S Primožem na kolo? Díky, nechci! Kajakář Kauzer o Rogličovi a žlutém Slovinsku

Sám je olympijským medailistou z Ria, byl u toho, když se vodní slalom dostával do popředí zájmu slovinské veřejnosti.

A také z prvních řad sledoval, jak se na čelo dostávala cyklistika i díky výsledkům jeho kamaráda Primože Rogliče.

Co může být za Rogličovými vrchařskými schopnostmi a jak populární osobností Pogačar ve své zemi je, prozradil Kauzer v rozhovoru pro iDNES.cz a deník Sport.

Je žlutá ve Slovinsku populární barva?

Když přijde tato část roku, tak ano, vše se točí kolem žlutého dresu. Máme na Tour de France dva silné zástupce, kteří o něj jedou. Žlutá je fajn barva.

Najdete si během slalomářského programu čas na fandění?

Tadejovi a Primožovi fandím samozřejmě pořád, a když je Tour, tak ještě o to víc. Pro naši zemi je hezké mít takové sportovce, jako jsou oni. S Primožem jsme navíc dobří přátelé, protože pochází z města jen asi 15 kilometrů vzdáleném od toho mého.

Jak dlouho se spolu znáte?

Uff… tak to nevím. Opravdu hodně dlouho. Znám ho ještě z doby, kdy nebyl cyklista.

Tak to jste u toho musel být, když se rozhodoval, že nechá skoků na lyžích a začne závodit na kole. Co jste jeho nápadu říkal?

Asi nic. On se při skocích zranil a jeden chlápek mu dal kolo, jen aby měl na čem rehabilitovat. A Primož poznal, že tohle je pro něj to pravé. Nejspíš dělal od začátku špatný sport.

Primož Roglič na startu 1. etapy Tour de France.

Vyrazíte si někdy spolu na kole?

Ne, to ne! (smích) Nejsem dobrý cyklista, raději chodím běhat.

A navíc byste asi radši preferoval horské kolo, že?

Ano a hlavně, když je to elektrokolo, aby mi pomohlo jet do kopce! Když jedu do kopce na elektrokole, můžu si aspoň trochu představit, v jaké rychlosti ho vyjíždí profíci. Tam, odkud pocházím, jsou jen kopce, takže možná proto je Primož tak dobrý v horách.

peterkauzer Sunday well spent

#extremevital #iamspecialized #levosl #emtb #javorca #planinapolog #ifeelslovenia #beautiful #nature #sundayfunday oblíbit sdílet odpovědět uložit

Máte s ním nějaké vtipné zážitky?

To mám, ale žádný z nich není publikovatelný… Primož je vážně pohodový chlapík, se kterým je příjemné trávit čas. A ke každému je zdvořilý.

Zahýbala Pogačarova vítězství na Tour se zájmem o cyklistiku ve Slovinsku?

Myslím, že tu změnu odstartoval už Primož, když vyhrál svou první Vueltu. A ještě předtím byl stříbrný na mistrovství světa v časovce. Takže pro naši zemi vlastně všechno změnil Primož a ostatní pak poznali, že to můžou dokázat také.

Jaké pak pro vás bylo sledovat závěr Tour 2020, kdy Roglič přišel o žlutý dres a sebral mu ho Pogačar?

Byl jsem smutný kvůli Primožovi, ale šťastný za Tadeje. Nikdo nepředpokládal, že by Primož mohl ten žlutý dres v časovce ztratit, protože je přeci skvělý časovkář. Koneckonců, o rok později vyhrál olympiádu. Ale tak už to bylo.

A Pogačar od té doby vyhrál další dvě Tour. Jak slavný je na slovinské poměry? Zná ho u vás úplně každý?

Řekl bych, že ano. Nejpopulárnějším sportovcem je u nás asi Luka Dončič a až za ním je Tadej, pak olympijská šampionka v lezení Janja Garnbretová, Primož a Anže Kopitar z Los Angeles Kings. Myslím, že v tuhle chvíli se nikdo neblíží popularitě Luky, což je trochu škoda. Ale Tadej, Primož a ostatní naši cyklisté odvádí skvělou práci a všichni si jich velmi váží.

HVĚZDNÝ CYKLISTICKÝ PÁR. Tadej Pogačar a Urška Žigartová při Pogačarově oslavě triumfu na Giru i Tour v jeho domovské Komendě.

Jak to vypadá ve Slovinsku během Tour? Žije žlutým závodem celá země?

Není to tak, že by děti ve škole měly volno, aby se mohly koukat na závod. Možná, že u Tadeje Pogačara doma se to děje, ale v mém městě o tom nevím. Každopádně teď jsou prázdniny, tak je to stejně jedno. Ale všechna média Tour řeší, je to hlavní téma v televizi. Ale tak je to u každé sportovní akce, ve které jsou Slovinci dobří.