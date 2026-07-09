Vzápětí se pousmál: „Ale každý den ve žluté si užiju. Doufám, že jich bude co nejvíc.“
A proč ne? S náskokem 7:53 minuty před superfavority Pogačarem a Vingegaardem by mohl trikot lídra Tour vlastnit třeba až do třetího týdne. Obzvlášť, když i Tadeji Pogačarovi se tento scénář zamlouvá.
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Znovuzrození, tak bychom mohli popsat Träenův cyklistický i lidský příběh posledních let.
Třináctého května 2022 pobýval s kolegy z týmu Uno-X na kempu v Sieře Nevadě a dopřával si tu vydatnou snídani. „Byl zrovna pátek třináctého. Dělali jsme si legraci, že se stane něco zlého,“ vzpomíná.
Jsem vděčný, že mohu dělat práci, kterou miluji. Pochopil jsem, že o cyklistiku, stejně jako o život, můžete snadno přijít.