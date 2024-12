Hvězdný cyklista Pidcock oblékne trikot druhodivizní švýcarské stáje

„Tohle není jen změna dresu, je to začátek něčeho mimořádného,“ uvedl Pidcock v prohlášení. „Šance pracovat s týmem, který roste, mě motivuje. Nemůžu se dočkat, až uvidím, čeho společně dosáhneme,“ konstatoval dvojnásobný olympijský vítěz v závodech horských kol, který se prosazuje mezi elitou i na silnici a v cyklokrosu.

„Vím, co nás čeká na cestě k našemu cíli, ale bude to dobrodružství a já se na to těším,“ prohlásil pětadvacetiletý mistr světa v cyklokrosu z roku 2022, který má ve sbírce úspěchů i etapové vítězství na Tour de France.

Za Ineos-Grenadiers jezdil Pidcock od roku 2021 a měl smlouvu ještě na tři sezony. Kvůli napjatým vztahům s vedením však britskou stáj opustil.