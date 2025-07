Půvabné startovní městečko Bayeux láká turisty na zachovalé historické jádro, milovníky umění na slavnou středověkou Tapisérii z Bayeux zobrazující normanskou invazi do Anglie v roce 1066 a milovníky historie jako první město, které osvobodili spojenci při vylodění v Normandii.

ONLINE: Šestá etapa Tour de France Sledujeme v podrobné reportáži.

A ve čtvrtek láká milovníky cyklistiky jako výchozí bod šesté etapy Tour. Navíc vůbec poprvé v historii závodu.

Extra motivaci pro dnešní dějství to pak dodá Kévinu Vauqelinovi, který z Bayeux pochází. Francouz si dosud vedl ve 112. ročníku až překvapivě dobře, se dvěma umístěními v top 10 a třemi dny v bílém dresu. Tentokrát by se mohl pokusit o vítězství v etapě, tak jako se mu to podařilo loni. Podmínky na to má perfektní.

Profil 6. etapy Tour de France 2025

V podstatě celý den je nahoru a dolů, profil druhé nejdelší etapy ročníku tak připomíná spíš jarní klasiku.

Sprinterská prémie tentokrát přichází krátce po startu ve Villers-Bocage – organizátoři nejspíš nechtěli sprintery zbytečně trápit.

Následuje vrchařská prémie třetí kategorie na Côte du Mont-Pinçon, s průměrným sklonem 3,8 % nejmírnější hodnocené stoupání dne. To Côte de la Ranconnière se dvěma kilometry a sklonem 7,5 % zakousne do nohou mnohem víc.

Prostřední část etapy tvoří zvlněná krajina, prostor na odpočinek tak téměř nehrozí. Posledních 70 kilometrů už je opravdu nemilosrdných, s vrchařskými prémiemi v těsném závěsu, zpestřenými dalšími neklasifikovanými brdky.

Detail závěrečných kilometrů 6. etapy Tour de France 2025.

Vrchol posledního stoupání dne Côte de Vaudry leží pouhých pět kilometrů před cílem. Rychlý sešup do Vire Normandie není nejspíš tak technický, aby v něm jednotlivec mohl udržet náskok před stíhající skupinkou, rozhodovat však pravděpodobně stejně bude až poslední kilometr, který se znovu ostře zvedá.

Čistě profilem by měl den opět sednout dvěma nejlepším ze druhé a čtvrté etapy, tedy Mathieu van der Poelovi a Tadeji Pogačarovi, Slovinec se ale nechal slyšet, že čtvrtek by mohl být příležitostí pro únik.

„Naší prioritou je udržet výhodu nad soupeři v celkové klasifikaci, což nutně neznamená udržet žlutý dres,“ prohlásil dokonce.

Že by se ale své oblíbené barvy vzdával tak snadno?

Sledujte v podrobné reportáži.