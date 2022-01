Van der Poel chybí. Van Aert taky. Umetená cesta za duhou pro Pidcocka?

Už toho za poslední rok dokázal dost.

V Tokiu vyhrál olympijské hry na horském kole, na silnici zase Brabantský šíp a na mistrovství světa dojel šestý.

S OLYMPIJSKÝM ZLATEM. Tom Pidcock vyhrál v Tokiu na horském kole.

Teď má před sebou ale Tom Pidcock další velkou výzvu.

Může se stát mistrem světa i v elitní kategorii v cyklokrosu, kde už má stříbro z předloňského šampionátu. Snadnější cestu k duhovému dresu už asi mít nebude.

Dva suveréni minulých let – Mathieu van der Poel s Woutem van Aertem totiž do amerického Fayetteville nepoletí.

„Má na bedrech opravdu velký balvan, protože veškerá pozornost je momentálně zaměřovaná právě na něj,“ píše server Velonews.

Oba mají své důvody

Čím to, že na mistrovství světa nedorazí ani jeden z cyklokrosových králů posledního desetiletí?

Oba pro to mají své důvody a každý jiné.

Mathieu van der Poel už od května 2021 laboruje s bolavými zády. Vždycky se vrátí do tréninku, pak chvilku závodí, než se záda ozvou znovu. A tak pořád dokola.

„Od Tour jsem nebyl schopen dosáhnout maximální úrovně, tak moc mě záda bolela. Momentálně pouze chci, aby tohle všechno už bylo za mnou a očividně jediná věc, která mi může pomoct, je delší odpočinek. Je to smutné, protože jsem jel posledních deset cyklokrosových šampionátů za sebou, takže je pro mě utrpení, že zlato nemůžu obhajovat,“ říká pětinásobný mistr světa.

Doba návratu? V tuhle chvíli těžko odhadnutelná, sami lékaři se k tomu nechtějí vyjadřovat jednoduše proto, že je to značně individuální.

„O svou budoucnost se ale nebojím. Jo, teď nevím, kdy se vrátím, ale můžete si vsadit, že udělám všechno, aby to bylo co nejdřív,“ řekl minulý týden nizozemský démon.

Trvalo jen pár hodin, než o své neúčasti informoval i Wout van Aert.

Trojnásobného světového šampiona nic nebolí, ale v cyklokrosu už dosáhl absolutně vše. A v tuhle chvíli má přednost silnice, kde hlavně v jarních klasikách van Aert touží vládnout.

„Já vlastně nikdy neměl v plánu letošní mistrovství světa jet. Jasně, i já jsem byl nadšený, jak sezona probíhala, ale s trenéry jsme se rozhodli držet původního plánu. Chci se pořádně připravit na jaro,“ řekl.

VÍTĚZ OD BLÁTA. Wout van Aert naprosto dominoval hned svému prvnímu závodu v této cyklokrosové sezoně.

Přitom v blátě byl letos van Aert dominantní.

Nastoupil do osmi cyklokrosových závodů a v sedmi z nich triumfoval. Nevyhrál jen jeden, ten poslední v Hulstu, kde mu spadl řetěz. Kdo zvítězil?

No jasně, Tom Pidcock.

Kdy, když ne teď?

Britský šampion cyklokrosovou sezonu zahájil na začátku prosince, podobně jako van Aert. Jenže na Belgičana nejprve vůbec nestačil.

V úvodních závodech ztrácel několik minut, nedokázal se dostat na stupně vítězů. Až postupně sílil a blížil se.

Při neúčasti van Aerta vyhrál Světový pohár v Rucphenu, kde přerušil osmiletou belgicko-nizozemskou nadvládu a stal se prvním britským vítězem v seriálu.

V Hulstu pak porazil i van Aerta, kterého sice z boje o prvenství vyřadil zaseklý řetěz, ale Pidcock i tak ukázal, že jeho forma dál roste. Z devíti okruhů byl šestkrát nejrychlejší, a to hlavně v těch závěrečných.

„Cítil jsem se fakt dobře, i když jsem měl cestu za vítězstvím o dost jednodušší díky spadlému řetězu Wouta. Já se toho taky bál, tak jsem prudké sjezdy jezdil opatrněji a naštěstí mě to nepotkalo. Za další výhru jsem fakt rád,“ usmíval se cyklistický multitalent.

Zásadní zprávou pro něj je i fakt, že Nizozemci do USA vyšlou jen redukovaný tým. Místo sedmi možných cyklokrosařů odletí do Fayetteville kvůli covidovým trablům s cestováním pouze dva závodníci.

Belgičané zase vyšlou třeba jen dvě ženy pro elitní kategorii.

„Mnoho letů bylo zrušeno, museli jsme improvizovat. Teď to vypadá, že cyklisté odletí v úterý před začátkem mistrovství světa a my o den dříve s tím, že si v Houstonu pronajmeme náklaďák a těch 900 kilometrů do Fayetteville urazíme v něm,“ líčil nizozemský kouč Gerben de Knegt.

Pidcock má momentálně v plánu tréninkový kemp Ineosu ve Španělsku, pak by měl v Evropě absolvovat poslední cyklokros před odletem do USA, který ovšem zatím stále definitivně nepotvrdil.

Ale měl by. Vždyť umetenější cestu k duhovému dresu už nejspíš mít nebude.