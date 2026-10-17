Sbohem, Montmartre. A nebo taky ne. Jaká překvapení chystá příští Tour?

Francouzská média vydávala tento týden o rušení Montmartru zcela protichůdné informace. Ano, určitě už součástí příštího ročníku nebude… Ne, žádná změna oproti letošku se v Paříži nechystá.
A teď si vyberte.
Definitivní podobu příští Tour odhalí až ve čtvrtek 22. října slavnostní prezentace v Paříži. Přesto se už nyní objevují mnohé „zaručené“ informace o její trase.
Zůstaňme však ještě chvíli u tématu Montmartre.
Ze dvou francouzských velehor přijdou tentokrát první na řadu Alpy. Hodně se spekuluje, že ASO záměrně navrhne úvodní alpské etapy o něco snazší, aby Tadej Pogačar nerozhodl celou Tour příliš brzy.