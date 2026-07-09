Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chemoterapii se vyhnul díky dopingovce. Rakovina mě změnila, říká lídr Tour

Tomáš Macek

Fotogalerie3 Premium

Torstein Träen si pro svůj první den ve žlutém dresu sladil i obroučky brýlí a kalhoty. | foto: AP

Před čtyřmi lety se po antidopingové zkoušce dozvěděl, že má rakovinu. Dokázal ji porazit. Loni pak čtyři dny oblékal červený dres lídra Vuelty. Změnil tým. A najednou je majitelem dresu žlutého na Tour. Celý jeho tým Uno-X mu po úterní etapě tleskal pod pódiem a Torstein Träen se svěřoval: „Asi mi to dojde až za pár dnů.“

Vzápětí se pousmál: „Ale každý den ve žluté si užiju. Doufám, že jich bude co nejvíc.“

Tour de France 2026

A proč ne? S náskokem 7:53 minuty před superfavority Pogačarem a Vingegaardem by mohl trikot lídra Tour vlastnit třeba až do třetího týdne. Obzvlášť, když i Tadeji Pogačarovi se tento scénář zamlouvá.

Máš pozitivní test!

Znovuzrození, tak bychom mohli popsat Träenův cyklistický i lidský příběh posledních let.

Třináctého května 2022 pobýval s kolegy z týmu Uno-X na kempu v Sieře Nevadě a dopřával si tu vydatnou snídani. „Byl zrovna pátek třináctého. Dělali jsme si legraci, že se stane něco zlého,“ vzpomíná.

Jsem vděčný, že mohu dělat práci, kterou miluji. Pochopil jsem, že o cyklistiku, stejně jako o život, můžete snadno přijít.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Tour de France přímo od trati

  • Rozhovory a reportáže z celého závodu
  • Příběhy a pohledy do zákulisí
  • Program, profily etap, výsledky

19 Kč na první měsíc

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

6. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Skupina v úniku během čtvrté etapy Tour de France

Pyrenejská část Tour de France 2026 vyvrcholí ve čtvrtek 9. července. Šestá etapa nabídne cyklistům...

5. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa, profil a výsledky

Jan Tratnik a Mathias Vacek během čtvrté etapy Tour de France

Po náročných dnech v Pyrenejích dostanou ve středu 8. července poprvé slovo čistokrevní sprinteři....

Jak se měnily dojezdy. Vlak HTC-Columbia udělal z Cavendishe spurtérského krále

Mark Cavedish v cíli druhé etapy Tour de France 2009.

Roztočené ráfky hučí, v pelotonu propuká poziční souboj, sprinteři se chystají na velké finále....

Expert Raboň: Ať je Seixas jako Jílek. Bude letošní Tour nejvyrovnanější?

František Raboň vedle svého kola.

Slovinský obhájce Tadej Pogačar, který útočí už na pátý titul, nebo jeho dánský arcirival Jonas...

Kontroverzní i zatracovaná. Týmová časovka se vrací na Tour v novém formátu

Žlutý Mike Teunissen táhne tým Jumbo-Visma v týmové časovce na Tour.

Zrodila se jako trest pro neposlušné cyklisty. Zalíbení našla jen u těch, kdo na ní vteřinově...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Norové před čtvrtfinále s Anglií měnili hotel

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Muchová - Gauffová: Kurzy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026

Karolína Muchová se raduje z postupu do semifinále Wimbledonu.

Karolína Muchová prošla ve Wimbledonu 2026 do svého prvního zdejšího semifinále. Utká se v něm proti neoblíbené Coco Gauffové. Podívejte se na kurzy a kde zápas sledovat živě.

9. července 2026

KVÍZ: Velký test Tour de France. Jak znáte nejslavnější cyklistický závod?

Stíhačky a francouzská trikolóra vítají peloton během 21. etapy Tour de France...

Cyklistický svátek jménem Tour de France je v plném proudu. Jak znáte jeho historii, současnost, slavné kopce či stopu, kterou na něm zanechali čeští zástupci? Otestujte své znalosti. Schválně,...

vydáno 9. července 2026

Chemoterapii se vyhnul díky dopingovce. Rakovina mě změnila, říká lídr Tour

Premium
Torstein Träen si pro svůj první den ve žlutém dresu sladil i obroučky brýlí a...

Před čtyřmi lety se po antidopingové zkoušce dozvěděl, že má rakovinu. Dokázal ji porazit. Loni pak čtyři dny oblékal červený dres lídra Vuelty. Změnil tým. A najednou je majitelem dresu žlutého na...

9. července 2026

Mistrovství ČR v rallye 2026: kalendář, program, výsledky závodů

Posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka na Rally Hustopeče.

Sezona Mistrovství ČR v rallye 2026 odstartovala tradičně na jaře. Fanouškům nabídne šest podniků na českých tratích. V článku najdete program jednotlivých soutěží, výsledky a také přehled možností,...

8. července 2026  23:42

6. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Skupina v úniku během čtvrté etapy Tour de France

Pyrenejská část Tour de France 2026 vyvrcholí ve čtvrtek 9. července. Šestá etapa nabídne cyklistům zkoušku na trase z Pau do střediska Gavarnie-Gèdre. Během 186,2 kilometru budou muset jezdci...

8. července 2026  22:36

Pardubice ztrácejí reprezentanta. Hájek se vrací do zámoří, dostane šanci v San Jose

Michal Vitouch ze Sparty se u mantinelu snaží zastavit Libora Hájka z Pardubic.

Hokejový mistr světa Libor Hájek se po třech letech v extraligových Pardubicích vrací do zámoří. Osmadvacetiletý obránce podepsal roční dvoucestnou smlouvu v San Jose a má příležitost navázat na...

8. července 2026  21:27,  aktualizováno  22:08

Baník Ostrava vyhrál v přípravě nad Lubinem, Zlín podlehl Hapoelu Tel Aviv

Obránce Karel Pojezný tahá v souboji o míč záložníka Lukáše Dvořáčka.

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v letní přípravě polský Lubin 2:0. Zlín podlehl účastníkovi Konferenční ligy Hapoelu Tel Aviv 1:2, nepomohla mu ani první branka posily Daniela Šmigy. Nováček...

8. července 2026  13:51,  aktualizováno  21:03

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Norové před čtvrtfinále s Anglií měnili hotel

Sledujeme online
Norský útočník Erling Haaland (vlevo) vede děkovačku po vítězném osmifinále s...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

8. července 2026  20:54

Fantazie! Nosková dominovala a doplnila v semifinále Wimbledonu Muchovou

Linda Nosková slaví postup do semifinále Wimbledonu.

Český tenis má po dvanácti letech dvě hráčky v semifinále Wimbledonu. Linda Nosková porazila na londýnské trávě Belgičanku Elise Mertensovou 6:3, 7:5 a o své první grandslamové finále v kariéře si...

8. července 2026,  aktualizováno  20:17

Muchová s Noskovou rozšířily partu. Které další Češky hrály semifinále Wimbledonu?

Petra Kvitová ve finále Wimbledonu v roce 2011.

Wimbledon je pro české tenistky kouzelným místem. Od roku 2010 na něm hned čtyřikrát slavily zisk trofeje pro šampionku a ve stejném období se dokonce osm různých krajanek probilo na slavných...

8. července 2026  20:05

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Francie - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Čtvrtfinále fotbalového MS 2026 přináší souboj Francie - Maroko, který je reprízou semifinále šampionátu z Kataru. Hlavní turnajový favorit z Evropy vyzve v Bostonu rozjeté Afričany, kteří touží po...

8. července 2026  20:05

Volejbalistky v Lize národů prohrály s Němkami 1:3, osmička se jim vzdaluje

Pavla Šmídová přihrává v utkání Ligy národů míč. U sítě je připravená Ela...

České volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1:3 po setech 25:22, 15:25, 22:25 a 17:25. V tabulce klesly z desátého místa na jedenácté....

8. července 2026  19:17,  aktualizováno  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.