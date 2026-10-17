Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sbohem, Montmartre. A nebo taky ne. Jaká překvapení chystá příští Tour?

Tomáš Macek

Fotogalerie21 Premium

Zaplněný Montmartre během 21. etapy Tour de France | foto: Reuters

Spustil se takový malý poplach v cyklistické komunitě. Tour de France nám chce vzít Montmartre! Krátké, výbušné stoupání, které v posledních dvou letech zásadně oživilo závěrečnou pařížskou etapu závodu, by snad mělo z itineráře opět vypadnout? Proč? Znovu by se tedy jednalo jen o ryzí sprinterský souboj na Champs-Elysées?

Francouzská média vydávala tento týden o rušení Montmartru zcela protichůdné informace. Ano, určitě už součástí příštího ročníku nebude… Ne, žádná změna oproti letošku se v Paříži nechystá.

A teď si vyberte.

Definitivní podobu příští Tour odhalí až ve čtvrtek 22. října slavnostní prezentace v Paříži. Přesto se už nyní objevují mnohé „zaručené“ informace o její trase.

Zůstaňme však ještě chvíli u tématu Montmartre.

Ze dvou francouzských velehor přijdou tentokrát první na řadu Alpy. Hodně se spekuluje, že ASO záměrně navrhne úvodní alpské etapy o něco snazší, aby Tadej Pogačar nerozhodl celou Tour příliš brzy.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Colorado vs. PittsburghHokej - - 17. 10. 2026:Colorado vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
17. 10. 03:00
  • 1.81
  • 4.46
  • 3.73
Anaheim vs. BostonHokej - - 17. 10. 2026:Anaheim vs. Boston //www.idnes.cz/sport
17. 10. 04:00
  • 2.54
  • 4.05
  • 2.48
Motorlet Praha vs. Sparta BFotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Motorlet Praha vs. Sparta B //www.idnes.cz/sport
17. 10. 10:15
  • 2.87
  • 3.57
  • 1.86
Chrudim vs. Horní ŘediceFotbal - 11. kolo - 17. 10. 2026:Chrudim vs. Horní Ředice //www.idnes.cz/sport
17. 10. 10:15
  • 1.91
  • 3.57
  • 2.76
Zidanšeková vs. SamsonTenis - Semifinále - 17. 10. 2026:Zidanšeková vs. Samson //www.idnes.cz/sport
17. 10. 11:30
  • 2.11
  • -
  • 1.73
Kubková vs. ŠalkováTenis - Semifinále - 17. 10. 2026:Kubková vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
17. 10. 13:00
  • 1.86
  • -
  • 1.94
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Sbohem, Montmartre. A nebo taky ne. Jaká překvapení chystá příští Tour?

Premium
Zaplněný Montmartre během 21. etapy Tour de France

Spustil se takový malý poplach v cyklistické komunitě. Tour de France nám chce vzít Montmartre! Krátké, výbušné stoupání, které v posledních dvou letech zásadně oživilo závěrečnou pařížskou etapu...

17. října 2026

Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety

Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic

Sedm let – a jako by to bylo včera. Hokejový poctivec a pracant Tomáš Vondráček je zpátky v Kometě a po vítězné obnovené premiéře v Kladně hlásil: „Děkovačka pořád stejná na ledě i v kabině, to hned...

16. října 2026  23:20

Střet dvou boháčů: Hapoel se Satoranským si jako první poradil s Panathinaikosem

Tomáš Satoranský v dresu Hapoelu Tel Aviv

Byl to střet dvou celků s nejvyššími rozpočty v Eurolize. Hapoel Tel Aviv s Tomášem Satoranským vybojoval v 6. kole cenné vítězství na palubovce dosud neporažených basketbalistů Panathinaikosu Atény....

16. října 2026  22:50,  aktualizováno  22:56

Velká ztráta pro Oktagon 95. Humburger nenavážil, zápas s Kinclem se ruší

Dominik Humburger

Tohle musí mrzet. Dominik Humburger se ani na druhý pokus nezvládl dostat pod maximální hranici 84,4 kilogramu. Stanovisko Patrika Kincla bylo jasné. Do klece nenastoupí, zápas se ruší. Jako hlavní...

16. října 2026  21:58

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly...

Karvinští fotbalisté ve šlágru 11. kola druhé ligy porazili doma Duklu 3:0, v čele tabulky odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů. Stejné manko má i Jihlava, která se výhrou 3:1 v Opavě dostala o...

16. října 2026  20:22

Brewers smetli baseballové miliardáře z Los Angeles, dynastie Dodgers nebude

Baseballisté Los Angeles Dodgers v 8. směně čtvrtého finálového zápasu National...

Loni pro ně bylo jen nutnou zastávkou na cestě do Světové série. Letos se Milwaukee stalo jejich konečnou stanicí. Největší baseballový kolos současnosti Los Angeles Dodgers potřetí v řadě MLB...

16. října 2026  18:53

OKTAGON 95 Karlovy Vary: Karta, program, výsledky, kurzy, kde sledovat

Patrik Kincl obhájil pás šampiona střední váhy Oktagonu.

MMA organizace OKTAGON je tady s dalším, v pořadí už 95. turnajem. V sobotu 17. října 2026 jej hostí karlovarská Mattoni Arena, sledujte všechny zápasy v přímém přenosu.

16. října 2026  18:51

Dostihy Most 2026: Cena zimního favorita, program, kurzy, vstupenky a přímý přenos

Úvodní dostihový den sezony ve Slušovicích ukončili komisaři po druhém závodu...

V sobotu 17. října 2026 se na Hipodromu Most uskuteční závěrečný dostihový den sezony. Hlavním bodem programu bude 87. Cena zimního favorita Charvát Group s.r.o., prestižní dostih dvouletých koní s...

16. října 2026  18:16

Eury proti dolarům. Euroliga chce mezi kluby rozdělit 82 miliard během deseti let

ilustrační snímek

Vedení Euroligy basketbalistů plánuje v průběhu příštích deseti let rozdělit mezi účastníky soutěže 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun). Jde o další reakci na chystaný projekt NBA Europe, která by...

16. října 2026  18:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

16. října 2026  18:05

Hala Rondo je zaplevelená reklamou, nezaslouží si to, zlobí se architekt

Hala Rondo, dnes pod oficiálním názvem Winning Group Arena, je oblepená...

Reklamu jednu vedle druhé lze vidět na budově brněnské hokejové haly Rondo, která před časem dostala podle sponzora oficiální název Winning Group Arena. Brněnský architekt Ondřej Chybík, který stál u...

16. října 2026  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.