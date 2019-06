Za rok se na Závodu míru porveme o vítězství, slibuje trenér Konečný

„Myslím, že do špičky patříme, jen není každý rok posvícení. Máme kvalitní třiadvacítky i juniory, chce to jen rok a zase se pojedeme rvát o vítězství,“ věří trenér reprezentace a bývalý profesionál Tomáš Konečný.

Naposledy mohli fanoušci vidět blankytný dres s trikolórou na stupních vítězů před dvěma lety, kdy skončil Michal Schlegel v celkovém pořadí třetí. Letos byl blízko alespoň dílčímu úspěchu v první etapě právě Otruba, když se šesti uprchlíky dokázali ujet pelotonu, při spurtu na rýmařovské náměstí Míru už ale neměl z čeho brát.

„Bohužel jsem na závěrečných okruzích chytal křeče. V průběhu jsme pořád jeli hrozně vysoké tempo a očividně to klukům vadilo méně. Byli fakt hodně silní, v úniku jsem jel s nimi trochu na hraně a to se projevilo. Jsem rád, že jsem se s nimi dokázal udržet, vydal jsem ze sebe úplně všechno, ale stačilo to jen na šesté místo,“ vyprávěl olomoucký rodák.

Otruba v jesenických kopcích roky trénuje a zázemí tu má na rodinné chatě. Právě i znalost místních tratí mu pomohla k celkovému třináctému místu.

„Jakub předváděl všechny tři dny super výkony. Nejen v první etapě, kde byl v úniku s řadou favoritů, také další den na Dlouhých stráních předvedl výkon, na který má a poslední den také odvedl velký kus práce. Je spíš klasikář a časovkář, tak dlouhé kopce nejsou úplně pro něj, ale i tak ukázal, že se v nich nemá čeho bát a udržel krok se světovou špičkou,“ cenil si Konečný.

S velkým očekáváním se chystal na svůj první Závod míru ve třiadvacítkách talentovaný Karel Vacek, závodící jinak za profesionální stáj Hagens Berman Axeon. V Jeseníkách si najížděl kopce několik dní předem, při premiéře to stačilo v konečném pořadí na dvaadvacáté místo.

„Trochu mu nevyšla etapa na Dlouhé stráně, ale je v této kategorii první rok, takže mu chyběly zkušenosti a také se mu ten den jelo špatně. Ale v závěrečné etapě závodil naplno, nastupoval, chodil do úniků a skončil třináctý. Ukázal, že do světové špičky patří a je to jen otázka trošky času, aby bojoval o vítězství,“ věří Konečný.

Díky výjimce UCI mohli Češi postavit dva reprezentační týmy, jeden startoval pod hlavičkou Výběru Čech a Moravy. V něm se nejvýše prosadil 19letý Karel Tyrpekl, který byl v celkové klasifikaci třicátý.

„Jel výborně na to, že je v kategorii druhým rokem. V juniorech ho nikdo neznal, a dnes už patří do užší špičky při závodech v Česku,“ chválí Konečný svěřence, kterého vede i v kontinentální stáji Tufo Pardus Prostějov.

Momentka ze Závodu míru

Právě možnost postavit dva české týmy si čeští trenéři považovali. Závod míru patří s Tour de l‘Avenir k nejtěžším v této věkové kategorii, možnost poměřit se doma se světovou špičkou tak má přinést reprezentaci efekt v dalších letech.

„Dvanáct kluků mělo možnost se ukázat na domácí akci světového formátu a vyzkoušet si závody s nejlepšími závodníky této věkové kategorie. Pro některé to byla velká škola, byli v této kategorii prvním rokem, takže získali obrovské zkušenosti. A nevedli si špatně, chodili do úniků a byli aktivní. Jsem s jejich vystoupením spokojený,“ prohlásil Konečný.