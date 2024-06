Černožluté logo jako hadr na býka. Start Tour je v rukou státu, říká Pravenec

Letošní seriál Kola pro život je již v plném proudu. Jak zatím uplynulé závody hodnotíte?

Byly úspěšné, a dokonce i s rekordní účastí. Všechny cílové skupiny byly zastoupené ve velkém počtu, za což jsem také rád. Především v případě dětí aktivních rodin. Jsme hodně aktivní ohledně komunikace v regionech, kde se závody konají a mám radost z toho, že se nám to vrací.

Čím si tento boom vysvětlujete?

Silniční cyklistka i enduro a gravel zažívají obrovský boom, to je pravda. Období, kdy všichni jezdili patnáct závodů ročně a předháněli se v časech, je podle mě pryč. Dnes lidé spolu se sportem hledají kvalitu, servis a komplexní zážitky. Postupně nám ubývali závodníci, které jsme nahrazovali hobíky. A u těch víme, že nám nepojedou tolik závodů ročně, ale budou jim stačit dva až tři.

Úspěch si také vysvětlujeme tím, že nechybí plný servis a komfort, který účastníkům poskytujeme. To je to, co Kolo pro život odlišuje od jiných projektů. S oblibou říkám, že když tam člověk přijede v obleku a s čistým kolem, tak ve stejném stavu také odjede. Sprchy pro kola i pro lidi, úschovna, pračky, doprovodný program pro děti a dětský koutek... Je to spíše festival, zabavíte se tam i bez kola.

Letošní série Kola pro život je pětadvacátá v pořadí. Bude ještě jubilejní ročník něčím speciální?

Letos máme osm závodů, přičemž historicky jsme jich zažili i kolem sedmnácti. To je poměrně velká změna, kterou ale hodnotíme pozitivně. Také jsme přidali novou trasu, které pracovně říkáme „trip“. Je to vstupenka pro nezávodní cyklisty nebo hobíky, kteří nepotřebují stát na bedně a mít nejlepší čas. Mohou si na elektrokole, biku i gravelu užít pohodovou jízdu. Vše namapujeme a vymyslíme. Jinak ale také komunikujeme výročí pětadvaceti let. Máme kampaň „Kolo je můj život“, která představuje všechny čtyři cílové skupiny, které Kolo pro život má.

A mění se i lokality?

Máme úplně novou, v Tošovicích u Ostravy, kde je úplně nový areál s pumptrackem. Celá série Kola pro život je ale o podpoře měst. Například lokalita na Hluboké krásně zapadá do naší vize. Je to sportovní areál, okolo nějž jsme schopni udělat tratě. Je tam spousta sportovního vyžití, nejsou to akce na zelené louce. Dnes, když do města jedeme, tak požádáme o veškerou možnou podporu a na to konto městu pomůžeme s programem pro školy. A ohlas to má opravdu pozitivní. Dnes si z lokalit můžeme i vybírat.

Mluvíte o vyžití dětí. Jaká je jejich účast na Kole pro život, a jak si stojí ženy?

Nesouhlasím s tím, že děti nesportují. Sportovní kluby praskají ve švech a i my se v posledních letech hodně soustředíme na mladé sportovce. A na ženy také, jelikož ženská silniční cyklistika zažívá velký boom. V tomto směru se nám osvědčuje i servis v areálech. Ženy raději jedou na akci, kde se mohou osprchovat, v klidu převléknout a podobně. Muži to řeší méně. Běžně bývá účast žen na podobných sportovních akcích kolem deseti procent. My teď z posledních let máme 25 procent, což je hodně dáno sólo komunikací namířenou na ženy a také Family jízdou.

Start Tour? První krok musí udělat stát

Dalším z úspěšných projektů je L’Etape Czech Republic by Tour de France. Úplně jiný styl závodu než Kolo pro život.

U Kola pro život reagujeme na to, že lidé chtějí mít hezký zážitek, a primárně neřeší výkon. Kolo pro život nejen organizujeme, ale i vymýšlíme a budujeme. Podporujeme pohyb a zdraví široké veřejnosti. L’Etape je ale jiná. Účastníci se v ní více přibližují profíkům a cítí se být součástí cyklosvátku Tour de France. Startovné je dražší, ale lidé na to slyší. Černožluté logo Tour prostě funguje jako hadr na býka.

Netajíte se tím, že byste v nejbližších letech chtěli uspořádat start Tour de France právě v Česku. Kdy zhruba by k tomu mohlo dojít?

Směřovali jsme k roku 2028, ale nemáme to úplně ve vlastních rukách. První krok totiž musí udělat stát, který do Francie pošle jasný signál a žádost, že o start Tour v Česku stojíme. Stát musí projevit zájem a dát garance. Průvodní investice nejsou malé, ale mnohonásobně se vrátí.

A jsme na to připravení?

Rozhodně. Trasy i silnice k tomuto účelu máme, jsme také dobře dostupní pro kamiony organizátorů, kteří by přijeli z Francie. Češi navíc milují Tour. Sleduje ji i moje babička, kterou jinak sport nezajímá. A na příkladu jiných zemí vidíme, že investice se pak vrátí klidně i patnáctinásobně, což potvrzují studie. Tour de France je jedna ze čtyř největších sportovních akcí světa, tak proč ji sem nedostat?

A vy sám na kole jezdíte?

Já mám asi nejraději skialpy. Původně jsem hrál fotbal, a na kole jsem jezdil maximálně tak s rodiči na dovolené. Nejvíc jsem asi koketoval se silniční cyklistikou, ale zatím vždy ztroskotám na čase. Letos jsem si řekl, že na Kole pro život si dám alespoň šest tras z osmi závodů. Zatím máme za sebou tři závody, a na kole jsem ještě neseděl. Mám na závodech jiné povinnosti, tak uvidíme.

Nedávno jste se stal spolumajitelem Petr Čech Sport. Chystáte v návaznosti na to nějaké změny napříč vašimi cyklistickými závody?

Neskutečně mě baví sport a práce s lidmi. Když si můžu poskládat tým i v práci, tak je to skvělé a hrozně mě baví, že to funguje. A změny? Změna je setrvalý stav, musíme reagovat na poptávku, trendy ve společnosti, jsme pořád na špičkách, nikdy si nemůžeme říct, že je všechno bezchybné, protože pak bychom polevili. Na druhou stranu máme obrovskou radost, že mají naše cykloprojekty nejvyšší účast v zemi, lidé se k nám vracejí a z ohlasů je patrné, že jsou spokojení. Na L´Etape Czech Republic se nám podařilo dostat Alberta Contadora, španělskou legendu, dvojnásobného vítěze Tour de France. Když s ním pak sedíte a posloucháte, že z hlediska organizace, programu a péče o něj samotného vycházíme s náskokem jako nejlepší ze všech zemí, v nichž L´Etape navštívil, tak vám to udělá radost a je to snad potvrzení, že jsme na dobré cestě.