Přepral střevního parazita, vyléčil koleno. Ale kde se Dumoulin vrátí?

Smůla, zranění, nemoci.



Přesně to provázelo Toma Dumoulina v posledních 10 měsících.

Nejprve smolný pád na italském Giru, který ho po necelém týdnu ze závodu vyřadil, pak několik operací kolena. A když už se vracel do své bývalé formy, srazil ho virus ve střevech.

„Jak všichni víte, poslední dobou jsem se necítil moc dobře. Minulý týden jsme našli parazity v mém střevu, od té doby beru léky. Cítím se mnohem lépe, mám za sebou skvělé tréninky, těším se, až sezonu odstartuju,“ napsal nyní na svůj Instagram.



Po hodně dlouhé době je Tom Dumoulin opět optimistou.

Ach to koleno

Loňské Giro pro něj bylo těžkou zkouškou.

Už ve čtvrté etapě pro něj prakticky skončilo. Po těžkém karambolu, který zavinil Ital Salvatore Puccio z Ineosu, vletěl do příkopu a koleny dopadl na přehazovačku.

Do cíle dojel se čtyřminutovou ztrátou a se zkrvaveným a oteklým kolenem. Viditelně kulhal, ale v tu chvíli se ještě odmítal vzdát.

Krvavé zranění Toma Dumoulina, který měl ve čtvrté etapě Gira d'Italia nehodu.

„Z lékařského pohledu jsme Tomovi dali zelenou, aby pokračoval dál. Ovšem až průběh dalšího dne ukáže, jak velká bude jeho bolest,“ líčil po etapě lékař Sunwebu Stephan Jacolino.

Nizozemec to zjistil už ráno, když si na hotelu sedl na trenažer.

Když šlapal volně a vsedě, šlo to. Ale jakmile přidal sílu, nebo se v pedálech zvedl, koleno ho ničilo.

„Je příliš oteklé. Není to ok,“ popisoval.

Přesto do deštivé etapy nastoupil, byť účastníkem byl jen chvíli. Krátce po startu totiž silnice začala mírně stoupat. Po kilometru to Dumoulin pochopil.

Slezl z kola a ze závodu odstoupil.

„Přinejmenším jsem to chtěl zkusit, abych si později nic nevyčítal. Kdybych to nezkusil, neustále bych si v budoucnu pokládal otázku: A co kdyby to přece jen šlo? Jsem samozřejmě zničený z toho, že musím odjet, ale je to takové, jaké to je. Teď je čas na krátkou pauzu, než se zase začnu dívat před sebe. Díky, Itálie. Díky, Giro,“ vzkázal.

Doufal v krátkou pauzu. Ale krátká rozhodně nebyla.

Střevní parazit

Dumoulin se sice k závodům vrátil o měsíc později na Critériu du Dauphiné, ale jen dočasně.

V časovce, ve které je bývalým mistrem světa, ještě dojel třetí, ale jinak nebyl konkurenceschopný.

Koleno ho bolelo, proto už do sedmé etapy nenastoupil. Podstoupil další vyšetření, která odhalila, že koleno stále není v pořádku. Musel tak další sérii operací, než pochopil, že sezona 2019 pro něj skončila.

Až v prosinci byl znovu stoprocentně fit. Těšil se, jak v únoru poprvé vjede do závodu v nových barvách - po sezoně po osmi letech přestoupil ze Sunwebu do Jumbo-Visma.

Jenže přišly další trable.

„Kluci právě vyrazili na tréninkovou vyjížďku tady ve Valencii, bohužel beze mě. Onemocněl jsem, vracím se domů, abych se uzdravil,“ napsal svým fanouškům. „Tohle není způsob, kterým jsem chtěl začít sezonu, ale jinak to udělat nešlo. Když se necítíš dobře, nemůžeš závodit. Do Španělska jsem přijel, abych budoval svou kondici, ne abych ji zničil. Snad se brzy vrátím.“

Tým Jumbo-Visma okamžitě v týmu nařídil řadu testů, aby vyloučil virus Epstein-Barrové, který v nedávné minulostí trápil Marka Cavendishe, Estebana Chávese nebo Benata Intxaustiho.

Ten nakonec Dumoulin neměl, pral se se střevním parazitem.

Ani v tom není z cyklistů sám. S parazitní infekcí se potýkal třeba čtyřnásobný šampion Chris Froome, který se krátce před svým výkonnostním vzestupem vyléčil z bilharzie. Jeremy Roy, Fabio Felline, Igor Astarloa nebo Romain Feillu kdysi trpěli na toxoplazmózu. Legendární Laurent Fignon měl zase v těle tasemnici.

„Je to pro mě hrozná škoda, protože jsem se po více než půl roce vážně cítil fantasticky. Už se nemůžu dočkat, až sezonu odstartuju,“ líčil.

Kde závodit?

Nyní už je Dumoulin konečně fit, trénuje u hory Teide na Tenerife.

Původně se chtěl do závodů zapojit na Tirrenu-Adriatiku a tradičním podniku Milán-San Remo. Jenže oba starty mu zhatil koronavirus šířící se Itáliií.

Současná situace ve světě navíc staví všechny nadcházející cyklistické závody do nejistoty. Pojede se? Odloží se? Nebo se úplně zruší?

„Začínám se znovu cítit lépe. Teď jen držím palce všem organizátorům, aby závody pokračovaly se vším tím stresem ohledně koronaviru v Evropě,“ říká Dumoulin.