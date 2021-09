Biker Slavík oslavil třetí titul ve fourcrossu. A teď hurá na kapry!

V červenci ležel doma s covidem a nevěděl, jestli se má na světový šampionát do italského Val di Sole vůbec vypravit. Sotva se mohl zvednout z postele a měl velké potíže s dechem.



O šest týdnů později elitní biker Tomáš Slavík, byť zdravotně stále ne zcela fit, ve finále světového šampionátu ujel všem a na stupních vítězů vystoupal na ten nejvyšší. „Když jsem projel cílem, hrozně se mi ulevilo. Měl jsem obrovskou radost, že si můžu odškrtnout metu, kterou jsem měl vždycky na seznamu,“ říká Slavík, který předtím na mistrovství světa ve fourcrossu triumfoval v letech 2010 a 2014.

Jak jste titul oslavil?

Oslavy byly hodně velké. Šest let jsem se na šampionátu ve Val di Sole trápil. Pokaždé jsem tam přijel připravený, a pořád se mi nedařilo zvítězit, i když jsem byl jasným favoritem. Teď se mi podařilo smůlu konečně prolomit. Vzhledem k tomu, že jsem původem Brňák a teď bydlím na severu u Jablonce, jsem musel oslavovat na obou frontách, takže to bylo trochu těžší. Ale oslavy už teď pomalu končí.

Připadalo mi, že jste z vítězství v Itálii měl větší radost než z jiných úspěchů. Nebo se mýlím?

Vždycky jsem říkal, že jsem měl největší radost z titulu v roce 2010, kdy to bylo hodně nečekané. Ale pak se mi na šampionátech nedařilo a pořád jsem koumal, jak to změnit a znova vyhrát, až jsem cítil skoro marnost. Takže když jsem teď projel cílem, hrozně se mi ulevilo. Měl jsem obrovskou radost, že si můžu odškrtnout metu, kterou jsem měl vždycky na seznamu. Poslední roky to pro mě ve Val di Sole bylo vždycky vyhrocené, ale až tam budu závodit příště, už budu úplně klidný.

Tomáš Slavík si v italském Val di Sole jede pro svůj třetí titul světového šampiona. Ty předchozí získal v letech 2010 a 2014.

Proč vám třetí titul unikal tak dlouho?

Na to vlastně není odpověď. Měl jsem smůlu, vždycky jsem přijel se super formou, dokázal zvítězit v kvalifikaci, a pak jsem třeba měl technický problém, nebo mě diskvalifikovali, případně jsem jasně vedl a v poslední zatáčce jsem udělal chybu. Tamní trať je náročná, a když jste první, je hrozně těžké si uhlídat vnitřní zatáčky. Letos jsem z kvalifikace postoupil až ze třetího místa a říkal si, že tentokrát budu ostatní lovit já. Ve finále to tak ale vůbec nedopadlo, odpálil jsem to od startu a všem jsem zmizel.

Přitom jste nebyl úplně fit, že?

To je pravda. Šest týdnů před závodem jsem chytil covid. Neměl jsem zrovna pohodový průběh, deset dní jsem byl absolutně mimo hru a byl jsem rád, že jsem si došel na záchod. Bylo hrozně těžké se do toho vrátit, ztratil jsem šest kilo váhy, nemohl jsem se dostat do vysokých tepových frekvencí ani pořádně dýchat. Deset dní před šampionátem jsem si dal simulaci závodu a přemýšlel, jestli to má vůbec smysl. V Itálii jsem se pak v trénincích šetřil tak, že mi fotografové a kameramani říkali: „Tomáši, my nemáme žádné tvoje záběry, takhle to nejde.“ Na finále jsem šel čtvrt hodiny po semifinálové jízdě, kdy už člověk má být v klidové tepovce, a já šel na start se 155 tepy za minutu. Ale i tak se mi to podařilo nějak urvat.

Jak jste prožíval dlouhé měsíce, kdy se kvůli pandemii zastavily sportovní akce?

Člověk si na všem musí najít něco hezkého. Já vždycky bojoval s tím, že jsem pořád pryč, a ačkoliv je to můj životní styl, bylo super být pár měsíců jen doma, vidět se s kamarády a žít rodinným životem. Jak jsme neměli žádné závody, mohl jsem pořádně potrénovat a poprvé po osmi letech jsem si dal zimní přípravu, abych byl na jaře fit. Možná i díky tomu jsem mistrovství světa i po nemoci zvládl.

Letos jste po roční pauze v Jablonci znovu uspořádal světový fourcrossový závod JBC 4X Revelations. Jaký to byl pocit?

Strašně mi chyběly závody s diváky kolem trati, člověk bez nich nemůže podat úplně stoprocentní výkon, připadá si jako na tréninku. Uspořádat jablonecký závod jako vždycky byl parádní pocit. I díky covidu jsem zjistil, jak moc mě to naplňuje.

Takže jablonecké závody mají o budoucnost postaráno…

Určitě. Počítali jsme, že letošní ročník bude jeden ze slabších. Měli jsme limit na fanoušky a drželi se trošku při zemi, ale i když pršelo, přišly přes čtyři tisíce diváků. Přitom když jsme stáli na trati pár hodin před závodem, říkal jsem si, že nikdo nedorazí. A najednou začali chodit lidi v pláštěnkách, kteří přijeli z Ostravy, z Kolína, z Karlových Varů i ze zahraničí. Závod má svoji historii, lidi se na něj těší a věřím, že ho čeká dlouhodobá budoucnost.

Říkal jste, že i na covidové pauze jste si našel něco pozitivního. Chodil jste taky víc na ryby?

Jednoznačně. Za dobu covidu jsem strávil na rybách tolik času jako předtím za celé roky. Člověk u vody dokáže přemýšlet o jiných věcech a odizolovat negativní myšlenky na to, že nám ze dne na den zmizely všechny závody a přišli jsme o práci. Je fakt, že v jednu chvíli jsme nemohli ani na ty ryby. Nechtělo se mi riskovat, že bych jel za hranici okresu a sebrali mě policajti. To jsem si říkal, kde to vůbec žijeme. Kdyby mi to ukázal někdo v nějakém sci-fifilmu, tak bych nevěřil, že by to mohla být realita. Tohle bylo to nejhnusnější období, ale věřím, že už se nevrátí.

Je pravda, že si rybářské pruty berete s sebou i na závody?

Jasně. Zrovna teď za tři týdny odlétám na podnik světové série Crankworks do Britské Kolumbie, kde se mimo civilizaci bez diváků pojede dual slalom, pumptrack a downhill. V Kanadě mám spoustu kamarádů rybářů, kteří jsou z Čech. Stoprocentně si během těch deseti dnů, co tam budu, najdu pár hodin, kdy se dostanu k vodě.

Jaký největší úlovek máte na kontě?

Kapra, který vážil 26 a půl kilo. V chytání kaprů i závodím, na podzim pojedu na mistrovství světa do Francie. Je to akce World Carp Classic určená pro sto týmů z celého světa. Jeden tým tvořím já a můj velký kamarád, říkáme si Carp Riders a společně s dalšími dvěma týmy reprezentujeme Českou republiku. Zatím jsme byli nejlíp na pátém místě.

Takže na světovou medaili budete útočit i v rybaření?

Rád bych. Kdyby se nám podařilo vyhrát nebo získat jinou medaili, byl by to scénář z říše snů.