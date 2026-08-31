Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Srdcem pořád biker. A uměním rovněž. Jak Pidcock znovu vládl a zlato posílal do nebe

Michal Koubek
  16:36
Brit Thomas Pidcock během mistrovství světa na horských kolech ve Val di Sole

Brit Thomas Pidcock během mistrovství světa na horských kolech ve Val di Sole | foto: AP

Brit Thomas Pidcock slaví titul mistra světa na horských kolech
Tom Pidcock slaví svůj druhý triumf na MS v cross country horských kol.
Tom Pidcock na Tour de France.
Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.
16 fotografií
Dnes se už upíná především na silnici, nicméně horská mají v srdci Brita Thomase Pidcocka stále své pevné místo. Miluje, když letí vzduchem, když se proplétá mezi kořeny nebo jak se musí v každém kopci ždímat ze všech sil. A taky jak neustále dokazuje, že i bez chybějících hodin tréninku ze svého umění nic nezapomíná.

Že svou účast na mistrovství světa ve Val di Sole potvrdil až na poslední chvíli? Že letos v cross country absolvoval jen jediný závod v Novém Městě na Moravě?

A že se na start postavil až ze zadních řad a musel předjet desítky soupeřů?

I přesto nakonec Pidcock zvedal ruce vítězoslavně nad hlavu a radoval se ze svého druhého titulu světového šampiona.

„Úžasný pocit. A taky neskutečně těžký závod a náročná trať,“ vydechl sedmadvacetiletý cyklistický všeuměl a devátý muž letošní Tour de France. „Musel jsem jet pořád v rámci svých možností.“

Když hodnotil své velkolepé vítězství, několikrát se zarazil a byl viditelně dojatý. I na něj dolehla tragická smrt devatenáctiletého Finlayho Tarlinga, kterého nedávno srazilo auto na závodě Kolem Portugalska.

Brit Thomas Pidcock slaví titul mistra světa na horských kolech

Před přestupem do silniční stáje Pinarello Q36.5 Pidcock čtyři roky oblékal barvy Ineosu, v němž se potkával s jeho bratrem Joshuou. I Finlayho znal osobně.

„Upřímně nemám slov. Tohle vítězství chci věnovat Finovi, Joshovi a celé jejich rodině,“ pokračoval dvojnásobný olympijský vítěz v cross country a hlas se mu zadrhával. „Vidět Joshe startovat na Vueltě bylo neuvěřitelné a hodně emotivní.“

Nechtěl sprintovat, tak ujel

Na Finlayho prý myslel už před startem. Říkal si, že by bylo pěkné, kdyby jeho památku uctil vítězstvím.

Neměl to ale vůbec lehké. Stejně jako další hvězdný univerzál, Nizozemec Mathieu van der Poel, se do klání pustil zezadu. Soupeři na čele pole si uvědomovali, kdo že je to stíhá, a tak už od startu nasadili ostré tempo.

Navíc Pidcock v pátek při tréninku spadl a pochroumal si záda. „Od prvního kola mě dost bolela, ještě rychleji jsem už kvůli nim jet nemohl,“ líčil.

Pidcock triumfoval na MS bikerů, vítězství věnoval Tarlingovi. Ženám vládla Freiová

I tak to ale stačilo. Zatímco Van der Poel se ne a ne prodrat kupředu a nakonec skončil až třicátý, tedy tři příčky za nejlepším z Čechů Ondřejem Cinkem, Pidcock letěl a krátce po polovině klání se dotáhl do první skupiny.

Že by pak povolil a chvíli se jen vezl? Kdepak.

Pustil se na čelo skupinky a postupně ji očesával.

„Měl jsem štěstí, že tempo, které jsem držel, bylo dostatečně dobré na to, abych se dotáhl dopředu,“ pokračoval. „Během posledních dvou kol jsem pak ze sebe už vydal všechno, abych si vytvořil náskok a nemuselo se rozhodovat ve sprintu.“

Tom Pidcock slaví svůj druhý triumf na MS v cross country horských kol.

V předposledním z osmi kol se ho už držel jen krajan Charlie Aldridge. Pětadvacetiletý Brit jel skvěle. První nástup pokryl, druhý taky, třetí také. V jednu chvíli se dokonce dostal i před Pidcocka a získal na něj pár metrů.

Ale nakonec ani on tlak neustál.

V nejtěžším stoupání Pidcock znovu pořádně zabral. Aldridge svěsil ramena, zvolnil a o dva roky starší Brit už poslední kolo projížděl ve zlaté euforii.

„Charlie ale podal fantastický výkon, klobouk dolů před ním a celým týmem. Letos odvádějí skvělou práci,“ poklonil se Pidcock, který pásku proťal s náskokem sedmnácti sekund.

Na horská kola zacílí před LA

Když přebíral zlatou medaili a duhový dres, smutný výraz při vzpomínání na Tarlinga nahradily už úsměvy.

Horská kola jsou pro Pidcocka v současnosti především o radosti. Silnice ho primárně živí, věnuje se jí většinu roku a tlak, který na ní zažívá, je obrovský. Zato když do rukou chytne rovná řídítka, tak trochu se vrací do mládí a do doby, kdy neměl žádné závazky.

„Narodil jsem se pro horská kola,“ povídal kdysi. „Myslím, že právě pro ně mám největší přirozený talent. Kdybyste opravdu měli říct, jaký typ závodníka jsem, pak jsem biker. Je to disciplína, která mě baví vždycky.“

K této lásce ho přivedl především jeho otec. Každé léto jezdili na dovolenou do francouzského střediska Morzine, kde spolu vždycky ujeli mamce a rodinný výlet pojali trochu adrenalinověji – pustili se na některý z tamních vyhlášených trailů.

I školní rok si zpestřoval podobnými kousky. Za výukou jezdil jak jinak než na kole, domů to měl z kopce a místo silnice to vždy střihl raději lesem.

„Měl jsem tam jednu lajnu plnou skoků a tu jsem jezdil den co den,“ líčil.

Britský biker Tom Pidcock na trati závodu SP v Novém Městě na Moravě.

I dnes si doma v Andoře rád vezme horské kolo a hladkou vozovku vymění za kořeny, kameny a úzké pěšinky. Kdysi dokonce zvažoval, že by se pustil ještě do extrémnějšího zážitku. „Na mém seznamu přání je jet Světový pohár ve sjezdu anebo Red Bull Rampage. V televizi to přece vypadá tak snadno,“ povídal pro britský magazín MBR.

Jeho silničnímu zaměstnavateli by se takový risk samozřejmě nezamlouval a je asi nereálné, že by v brzké době k této výzvě došlo. Ale jen to zkrátka dokazuje, jak má terén rád.

„Silnice je profesně větší výzvou,“ kývl. „Na horských kolech si závodění vyloženě užívám. Panuje na nich příjemná, uvolněná atmosféra a jde o prostředí, ve kterém mě baví závodit a podávat dobré výkony.“

I díky tomu je pro něj návrat z pelotonu snazší. „Ze začátku je to samozřejmě trochu nezvyk, jde o zcela jiné sporty,“ povídá. „Ale zabere to jen chvíli a dostanu se do toho.“

Pidcock po sólu dominoval mezi bikery v Novém Městě, Bukovská byla druhá

Kolik toho v terénu absolvuje v následujícím roce, není jasné. „I příští rok budu na horském kole jezdit méně a budu se soustředit na silniční závody,“ odtajnil po titulu. „Pořádně se na bike vrátím až před olympijskými hrami v Los Angeles 2028. Ale určitě si nějaký čas najdu a ten dres ukážu.“

A fanoušci se jistě budou mít na co těšit.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Máme Roteiro! Znáte hlášky ze sportovních seriálů a filmů?

Ondřej Vetchý jako kapitán Jirka Luňák ve filmu Okresní přebor - Poslední zápas...

Kultovní Okresní přebor, hokejová Lajna, Vyšehrad, ale také Rocky nebo Kokosy na sněhu. Seriály a filmy ze sportovního prostředí jsou známé i díky slavným hláškám, které mnohdy zlidověly. Ale pozor,...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Vonnová přihlížela Federerovu uvedení do Síně slávy. Zahrála si i exhibiční čtyřhru

Lindsey Vonnová na tenisovém kurtu rozdávala úsměvy.

Lindsey Vonnová se o víkendu objevila na kurtu v Newportu, kde se konaly oslavy spojené s uvedením nových členů do tenisové Síně slávy. Americká lyžařská hvězda si při této příležitosti zahrála také...

31. srpna 2026  16:06

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Možností, jak sledovat tenisový grandslam US Open 2026, je hned několik. V tomto článku zjistíte, že jsou nejlepší volbou sázkové kanceláře, které nabízí live streamy zdarma. Vysílání ale zájemci...

31. srpna 2026  15:44

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

31. srpna 2026  15:44

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

31. srpna 2026  15:24

Lehečka o rozchodu s Navrátilem: Chtěl jsem jiný přístup, byli jsme jako otec a syn

Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open.

Dlouhých osm let spolupracoval s Michalem Navrátilem, pod jeho vedením se dostal z nejmenších turnajů až do světové špičky. Do US Open ale Jiří Lehečka vstoupil s novým trenérem, poslední měsíc...

31. srpna 2026  14:53

Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.

Tenhle comeback nevyšel. Pavel Hapal se jako trenér fotbalové Olomouce vrátil na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde lavičce místního Baníku šéfoval tři roky. Sigmáci nakonec v sobotu večer...

31. srpna 2026  14:17

Opět jsme obětí pravidel, smutnil kouč Ipswiche. Proč gól United platil i po ruce?

Hráči Manchesteru United oslavují výhru nad Ipswichem.

Občas to bývá mravenčí práce. Odhalit, zda se střelec před dosažením branky náhodou nedotkl rukou balonu. Pokud ano, gól totiž automaticky neplatí. A je v tu chvíli jedno, zda zahrál rukou omylem....

31. srpna 2026  13:57

Nosková vs. Volynetsová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Linda Nosková na tiskové konferenci před začátkem US Open.

Lindu Noskovou čeká v 1. kole US Open 2026 rozjetá domácí hráčka Katie Volynetsová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

31. srpna 2026  13:55

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákaly dámy nejen za volantem i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

31. srpna 2026  13:30

Derby a jeho dvanáct premiér. Slávistické nováčky podrželi lídři, sparťané si zvykají

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

V týdnu to bylo téma na Spartě i ve Slavii. Jak připravit nováčky na největší zápas ligy? „Derby je zátěžový test. První velká zkouška,“ vykládal Jindřich Trpišovský, kouč červenobílých. „To české...

31. srpna 2026  13:05

Menšík vs. Močizuki na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Jakub Menšík slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open.

Jakub Menšík vstupuje do dvouhry US Open 2026 povzbuzen čerstvým ziskem grandslamového titulu v mixu po boku Karolíny Muchové. V 1. kole singlu bude jako velký favorit hájit svou dosud stoprocentní...

31. srpna 2026  12:56

Obrat z 2:6 a 2:5? Už jsem nevěřila, líčila Plíšková. Musela brzdit hlasitého manžela

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu

Vypadalo to, že první kolo závěrečného grandslamu sezony nezvládne. Karolína Plíšková na úvod US Open prohrávala s Belgičankou Hanne Vandewinkelovou už 2:6 a 2:5, dokonce čelila mečbolu. Poté ale...

31. srpna 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.