Adam trpěl jako pes. Jak střevní chřipka a další nemoci rozkládají Pogačarův tým

Orcieres-Merlette je jedním z míst, kde Tadej Pogačar, který už vyhrál skoro všude, ještě nikdy nezvítězil. A tak to zatím i zůstane. Kam bychom se hnali, když jsou před námi dva dny vrcholící na Alpe d’Huez, usnesli se ve čtvrtek lídři celkové klasifikace.
„Budu se Tadeje každý den chodit ptát, kdy už dá úniku své požehnání, že může dojet až do cíle,“ pronesl minulou sobotu norský vrchař Tobias Johannessen z Una-X poté, co Pogačarova družina na Le Marksteinu opět únik těsně před cílem zlikvidovala.
Pokud by se Johannessen ve čtvrtečním poledni na startu ve Voironu skutečně zeptal, možná by od muže ve žlutém trikotu uslyšel: „A tak si teda jeďte, chlapci. My si docela rádi dáme na den oraz.“
Jeli tedy. Pod posledním kopcem bylo uprchlíků vpředu ještě šest, včetně Johannessena. Načež za to vzal Richard Carapaz a všem ukázal, že v něm stále dříme ten velký bojovník, který ovládl v roce 2019 Giro a o dva roky později i olympiádu. „Tohle byl velmi, velmi bláznivý den,“ říkal.
Jak Carapazův triumf prožívali v týmovém voze EF Education:
“They are dead. Keep going!” 💪🏼— Velon CC (@VelonCC) July 23, 2026
With victory within reach, Charles Wegelius stayed composed in the EF Education-EasyPost team car, giving Richard Carapaz exactly what he needed to finish the job and claim victory on Stage 18 of the Tour de France 🫡 pic.twitter.com/XpCJXRD8TE
Jenže, při vší úctě k ekvádorskému hrdinovi dne, stejně se po etapě nejvíc mluvilo o potížích Pogačarovců. Těsně za cílem, kde v jinak půvabném Orcieres-Merlette zeje obrovská rozbagrovaná díra jakéhosi staveniště, byli jezdci UAE bedlivě pozorováni a výraz jejich tváře posuzován.
Kdo z nich je v pořádku? A kdo není?
On totiž i Pogačarův podpůrný tým momentálně vypadá tak, jako by po něm přejel bagr.
Máme problém
Nemocný Brandon McNulty musel během etapy vzdát.
Zesláblý Adam Yates už tři dny bojuje se střevní chřipkou.
Tima Wellense bolí v krku, málem ani nestihl časový limit.
Florian Vermeersch si stěžuje na následky jakéhosi zranění.
A Felix Grossschartner, jindy tak komunikativní, to raději hned za cílem otočil zpátky, a aniž by s kýmkoliv hovořil, hned zase sjížděl pod kopec, kde na cyklisty čekaly týmové autobusy.
„Máme problém,“ nezastíral Nils Politt. „Naštěstí já, Isaac (Del Toro) a Tadej jsme v pořádku.“
Zatím.
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Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?
I Pogačarovi, když sledoval ten svůj lazaret, nebylo vyloženě do smíchu. Přesto se na tiskové konferenci pokusil zavtipkovat při odpovědi na otázku, nakolik se bojí, že by od kolegů z týmu mohl něco chytnout také on sám.
„Je větší šance, že onemocním, když tady teď s vámi budu mluvit nebo když pojedu mezi těmi špalíry fanoušků do kopce, než uvnitř naší týmové bubliny. Tam se nebojím,“ reagoval.
Ne každý mu to věří.
Ještě v úterý večer mu na tiskovce po časovce bylo hej. Navzdory porážce s Remkem Evenpoelem tehdy rozdával úsměvy a při dotazu na vyvrcholení závodu na Alpe d’Huez přidal historku z roku 2022, kdy se do ikonických 21 serpentin Tour vydala naposledy.
„Jsem docela rád, že Urška (snoubenka) tentokrát nepřijede mým vlastním autem jako minule. Po průjezdu skrz davy poblázněných fanoušků potom bylo auto celé špinavé a docela zdevastované od všech těch lidí, co se ho dotýkali a třásli s ním.“
Jenže už v úterním večeru se začala nálada v týmu UAE kazit. To když Adam Yates, třetí muž Tour 2023, oznámil doktorovi: „Je mi zle. Od žaludku.“
Střevní chřipka způsobila, že celý další den Yates nejedl. „Trpěl jako pes,“ říkal Pogačar. „Adam si připadal úplně prázdný. Po časovce zvracel, měl zimnici,“ tvrdil manažer UAE Mauro Gianetti.
I klasikářská etapa do Voironu tudíž byla ve středu pro Yatese průjezdem údolím utrpení. Odpadl z pelotonu, šlapal v jakémsi delíriu na konci závodu. Tým za ním poslal kolegu Wellense, aby mu pomohl dostat se aspoň do cíle etapy.
V UAE pochopitelně okamžitě zpozorněli. Protože jakkoli se zdá, že je Pogačar se svým náskokem čtyř a půl minuty soupeři neporazitelný, mohou jej porazit nemoc nebo zranění.
Do stavu nemocných postupně přibývali i další jezdci a vedení týmu zavádělo bezpečnostní opatření na večeři i v týmovém autobuse. Zjednodušeně řečeno: Zdraví sedí odděleně od nemocných. A každý jezdec má vlastní pokoj.
Čtvrteční etapa uklidnění rozhodně nepřinesla. Naopak. S následky virózy bojující Brandon McNulty odpadl hned na prvním stoupání a posléze se dostal do takového stavu, že vzdát bylo jedinou možností.
„Bude nám moc chybět,“ podotkl Pogačar.
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Napotřetí už to vyšlo. Carapaz se dočkal, na Tour slaví v horském dojezdu
Wellens se na rozdíl od McNultyho rval až do cíle. O den dříve byl podporou pro Yatese, tentokrát se sám ocitl v jeho roli.
Stihne limit? Nestihne?
Nakonec jej o dvě minuty stihl, proťal pásku poslední. „Tim je úplně mimo,“ poznamenal jeho parťák Vermeersch.
„Bolí mě v krku, mám v sobě hleny a necítím se v pořádku,“ hlesl Wellens, loni senzační vítěz etapy do Carcassonu. „V jakémkoliv jiném závodě bych to zabalil, ale ne na Tour.“
Tentokrát byl do role pečovatele během etapy obsazen Vermeersch.
„Všiml jsem si, že Tim je na limitu svých možností. Párkrát jsem mu nabídl, že mu zajedu pro bidony, ale to bylo vše, co jsem pro něj mohl udělat,“ vykládal belgický rovinářský tahoun.
Co se týče jeho samotného, za cílem Vermeersch ujistil, že on nemocný není, jen bojuje s následky jistého nespecifikovaného zranění. „Ale moje morálka je v pořádku.“
Yates sice tentokrát nedojel až na chvostu závodního pole, přesto dorazil se ztrátou 31 minut, bledý a zjevně vyčerpaný, svalil se na řidítka.
Adam Yates battled to finish another BRUTAL stage despite being sick 🤒🙌 pic.twitter.com/d9A0p9s7K0— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 23, 2026
„Doufejme, že se Adamovi do zítřka dobijí nohy a bude schopen zase vstřebávat jídlo,“ řekl Vermeersch.
„Musíme teď přežít další dva dny,“ dodal Politt.
Budu se řídit i instinktem
V takovém rozpoložení tým UAE míří vstříc ikonickému středisku Alpe d’Huez. V pátek se tam vydají z Gapu v krátké etapě se 3500 nastoupanými metry na 127 kilometrech a s proslulými 21 seprentýnami na samém závěru.
A v sobotu? Královská etapa v podobě velkého alpského okruhu z Bourg d’Oisans je zavede na Croix de Fer, Télégraphe, Galibier, Sarenne a opět do Alpe d’Huez, i když tentokrát z jiné strany, právě přes průsmyk Sarenne.
Jen pro připomenutí: výšlap na Croix de Fer je dlouhé 24 kilometrů. A dvojče Télégraphe - Galibier představuje 29 kilometrů do kopce, jen s kratičkou pauzou na vydechnutí.
To jsou ta dlouhá alpská stoupání, na která se tolik těšil Jonas Vingegaard, dokud ještě byl v závodě. Tady chtěl způsobit Pogačarovi značné potíže.
Pokusí se o to jiní?
Od roku 2016 Tour nezažila, aby příjezdu do Paříže předcházely tři náročné horské etapy po sobě. Až zase letos. I pro Pogačara je to nóvum.
„Bude to skvělý závěr Tour. Doufám, že se nic nepokazí,“ řekl.
Když dostal otázku, zda i po potížích v týmu UAE zůstává sebevědomý, odpověděl tím nejstručnějším možným způsobem: „Ano.“
Alpe d'Huez. 13,8km. 8,1%. 21 virages.#TDF2026 pic.twitter.com/F0kGLbZWoV— Cyclisme Belge 🇧🇪 (@LeCyclismebelge) July 23, 2026
„Na každý problém existuje řešení,“ přidal jeho sportovní ředitel Matxín Joxean Fernández.
Je jim jasné, že budou muset improvizovat.
„Pokud se kluci neuzdraví, budu se muset občas řídit i instinktem,“ nadhodil Pogačar. „I spousta dalších týmů ale má nemocné lidi. To je prostě součást Grand Tour. Ještě nikdy se mi na jejím konci nestalo, že by nikdo z týmu nebyl nemocný nebo zraněný. Snažíme se maximálně minimalizovat rizika. Zvládneme to. A snad i Brandon (McNulty) bude na pařížskou afterparty v pořádku.“
Pochopitelně se vyrojily spekulace, zda se slabosti komanda UAE nepokusí využít v mohutnému útoku na titul Red Bull s Remkem Evenepoelem.
„To si ještě musíme ujasnit,“ odvětil na přímý dotaz Belgičan. „Nebudu podstupovat nějaká šílená rizika, která by ohrozila mé druhé místo.“
Lídr Red Bullu spíše očekává, že agresivní styl závodění zvolí Decathlon s Paulem Seixasem. Ačkoliv ne proto, aby ohrozili Pogačara, na kterého mladičký Francouz ztrácí sedm minut.
„Myslím si, že Decathlon udělá vše pro to, aby Del Tora vyzval k boji o třetí místo. Obzvlášť když i on může trpět nějakou nemocí,“ usoudil Evenepoel.
Co na to Seixas? „Ve čtvrtek bylo našim cílem šetřit energii. Až v dalších dnech se rozhodne o stupních vítězů.“
Mimochodem, ani na Alpe d’Huez zatím Pogačar nikdy nevyhrál. V roce 2022 tu triumfoval z úniku Tom Pidcock. Při předchozí návštěvě v roce 2018 ve své hvězdné sezoně Geraint Thomas.
Bude chtít Slovinec orazítkovat pátý titul etapovým vítězstvím? Nebo se vzhledem k okolnostem spokojí s bezpečnou obranou žlutého dresu?
Každopádně, bude to veliké.
Od pondělí se do Alpe d’Huez valily auta i karavany fanoušků, kteří obětovali sledování dalších etap, jen aby tu mohli být u velkolepého dvoudenního finále závodu. Ve čtvrtek ve 14 hodin francouzská policie oznámila, že s výjimkou akreditovaných vozidel je pro veškerá další přístup na přeplněnou horu uzavřen.
🇫🇷 Fermeture de l’accès à l'Alpe d'Huez dans le sens montant à partir du jeudi 23 juillet à 14h— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026
🇬🇧 Access to Alpe d'Huez will be closed to traffic heading uphill starting Thursday July 23 at 2pm
➕ d'infos : https://t.co/bavF3Ni3ha#TDF2026 pic.twitter.com/7XYUKsezgY
Už ve čtvrtek večer sjížděla kolona aut fanoušků ze sedmikilometrového stoupání Orcieres-Merlette krokem a takřka dvě hodiny.
Co se asi bude dít v Alpe d’Huez?
„Bude to naprosto šílené,“ věští Pogačar.