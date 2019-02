Bábek chce na mistrovství světa dráhařů získat chybějící medaili

Na titul mistra světa si troufá v keirinu. „Je to pro mě velká motivace. Titul bych rád vybojoval před tím, než s kariérou skončím,“ řekl 31letý Bábek, dráhař Dukly Brno. „Jedu tam bojovat, jedu se o titul porvat, a pokud budu mít štěstí, může to dobře dopadnout a můžu duhový dres světového šampiona přivézt. Nohy jsou připraveny,“ dodal.

Keirin, ve kterém se stal v roce 2016 evropským šampionem, bude v Polsku jeho hlavní disciplínou. Na sprint se nesoustředí. „S největší pravděpodobností ho v Pruszkówě nepojedu. Další moje oblíbená disciplína je kilometr. Ale jede se hned den po keirinu, tak nevím, jak na tom budu. Moc se na to nespoléhám,“ popsal své možné závodní vytížení Bábek.

Na předchozím světovém šampionátu chyběl, protože měl zlomenou klíční kost. Po vyléčení znovu závodil na japonských drahách, kde se keirin jezdí na ocelových kolech.

V této sezoně odjel Bábek tři Světové poháry a dvakrát byl ve finále. „Dvakrát jsem byl pátý, na tom posledním svěťáku na Novém Zélandu už jsem cítil formu,“ nadhodil.

V Pruszkówě nebude z brněnských jezdců startovat sám. Pavel Kelemen si v keirinu rovněž věří na finále a chce se prosadit do 8. místa ve sprintu.

Česká reprezentace bude na MS usilovat i o úspěch v tříčlenném týmovém sprintu. S Bábkem a Kelemenem odcestují v sobotu do Polska ještě Robin Wagner a Martin Čechman, další členové Dukly Brno. Až na místě určí trenér Petr Klimeš nominace do jednotlivých sprinterských disciplín. Závodit se bude od středy do neděle.