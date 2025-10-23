To tu ještě nebylo: dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Tour 2026 byla odtajněna

Poprvé v historii vyvrcholí hned dvě etapy po sobě na Alpe d’Huez. Nejprve ta devatenáctá z Gapu a potom i královská dvacátá z Bourg d’Oisans. Během té cyklisté zamíří i na průsmyky Croix de la Fere, Telegraph a Galibier, načež se do cíle ve slavném lyžařském středisku vydají jinou než klasickou trasou s 21 serpentinami.
Bude to opět Tour pro špičkové vrchaře, vždyť v itineráři je osm horských etap a sedm dojezdů na vrchol.
Trasa postupně navštíví čtyři francouzská pohoří: Pyreneje, Centrální masiv, Vogézy a Alpy.
Bude to také Tour ve znamení návratů. Týmová časovka se objeví v itineráři poprvé po sedmileté odmlce a poprvé od roku 1971 s ní celý závod začne. Stane se tak v Barceloně, kam se peloton Tour vrátí po šestnácti letech.
Jedinou individuální časovkou je v úvodu třetího týdne 26kilometrová zkouška u Ženevského jezera.
Itinerář 113. ročníku nabídne i magický Tourmalet či atraktivní stoupání Le Llorian ve střední Francii, kde Vingegaard loni přespurtoval Pogačara.
Úplnou novinkou se stane výšlap na alpské Plateau de Solaison v etapě s 3950 metry převýšení. Osmnáctá etapa pro změnu vyvrcholí dojezdem na Orcieres Merlette, kde v roce 1971 v legendárním souboji Španěl Ocaňa porazil Eddyho Merckxe.
A vrátí se i Montmartre. Letošní premiéra vyšla na jedničku, a tak i tentokrát má být předehrou k velkému finále na Champs-Elysées.
Tadej Pogačar zaútočí na pátý titul, jímž by vyrovnal rekord pánů Anquetila, Merckxe, Hinaulta a Induraina. Remco Evenepoel se představí poprvé coby lídr stáje Red Bull – Bora. Jonas Vingegaard se pokusí navázat na své triumfy z let 2022 a 2023.
Spekulace, že se v příští sezoně Dán zaměří na kombinaci Giro - Vuelta, nyní popřel: „Dokud tu dokážu bojovat o titul, budu se na Tour vracet rok co rok.“
Otazníkem zůstává, zda se oba favorité předtím v sezoně utkají už i na italském Giru, jak naznačovali.
Velkou neznámou je nadále rovněž osud stáje Israel – Premier Tech na příští Tour, kde má podle žebříčku UCI právo startu. Barcelonský radní pro sport David Escudé v září oznámil, že město odmítá start týmu, který bude jakkoliv propojen s Izraelem. Stáj nejnověji oznámila, že se přejmenuje. Bude to radním stačit? A jak zareaguje ASO, pokud by barcelonští nadále revoltovali?
Barcelonou by každopádně mohlo začít čtyřleté období, kdy Tour odstartuje vždy z jiné země než z Francie. Zahájení ročníku 2027 už společnost ASO přidělila Edinburghu, zatímco o Grand Départ ročníku 2028 projevily zájem Lucemburk i Praha a pro rok 2029 se údajně počítá se Slovinskem.
Ovšem to je zatím vzdálená budoucnost. Tou mnohem bližší je Tour 2026. Ovládne ji Pogačar popáté? Vingegaard potřetí? Nebo přece jen někdo úplně jiný?