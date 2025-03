Slavík ovládl městský sjezd v Chile. Šíleným cyklistům kraluje už počtvrté

Při svém už desátém startu ve Valparaísu chtěl odčinit loňský nezdar, kdy ho hned v úvodu připravil o veškeré naděje prasklý řetěz. Svůj cíl splnil, navíc ve skvělém čase 2 minuty a 18,828 sekundy při průměrné rychlosti přes 54 kilometrů za hodinu. Zapsal se tak mezi nejúspěšnější jezdce historie závodu. Kromě letoška ho ovládl i v letech 2017, 2018 a 2023 a se čtyřmi výhrami tak dorovnal Antonia Leivu z Chile a Slováka Filipa Polce.

„Pro mě to bylo extrémně náročné, protože tréninky a kvalifikace mi nešly podle plánu. Navíc jsem přišel o tréninkového parťáka, který zničil kolo, takže jsem se musel připravovat sám. Kvalifikace se mi nepovedla, takže ve finále už šlo o všechno,“ vyprávěl vítězný Slavík v cíli extrémního sjezdu. „Všichni mi říkali, že musím vyhrát počtvrté – a to samozřejmě vytvářelo velký tlak. Navíc mi trať úplně neseděla, takže jsem do toho musel dát úplně všechno.“

Podle svých slov jel možná až příliš opatrně, soupeři toho však nedokázali využít. „Když viděli můj čas, napálili to a začali dělat chyby. A právě tohle rozhodlo – v takových závodech je nejdůležitější vyvarovat se chyb,“ dodal biker, který v Jablonci nad Nisou každoročně pořádá populární podnik světové série ve fourcrossu pod názve JBC 4X Revelations.

Sedmatřicetiletý Slavík se nebál to ve Valparaísu na kole znovu po řádně rozbalit, i když na tohle místo má i drsné vzpomínky. V roce 2019 ho na zdejší prudké trati mezi domy potkal hrůzný pád, při němž diváci u trati trnuli.

„Já jsem si vážnost situace vůbec neuvědomoval. Pád si nepamatuju, pět minut mám úplně vymazáno, takže z té chvíle nemám žádný špatný zážitek,“ vzpomínal v rozhovoru pro MF DNES. „Když jsem se probral, mojí jedinou starostí byl zraněný kotník a zlomená žebra, ale to jsou věci, o kterých vím, že se z nich dokážu během několika týdnů vylízat. Když jsem se pak na ten pád podíval ze záznamu, říkal jsem si, že jsem těsně unikl opravdu velkému průšvihu.“

Na strach není při Red Bull Cerro Abajo čas, nejextrémnější městský sjezd zaváhání neodpouští.

V úvodu letošního závodu trochu bojoval s technickými pasážemi, ale žádný čas tam neztratil. Prvních 40 sekund závodu přirovnal k sebevraždě – let mezi metrovým zábradlím v rychlosti 60 km/h si žádal nejvyšší možnou přesnost. „Vždycky říkám, že nemám strach, ale respekt. A letos to byla nejnebezpečnější trať v historii,“ prohlásil Slavík, který letošním vítězstvím jen potvrdil status hrdiny, jemuž se u jihoamerických fanoušků těší. Ve spodní části tratě, kde jde hlavně o výdrž a sílu v nohou, už soupeře jasně předčil.

Na druhém místě skončil domácí biker Felipe Agurto, třetí byl loňský vítěz Lucas Borba z Brazílie. Velké finále adrenalinové série Red Bull Cerro Abajo 2024/25 se uskuteční 29. března v mexickém Guanajuatu.