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Každou jízdu naplno. Trpěl jsem jako zvíře! Slavík se vrátil na trať ve velkém stylu

Michael Havlen
  10:36

Tomáš Slavík se raduje ze svého triumfu ve fourcrossu ve Val di Sole. | foto: Facebook Tomáše Slavíka

Delší dobu nezávodil, po vleklém zranění nohy si chtěl hlavně vyzkoušet, co mu tělo dovolí. Návrat Tomáše Slavíka na trať však dopadl fantasticky! Devětatřicetiletý biker z Jablonce nad Nisou ovládl prestižní fourcrossový závod v italském Val di Sole, dějišti mistrovství světa horských kol.

„Co se to sakra stalo? Lepší comeback jsem si snad ani nemohl přát! Pořád je přede mnou hromada práce, ale tahle výhra pro mě znamená opravdu hodně,“ svěřil se Slavík na sociálních sítích po svém triumfu.

Zkušený závodník, kterého před nedávnem poznali i televizní diváci jako vítěze reality show Asia Express, přitom dlouhé měsíce bojoval se zdravotními problémy. Do Val di Sole tak odjížděl bez velkých očekávání. Nakonec byl suverénní ve všech jízdách a ovládl i finále.

„Pro mě to byl po čtyřech měsících první závod po zranění. Říkal jsem si, že to bude jen taková zkouška, jak tělo funguje. Trpěl jsem jak zvíře, ale ve finále to tam zase nějak padlo,“ popsal Slavík pro web cyklistického svazu.

Český reprezentant přitom neměl cestu závodem vůbec jednoduchou. Kvůli rozlosování narážel na silné soupeře už od prvních kol a podle vlastních slov musel jet naplno prakticky od začátku.

„Mně se docela stává, že čím míň to člověk čeká, tím častěji to vyjde. Takže z toho mám opravdu upřímnou a nefalšovanou radost. Musel jsem jet každou jízdu naplno, protože všechny tři jízdy před finále jsem měl skoro pořád ty nejsilnější kluky,“ uvedl trojnásobný mistr světa ve fourcrossu.

Právě Val di Sole má pro Slavíka zvláštní význam. V roce 2021 se zde stal mistrem světa, když se fourcross naposledy jel jako oficiální světový šampionát pod hlavičkou Mezinárodní cyklistické unie UCI. Poté však disciplína z programu MS zmizela.

Závodníci bojují ve světové sérii 4X ProTour a jedna z jejích nejznámějších zastávek se koná na severu Čech. JBC 4X Revelations v Jablonci nad Nisou pořádá Slavík se svým týmem a závod pravidelně přitahuje tisíce diváků. Také ve Val di Sole lemovaly trať davy fanoušků, což v českém bikerovi znovu vyvolalo otázku, proč se fourcross ze světového šampionátu vytratil.

„Když se člověk podívá tady na ten kopec a tu atmosféru nebo na těch deset tisíc lidí u nás na svěťáku v Jablonci, říká si, že soudruzi tam nahoře asi něco popletli,“ posteskl si Slavík.

Radost z vítězství Tomáš Slavík, veterán městských sjezdů Red Bull Cerro Abajo, neskrýval.

Přestože se v posledních letech více zaměřuje na městské sjezdy, fourcross zůstává jeho srdeční záležitostí. „Fourcross je boží sport, miluju ho, jsem jeho největší fanda. Je to moje srdcovka, i když už se víc specializuju na městské sjezdy,“ dodal.

A právě na městský sjezd zamíří i nyní po úspěšném startu v Itálii. Už o dalším víkendu by měl závodit v německém Stuttgartu.

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