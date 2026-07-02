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Tour a papež se chrání stejně, říká šéf Grand Départu. Praha se může inspirovat

Alžběta Marešová

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Při pohledu k Palau Nacional je však už úplně zřejmé, jaká akce se tu chystá. | foto: Alžběta Marešová, MAFRA

Od naší zpravodajky ve Španělsku - Na barcelonském Plaça d’Espanya zatím nic příliš nenasvědčuje tomu, že tudy bude už za dva dny projíždět cyklistická Tour de France. Samozřejmě pokud se nezadíváte k majestátnímu Palau Nacional, přes jehož průčelí visí obrovský žlutý dres.

Kdo ví, po čem se koukat, však přece jen nějaké indicie najde i přímo na slavném prostranství: štosy plůtků nachystaných na kraji chodníků nebo zákazy zastavení po celý víkend.

Právě narušení dopravy si nejspíš o cyklistiku se nezajímající Barceloňané všimnou především. Jak snížit dopady tak monstrózní akce na běžný život velkoměsta a odkud vůbec s organizací začít?

Připravte si tužku a papír, zájemci o pořádání startu, své zkušenosti totiž v rozhovoru pro iDNES.cz sdílí Xavier Patón. Muž, který má na barcelonské radnici celou operaci pod palcem.

Samozřejmě, že pořádání události takového rozsahu způsobuje komplikace v dopravě. Zásadní otázka proto zní, zda mají lidé pocit, že to za to stojí.

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