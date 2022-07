Neporazitelný Slavík „svůj“ trůn v Jablonci nikomu nepřenechal

Ostré adrenalinové souboje loket na loket bikerů řítících se z kopce dolů, náročná trať plná ostrých zatáček a kamenů, pády, parádní letecké představení pilota Martina Šonky a davy fanoušků – odhady jejich počtu se šplhají až k šesti tisícovkám.

Sobotní světový fourcrossový podnik v Jablonci v areálu na Dobré Vodě zase nabídl velkou show a triumf domácího favorita Tomáše Slavíka. Dnes už legendární jezdec je zároveň i hlavním organizátorem závodu a na „svůj“ trůn na domovské trati v silné zahraniční konkurenci zase nikoho nepustil. Dosud vyhrál všech devět ročníků, ale motivaci a chuť vítězit doma před rodinou, přáteli a českými diváky vůbec neztrácí. Naopak. „Nic nedokáže nahradit domácí závod. Vždycky jsem měl a mám z vítězství obrovskou radost. Poprvé, jako teď podeváté,“ potvrdil.

Závod světové série ve fourcrossu JBC 4X Revelations opět ovládl domácí úřadující světový šampion Tomáš Slavík.

Pětatřicetiletý Slavík, jenž nastoupil v dresu pro fourcrossového mistra světa, vládne letošní světové sérii a dominanci předvedl i v Jablonci. Bez sebemenšího zaváhání vyhrál všechny své jízdy od osmifinále až po závěrečné finále.

„Bylo to tak, ale ačkoli je to moje domácí trať a znám ji asi ze všech nejlíp, tak je také útočištěm pro ostatní, aby mě porazili. Moje kondice je totiž v tomhle závodě vždy nejslabší, protože sice máme skvělý organizační tým, který funguje na jedničku, i tak mi ale ty přípravy pořád vrtají v hlavě, aby vše bylo v pořádku. Takže psychická únava hodně tu fyzičku nabourává,“ popsal Slavík. „I když to tedy možná vypadalo snadně, byl to pro mě hodně těžký závod, měl jsem křeče v nohách, protože trať je tady fakt náročná, ale některé moje soupeře vyřadily ze hry pády v klíčové první zatáčce. V ní jsem byl pokaždé naštěstí první, protože se mi dařilo zmáčknout starty a těm pádům jsem se vyhnul.“

Závod světové série ve fourcrossu JBC 4X Revelations opět ovládl domácí úřadující světový šampion Tomáš Slavík.

Právě karamboly odrovnaly jeho největší zahraniční soky Francouze Lorona i rakouského „jmenovce“ Slavika, kteří za ním skončili na loňském MS na druhém a třetím místě. Další kvalitní rideři z ciziny zase nestačili na nadupanou a početnou českou družinu. Slavík pak ve finálové jízdě pokořil Poláka Dadelu, jabloneckého parťáka Palu i šumperského Nevrklu.

Radost z devátého triumfu mu ale zkazila zpráva, že nebude obhajovat titul mistra světa, protože mezinárodní cyklistická federace letošní fourcrossový šampionát nečekaně a bez oficiálních důvodů zrušila. „Je to nestandardní, a jasně že mě to štve,“ zlobil se Tomáš Slavík, jenž má ale i tak díky dalším závodům světové série a atraktivním a stále žádanějším městským sjezdům, které zažívají boom, pořádně nabitý program. Cestovat bude po celém světě: Itálie, Kanada, Mexiko, Nový Zéland... „Na kole budu v jednom kole,“ dodal s úsměvem.