To tu ještě nebylo: dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Tour 2026 byla odtajněna

Tomáš Macek
Aktualizujeme   13:35
Start 4. července v Barceloně, cíl 25. července v Paříži. Ale na co se těšit mezitím? Už to není tajemstvím. Cyklistická Tour de France při slavnostní prezentaci v pařížském Palais des Congres odhalila svoji detailní podobu. A o překvapení nebyla ani tentokrát nouze.
Fotogalerie2

Organizátoři odtajnili trasu Tour de France 2026. | foto: Thibault CamusAP

Poprvé v historii vyvrcholí hned dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Nejprve ta devatenáctá z Gapu a potom i královská dvacátá z Bourg d’Oisans. Během té cyklisté zamíří i na průsmyky Croix de la Fere, Telegraph a Galibier, načež se do cíle ve slavném lyžařském středisku vydají jinou než klasickou trasou s 21 serpentinami.

Bude to opět Tour pro špičkové vrchaře, vždyť v itineráři je osm horských etap a sedm dojezdů na vrchol.

Trasa postupně navštíví čtyři francouzská pohoří: Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a Alpy.

Bude to také Tour ve znamení návratů. Týmová časovka se objeví v itineráři poprvé po sedmileté odmlce a poprvé od roku 1971 s ní celý závod začne. Stane se tak v Barceloně, kam se peloton Tour vrátí po šestnácti letech.

Jedinou individuální časovkou je v úvodu třetího týdne 26kilometrová zkouška u Ženevského jezera.

Itinerář 113. ročníku nabídne i magický Tourmalet či atraktivní stoupání Le Llorian ve střední Francii, kde Vingegaard loni přespurtoval Pogačara.

Úplnou novinkou se stane výšlap na alpské Plateau de Solaison v etapě s 3950 metry převýšení. Osmnáctá etapa pro změnu vyvrcholí dojezdem na Orcieres Merlette, kde v roce 1971 v legendárním souboji Španěl Ocaňa porazil Eddyho Merckxe.

A vrátí se i Montmartre. Letošní premiéra vyšla na jedničku, a tak i tentokrát má být předehrou k velkému finále na Champs-Elysées.

Ředitel Tour de France Christian Prudhomme představuje trasu příštího ročníku závodu.

Tadej Pogačar zaútočí na pátý titul, jímž by vyrovnal rekord pánů Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina. Remco Evenepoel se představí poprvé coby lídr stáje Red Bull – Bora. Jonas Vingegaard se pokusí navázat na své triumfy z let 2022 a 2023.

Spekulace, že se v příští sezoně Dán zaměří na kombinaci Giro - Vuelta, nyní popřel: „Dokud tu dokážu bojovat o titul, budu se na Tour vracet rok co rok.“

Otazníkem zůstává, zda se oba favorité předtím v sezoně utkají už i na italském Giru, jak naznačovali.

Velkou neznámou je nadále rovněž osud stáje Israel – Premier Tech na příští Tour, kde má podle žebříčku UCI právo startu. Barcelonský radní pro sport David Escudé v září oznámil, že město odmítá start týmu, který bude jakkoliv propojen s Izraelem. Stáj nejnověji oznámila, že se přejmenuje. Bude to radním stačit? A jak zareaguje ASO, pokud by barcelonští nadále revoltovali?

Odstartuje Tour v Barceloně? Představitelé města požadují: Vylučte izraelský tým

Oficiální slogan „Barcelona a Tour, správná dvojka“ by ještě mohl dostat závažné trhliny.

Barcelonou by každopádně mohlo začít čtyřleté období, kdy Tour odstartuje vždy z jiné země než z Francie. Zahájení ročníku 2027 už společnost ASO přidělila Edinburghu, zatímco o Grand Départ ročníku 2028 projevily zájem Lucemburk i Praha a pro rok 2029 se údajně počítá se Slovinskem.

Ovšem to je zatím vzdálená budoucnost. Tou mnohem bližší je Tour 2026. Ovládne ji Pogačar popáté? Vingegaard potřetí? Nebo přece jen někdo úplně jiný?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Feyenoord vs. PanathinaikosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Feyenoord vs. Panathinaikos //www.idnes.cz/sport
23. 10. 16:30
  • 1.53
  • 4.50
  • 5.97
Pardubice vs. Č. BudějoviceHokej - 17. kolo - 23. 10. 2025:Pardubice vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.67
  • 4.55
  • 4.13
Mladá Boleslav vs. TatranFlorbal - 7. kolo - 23. 10. 2025:Mladá Boleslav vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:00
  • 1.35
  • 6.50
  • 5.10
Rijeka vs. SpartaFotbal - 2. kolo - 23. 10. 2025:Rijeka vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 3.43
  • 3.40
  • 2.26
Brann vs. RangersFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:Brann vs. Rangers //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.08
  • 3.68
  • 3.43
RB Salcburk vs. FerencvárosFotbal - 3. kolo - 23. 10. 2025:RB Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23. 10. 18:45
  • 2.19
  • 3.77
  • 3.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Bez Salaha za lepšími časy? Liverpool zářil a řeší, co s trápící se hvězdou

V minulé sezoně nemyslitelná věc, v té aktuální nevyhnutelné rozhodnutí. Po sérii čtyř porážek nastoupili fotbalisté Liverpoolu bez Mohameda Salaha v základní sestavě a naopak s pozměněným...

23. října 2025  13:40

Zas bídný rozjezd a teď už jízda. Lepší než obráceně, říká si hradecký Jergl

V minulých týdnech si Aleš Jergl musel chvílemi myslet, že bez něj to mužstvu jde lépe než s ním. Než se totiž útočník hradeckého Mountfieldu zranil, šel tým v úvodu hokejové extraligy – až na jednu...

23. října 2025  13:39

To tu ještě nebylo: dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Tour 2026 byla odtajněna

Aktualizujeme

Start 4. července v Barceloně, cíl 25. července v Paříži. Ale na co se těšit mezitím? Už to není tajemstvím. Cyklistická Tour de France při slavnostní prezentaci v pařížském Palais des Congres...

23. října 2025  13:35

Raków? Vidím progres. Může jít o rozhodující zápas, varuje olomoucký kouč

Poslední detaily doladěny. Olomoučtí fotbalisté se ve středu poctivě připravili na zápas Evropské konferenční ligy proti Rakówu Čenstochová. Polský soupeř se do skupinové fáze kvalifikoval bez...

23. října 2025  13:24

Řeka Rječina stoupá, může zápas Sparty ohrozit déšť či bouřky? Klub reagoval

Od našich zpravodajů v Chorvatsku Koryto řeky Rječiny, která se v centru města vlévá do moře, se zaplnilo takřka až po okraj. Od středečního večera ji v oblasti Rijeky hojně napájí silný déšť i potůčky z okolních kopců. Mohl by kvůli...

23. října 2025  12:21,  aktualizováno  13:13

Marc Márquez po operaci zbytek sezony nestihne, připravuje se na přípravu

Marc Márquez se po operaci ramena už v této sezoně v závodech neobjeví. Staronový šampion MotoGP tím ukončil spekulace, zda stihne po pádu v Indonésii ze začátku října ještě závěrečné dvě Velké ceny...

23. října 2025  13:10

Další české eso v NHL? Dobeš září, říká si o olympiádu. Jsem pyšný, chválí ho kapitán

Asi se počítalo s tím, že dostane slušnou porci zápasů. Že si po minulé sezoně, kde se ukázal v NHL v solidní formě, řekne o stálé místo v Montrealu. Ovšem český hokejový brankář Jakub Dobeš v...

23. října 2025  12:58

Mandát o svých těžkých chvílích: Hledal jsem si na internetu, jak se zabít

Jeho příběh už zná snad každý hokejový fanoušek v republice. V roce 2020, ve svých pětadvaceti letech, si připadal neohroženě a fetoval. Bral kokain, který mu na dva roky přibrzdil nejen slibnou...

23. října 2025  12:17

Kdybys nenatáčel reklamy... Itálie kritizuje Sinnera, že vynechá domácí Davis Cup

Finálový turnaj Davis Cupu se letos poprvé uskuteční v Boloni a Italové doufají, že se jim před domácím publikem podaří získat třetí titul v řadě. Šampioni posledních dvou ročníků prestižní týmové...

23. října 2025  12:01

Volejbal musí bavit, předsevzal si šéf Jihostroje. Ženy chce vidět v extralize

Střídání generací. Tak se dá hovořit o výměně v nejvyšším vedení volejbalového Jihostroje v Českých Budějovicích. Po osmnácti letech skončil na pozici prezidenta klubu Jan Diviš a na jeho místo...

23. října 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Profesionální voják, co trénuje Duklu: První zápas? To bude ostrá zkouška nervů

Jakub Koloušek má před sebou premiéru v pozici hlavního extraligového trenéra. Před sezonou převzal volejbalisty Dukly Liberec a ve čtvrtek je povede do úvodního mistrovského duelu. Liberečtí...

23. října 2025  11:40

Nasaď si kníreček, dnes hraje Kníneček! Zpívánky vesnického týmu boří internet

Fotbalista v zeleném dresu, s parukou, ledvinkou à la břicho a namalovaným knírem pochoduje hřištěm, kolem něj se odvíjejí vtipné scénky a on se zápalem zpívá: Nasaď si kníreček, dnes hraje...

23. října 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.