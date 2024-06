Nový cyklistický šampion Přidal: Snem i cílem je World Tour

V této sezoně, ještě před nečekaným triumfem, se Přidal výsledkově už několikrát ukázal. Například na Závodu míru cyklistů do 23 let, kde skončil jako nejlepší z českých jezdců a v kategorii do 21 let byl dokonce čtvrtý nejlepší ze všech.

„Je to závod, který je velmi sledovaný skauty z velkých týmů. Za národní týmy tady jezdí nejlepší jezdci na světě do dvaceti tří let. Myslím si, že se nám to docela podařilo. Měli jsme tam pár chybiček, ale zajeli jsme to celkem dobře,“ uvedl cyklista hradecké stáje Elkov Kasper.

Tomáš Přidal

Ve svých plánech by rád napodobil cestu dalších borců, kteří se z Hradce vydali mezi nejlepší na světě: „World Tour je snem i cílem do nejbližších let. Minimálně do třiadvaceti se ale vidím ještě někde v kontinentální kategorii (v hierarchii stájí třetí divize, v níž působí i Elkov Kasper) nebo někde v developmentu u worldtourových stájí,“ přemítá Přidal.

Většina týmů v elitní kategorii World Tour má své development sestavy, tedy tým, který vychovává mladé závodníky. Přidal se může těm nejlepším naplno ukázat už za necelé dva měsíce na tuzemské Czech Tour – největším etapovém závodu silniční cyklistiky v Česku.

„Pokud budu zdravý, tak bych se měl ukázat. Je to jiné než Závod míru, největší rozdíl je asi délka etap, na Czech Tour jsou mnohem delší, což mi vyhovuje více. Ale závody jsou zároveň těžší, rychlejší, nicméně možná paradoxně i klidnější. Není to tak nebezpečné, především uprostřed etap. Jsou tam starší jezdci, kteří nechodí do zbytečného rizika,“ cítí Přidal.

„Je to víc kontrolované, i když se jde do úniku, tak týmy neplaší, protože jsou zkušené a všechno kontrolují lépe než my třiadvacítkáři,“ dodává. Na Czech Tour se představil už loni, ve svých 19 letech nakonec skončil jako desátý nejlepší závodník do 23 let.

Trasu sdílel i s legendárním britským závodníkem Chrisem Froomem, několikanásobným vítězem proslulé Tour de France, jenž loni do Česka přicestoval se stájí UCI ProTeam Israel–Premier Tech.

„Bylo to zvláštní, odmala byl můj velký idol,“ neskrývá Přidal.

Froome po závodě novinářům vyprávěl, jak se s ním někteří závodníci fotili klidně i uprostřed pelotonu. „Tak to jsem rozhodně nebyl já,“ zasměje se Přidal. „Ale fotku spolu máme.“

Dalším cílem úspěch na Czech Tour

Na Czech Tour se pokusí se stájí Elkov Kasper zajet dobrý výsledek, využít bude chtít i znalosti domácích kopců.

„Trasy, ať už Závodu míru, nebo Czech Tour, mi sedí. Znám je a mám rád, když vím, do čeho jdu. Nemusím se vystavovat riziku, vím o nebezpečných úsecích, vím, jak vypadají sjezdy,“ sčítá Přidal výhody.

Možná i proto si spíše než v hektických dojezdech libuje v náročném stoupání. Jako příklad nechť poslouží třetí etapa Závodu míru, která finišovala na Dlouhých stráních. Závodníci museli nastoupat 2 156 výškových metrů, Přidal dojel dvanáctý, což bylo jeho nejlepší etapové umístění.

„Kopce mi určitě vyhovují mnohem víc než dojezdy. Na ně navíc ani nemám úplně předpoklady, nejsem tak rychlý a je to hektické, to nemám rád. Je tam velká tlačenice, hrozí i nějaký pád. Žádný jsem sice ještě nezažil, ale u hodně z nich jsem byl mnohem blíž, než bych chtěl,“ líčí.

Přidal o sobě dal cyklistické veřejnosti vědět už loni. Na začátku roku se objevil v sestavě Elkovu, který je dlouhodobě považován za jednu z nejlepších českých stájí. Následně ovládl například jednodenní závod Škoda Cup v České Lípě, na Závodu míru skončil mezi jezdci do 21 let osmý.

„To jo, loni jsem vyletěl, ale třeba Škoda Cup nebyl moc velký závod,“ povídá pokorně. „Víc se mi daří letos,“ myslí si a jmenuje letošní úspěchy: Nejlepší jezdec do 23 let na pětidenním řeckém závodu Tour of Hellas či celkově čtvrté místo na chorvatském podniku Istrian Spring Trophy.

Velký talent, neskrývá trenér

Pro Elkov Kasper je velmi ceněný, což dokládají i slova jeho kouče Otakara Fialy: „Omladili jsme, ale někteří kluci se ukazují velmi dobře. Velkou kvalitu předvádí hlavně Přidal, je to velký talent.“

Před minulou sezonou přišli do etablované české stáje hned tři jezdci v juniorském věku.

„Poměrně nedávno jsme měli tým vyzrálých jezdců, nyní přišel čas dát dohromady mladé jezdce, dát jim šanci a zkusit je posunout na pozice těch, kteří odešli,“ řekl Fiala v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

„Já to zase tolik nevnímám,“ prohodí Přidal flegmaticky. „Jsem rád, že jsem loni zažil Jana Bártu, od něho jsem získal hodně zkušeností. Pořád s námi jezdí i Matěj Zahálka, ten mi taky hodně radí.“

Možná tak pozorujeme zrod cyklistického talentu. Je pravdou, že po éře Romana Kreuzigera či Leopolda Königa česká vlajka například na startu Tour de France pravidelně chybí. Přidal tyhle ambice má, byť zatím zakořeněné ve svém nitru.

Mistrem republiky v závodě cyklistů s hromadným startem se stal poprvé v kariéře dvacetiletý Tomáš Přidal (uprostřed) ze stáje Elkov-Kasper. Druhý byl na společném šampionátu Česka a Slovenska v Jevíčku Michael Kukrle (vlevo), třetí dojel Vojtěch Kmínek (vpravo).

Vše mohlo být jinak, kdyby se jeho maminka nerozhodla zareagovat na inzerát, který viděla na sociálních sítích. „Mamka viděla náborový leták do cyklistického týmu v Uničově. Takže mě přivezla na trénink – a už to bylo,“ vzpomíná si Přidal.

Během svého vývoje prošel pod rukama i známému olomouckému trenérovi Jiřímu Kaňkovskému, který vlastní stáj Mapei Merida Kaňkovský. V ní vyrostl například i Pavel Bittner, jezdec worldtourového týmu DSM. Tomáš Přidal by se rád vydal stejným směrem.

„Pan Kaňkovský mi toho dal hodně. Nejvíc mi asi utkvěla jeho přímočarost. Někteří nad cyklistikou a závody hodně přemýšlí, vymýšlí zbytečnosti, ale co on řekne, to tak je. Hodně mě posunul,“ váží si kouče.