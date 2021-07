Primoži, promluvíme si. Jak Roglič zůstal sám a dvojčata uzavřela pakt

Od noblesních zámků na Loiře přes zemědělský region Auvergne se stády krav vedle silnice až do hrdého Burgundska a města Le Creusot, nedaleko od proslulého kraje Chardonnay, vinula se trať sedmého dějství Tour.

249 kilometrů na kole!

Jistě, nebylo to nic proti 482 kilometrům z Les Sables do Bayonne na Tour 1919 a bylo to pořád dost málo oproti 338 kilometrům z Nantes do Bordeaux ještě v roce 1984, a přesto: dlouhá štreka v autě, natož na kole. S přídavkem v podobě následného 190kilometrového přesunu na místo sobotního startu v Oyonnax.

Příběhů, jež se na této pouti odehrály, bylo na rozdávání.



Kde začít? Třeba u cyklokrosových dvojčat. MVDP a VWA, neboli Mathieu van der Poel a Wout van Aert. Kdyby pozdě večer Van Aert objevil Van der Poela i u stolu na svém hotelu, snad by se už ani nedivil. Tak moc byli ti dva v posledních dnech propojeni.

V časovce se vešli svými výkony do jediné sekundy. V pátek jakmile zaútočil jeden, šel po něm druhý. A když se Van Aert probil do úniku dne, musel za ním Van der Poel.

„Byl jsem pro Mathieua soupeřem v celkovém pořadí, takže je docela normální, že mě nepustil do úniku samotného, ne?“ říkal Van Aert.

V rychlosti 51 km/h si dokonce poklábosili, usmívali se při tom a později padla i nabídka: „Budeme dnes spolupracovat?“ To když se 70 kilometrů před cílem začala původní 28členná skupina rozpadat. Dobře, Woute, reagoval žutý muž, plácli si. Koneckonců oba najížděli kupu času (přesněji tři a půl minuty) na Pogačara a další lídry.

Ovšem nyní se možná jejich cesty rozejdou.

Na dotaz, zda se pokusí dotáhnout boj o celkové pořadí až do Paříže, odpovídá Van der Poel rezolutním NE. Naopak Van Aert je přinejmenším nalomen. Jak dokáže závodit v kopcích, ukázal už loni ohromující prací ve vlaku Primože Rogliče.

Na otázku, zda je nyní psychicky připraven stát se lídrem Jumba na Tour, odpověděl: „Vůbec ne.“

Ale na dotaz, zda jím bude, reagoval: „Jsem na to nejspíš příliš těžký. Ale zatím držím dobrou pozici v pořadí a je hezké to zkusit. Musím co nejlépe zregenerovat a o víkendu uvidíme, co dokážu, až začnou skutečné hory. Zatím jsem se snažil jen obléci si tu žlutý dres, ne vyhrát celou Tour.“

Čímž se plynule dostáváme k smutnému konci nadějí dosavadního lídra Jumba, loni celkově druhého Primože Rogliče.

Nečekejte na mě, chlapci

„Roglič est en grande grande difficulté,“ vykřikoval komentátor francouzské televize. Šampion Vuelty právě odpadal z hlavního pole nedlouho poté, co v nejprudší 18procentní pasáži závěrečného stoupání na Signal d’Uchon navýšil tempo útočící Richard Carapaz.

Co však bylo ještě pozoruhodnější, nikdo z pomocníků s Rogličem nezůstal. Ani Steven Kruijswijk, ani Jonas Vingegaard, kteří se o něj měli v horách starat. Prostě nikdo.

Proč? Podle zákulisních zdrojů z týmu měl Roglič už před etapou říci: „Pokud se dnes dostanu do potíží, nečekejte na mě.“ Nezastírá, že má stále velké bolesti po pádu z třetího dne, hlavně v oblasti zad.

„Primož nemůže normálně sedět v sedle, protože při tom pádu se také udeřil zadkem o zem. Je v obtížné situaci, nemá dost energie,“ popisoval jeho šéf Merijn Zeeman.

Celkově nyní na 33. místě pořadí zaostává Roglič o devět minut za žlutým Van der Poelem a o pět a půl za pátým Pogačarem. „Musíme být realisté. Ztratil čas na favority, trápí se. Bojovat o přední příčky bude asi nad jeho síly,“ podotkl další ze sportovních ředitelů Frans Maassen.

Dokonce se začalo spekulovat, že Roglič z Tour raději odstoupí a zaměří se na obhajobu titulu na Vueltě.

„Ale na takové rozhodnutí je příliš brzy. Musíme to s společně probrat. Večer si s Primožem promluvíme,“ podotkl Zeeman.

Ať tak či tak, Jumbo potřebuje nového lídra. Loni v 19 z 21 etap režírovalo v horách i na rovinách závod svojí drtivou kolektivní silou a tehdejšího obhájce titulu Egana Bernala odrovnalo natolik, že Kolumbijec raději odjel předčasně domů. Jak rychle se věci mění.

Zvedne teď týmový prapor Van Aert? Nebo 24letý dánský talent Vingegaard, druhý za Rogličem ve worldtourovém závodě Kolem Baskicka? Ten sice na 11. místě téměř dvě minuty na Pogačara, ale figuruje v pořadí před Carapazem i Thomasem.

„Jonas je tady, aby se učil, a učí se opravdu rychle,“ řekl o něm v novinářské mixzóně Maassen. „Doufejme, že stejnou sílu jako v časovce bude mít i horách.“

Zatímco tato slova pronášel, Steven Kruijswijk právě eskortoval zmoženého Rogliče, který právě dokončil etapu, aspoň od cíle k týmovému autobusu. Bývalý lídr Jumba se reportérům vyhnul obloukem.

V pátek se ovšem ocitli v centru pozornosti hned tři Slovinci. Roglič trápící se. Pogačar poznávající, jak komplikovanou prací může být obrana žlutého dresu. A Matěj Mohorič triumfující.

Nejvíce podceňovaný muž

Jaký to obrat v jeho sezoně. Vzpomínáte na Mohoričův hororový pád na Passo Godi, který ho v květnu vyhnal z Gira? Před dvěma týdny se vrátil na scénu výhrou na slovinském mistrovství. A v pátek unikl z úniku, zbavil se i Jaspera Stuyvena z Treku, načež v cíli vyrobil z prstů srdíčko bezbřehého štěstí pro všechny.

„Největší den mé kariéry. Takticky se mi povedlo přehrál mé slavné konkurenty,“ jásal jezdec stáje Bahrain Victorious.

K etapě dostal nádavkem puntíkatý vrchařský dres a navíc dokončil svůj kariérní Grand Slam vyhraných etap ze všech tří podniků Grand Tour. Jacky Durand, expert Eurosportu, o něm vzápětí pronesl: „Je jedním z nejvíce podceňovaných špičkových jezdců současnosti. Jednoho dne bude schopný vyhrát Grand Tour.“

SLZY ŠTĚSTÍ. Matej Mohorič dosáhl na své první vítězství na Tour.

Když se Mohorič před pódiovým ceremoniálem vyjížděl na trenažeru, Tadej Pogačar za ním do kamery dělal opičky a vyplazoval jazyk. Největší favorit Tour si nenechal náladu pokazit časem, který na něj najeli Van der Poel a Van Aert a kromě jiných i Kasper „univerzál“ Asgreen nebo Vincenzo „pořád jsem tady“ Nibali.

„Možná jsme udělali taktickou chybu,“ připustil nicméně Pogačar. „Je nebezpečné povolit Van der Poelovi a Van Aertovi takový náskok, který byl chvílemi až sedmiminutový, přestože nás čekají ještě všechny velké kopce. Ta skupina tlačila ze začátku do pedálů jako šílená.“

Pochválil své parťáky, jak později při sjíždění uprchlíků tvrdě dřeli. Jen jim skoro nikdo jim nepomáhal. „Znám svůj tým. Vím, že je silný,“ ujišťoval, ačkoliv experti z jiných stájí, hlavně z Ineosu, se snaží naznačovat opak.

STÍHACÍ KOMANDO. Jezdci týmu UAE Emirates pracují na čele pelotonu.

Pravdou je, že 20 kilometrů před cílem už byla parta UAE Emirates rozházená napříč silnicí a Pogačarův bok kryl jen Rafal Majka.

„Čeká je ještě na Tour pořádná šichta,“ říkal sportovní ředitel Ineosu Gabriel Rasch. „Coby tým nejsou příliš zkušení při obhajobě dresu.“

Také proto je hned v pátek Ineos prověřil. Richard Carapaz vypálil na Signal d’Uchon vpřed a vypracoval si na Pogačarovce a spol. až 40sekundový náskok.

Unavili jsme je. A nás snad ne...

„Ke konci etapy jsme viděli, že se už lidé z Emirates hodně trápí, tak jsem do toho šel,“ tvrdil Ekvádorec. Nevydělal ale na svém útoku nic, sjeli ho na cílové čáře. S čímž Emiráťanům nejvíce pomohli jezdci Movistaru, jakoby dávná „křivda“ spojená s odchodem Carapaze od nich do Ineosu stále nebyla zapomenuta. Však si to Michael Kwiatkowski (Ineos) a Alejandro Valverde (Movistar) za cílem poněkud hlasitěji vyříkávali.

„Musíme vyčkávat na správné okamžiky a útočit na Pogačara, když bude jeho tým zranitelný,“ plánoval Rasch. „Klíčové bude načasování.“

Zda bylo dobré to páteční Carapazovo, těžko soudit. „Bylo! Unavili jsme je před Alpami,“ mínil Rasch.

Jenže neunavil se i Carapaz?

Jeho spolulídr Geraint Thomas měl zatím k útočným myšlenkám předaleko a když jej dočasně odpárali, přepínal do extra silného obranářského módu.

„Bolí mě záda a žebra, při pondělním pádu jsem si je tvrdě narazil. Je to nepříjemné,“ říkal. „Šlo o docela těžký pád. Bylo by snadné říct ‚je to v pořádku‘, ale hodně vás takové věci seberou, jak je vidět i na Rogličovi.“

Na rozdíl od slovinského protivníka se Thomas dokázal dotáhnout zpět do prořídlého hlavního pole. „Trápím se, přesto doufám, že se brzy začnu cítit lépe. Nebo možná ne, když pomyslím na itinerář příštích dvou dnů,“ připustil Velšan.

Ano, Alpy. Už se tyčí před nimi, už jsou blízko. Kdo v nich zaplatí za páteční kvapík, při němž jezdci přijeli do cíle skoro o půl hodiny dříve, než jim předpovídal nejrychlejší časový itinerář organizátorů?

„Myslím že dnes všichni rychle usnou,“ usoudil v pátečním večeru Mathieu van der Poel.

„Zítra možná budu v Alpách jen sledovat kola mých soupeřů,“ utrousil Tadej Pogačar.