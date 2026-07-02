Tour a papež se chrání stejně, říká šéf Grand Départu. Praha se může inspirovat

Kdo ví, po čem se koukat, však přece jen nějaké indicie najde i přímo na slavném prostranství: štosy plůtků nachystaných na kraji chodníků nebo zákazy zastavení po celý víkend.
Právě narušení dopravy si nejspíš o cyklistiku se nezajímající Barceloňané všimnou především. Jak snížit dopady tak monstrózní akce na běžný život velkoměsta a odkud vůbec s organizací začít?
Připravte si tužku a papír, zájemci o pořádání startu, své zkušenosti totiž v rozhovoru pro iDNES.cz sdílí Xavier Patón. Muž, který má na barcelonské radnici celou operaci pod palcem.
Samozřejmě, že pořádání události takového rozsahu způsobuje komplikace v dopravě. Zásadní otázka proto zní, zda mají lidé pocit, že to za to stojí.