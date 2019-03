Dřív se ho bál. Pak Dumoulin pochopil, že double Giro-Tour je možný

Svého snu – vyhrát Giro i Tour v jedné sezoně – se nevzdává. Vždyť už loni byl blízko.



V Itálii i ve Francii dojel druhý – jednou za Chrisem Froomem, pak zase za Geraintem Thomasem. Letos chce na obou závodech o jedno místo povýšit.

„Ani loni nikdo nečekal, že bych si na Tour mohl vést až takhle dobře,“ říká nizozemský cyklista. „Tak proč by se to nemohlo podařit? Mám aktuálně nejlepší formu, jakou jsem kdy v tomhle období měl.“

Opravdu?

Tom Dumoulin na startu druhé etapy Tirrena-Adriatika.

Na UAE Tour dojel šestý. V závodě spadl a chvíli i zvažoval, že ho ani nedokončí. Na nedávném Tirrenu bral zase „až“ čtvrté místo.

Nic převratného, jistě. Ale Dumoulin na týdenních etapových závodech nikdy nezářil. Loni skončil na stejných závodech osmatřicátý a Tirreno vůbec nedokončil.

A jak pak v Itálii a Francii exceloval.

Z jiného světa

Je to už tři a půl roku, co na Vueltě pobláznil cyklistický svět, kdy až do poslední horské etapy bránil rudý dres lídra závodu. Bookemakerům navzdory.

Obrovskou senzaci tam tehdy nedokončil, ale zjistil, že jeho možnosti na největších závodech světa jsou enormní.

Dva roky nato už ovládl Giro před Quintanou, Nibalim a dalšími. A loni byl tak blízko posvátnému doublu.

Za posledních dvacet let mu nebyl nikdo blíž než právě Dumoulin s Chrisem Froomem (první na Giru, třetí na Tour). Byli tuze blízko, ale ne dost.

Chris Froome (vlevo) a Tom Dumoulin bojují v koncovce jedenácté etapy Tour de France.

V minulosti na tenhle cyklistický svatý grál dosáhli Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain a naposledy v sezoně 1998 Marco Pantani.



Vyhrát oba závody v narůstající konkurenci je ale o dost složitější než v minulosti.

„Přesto věřím, že je to možné,“ říká i Chris Froome, který se ale letos soustředí výhradně na rekordní pátý triumf na Tour.

To Dumoulin chce všechno, nebo nic. Svůj odvážný plán vyslovil už v prosinci, kdy ve vysoké nadmořské výšce najížděl potřebné kilometry. „Říkal jsem, že chci jet pouze Tour, ale Giro miluju,“ usměje se. „Dřív jsem se toho bál, považoval jsem to za pokus z jiného světa. Ale pochopil jsem, že to je možné.“

Nemůžeme závod kontrolovat jako Sky

Do Itálie ho letos přilákaly i tři individuální časovky, které mistrovi světa v této disciplíně budou svědčit.

„Zároveň jsem o rok starší, zkušenější a lepší. Za poslední dva roky jsem dost změnil trénink. Mnohem víc jsem se zaměřil na tréninky v horách,“ říká.

Být tak blízko dvěma epickým triumfům ho psychicky nepoložilo, spíše naopak. „Mám ještě větší motivaci, protože vím, že je možné to dokázat,“ má jasno.

Je mu osmadvacet. Nachází se tak v nejlepším cyklistickém období kariéry.

„Dokáže dlouho držet vysokou úroveň, což bylo loni klíčem ke druhému místu na Giru i na Tour,“ vnímá sportovní ředitel Sunwebu Luke Roberts. „V každé náročné etapě patřil mezi tři nejlepší. Na Giru někdy zazářil Froome, někdy Yates. Na Tour zase Roglič, nebo Thomas. Ale Tom tam byl pokaždé taky. Za těch 42 etap neměl slabší den.“

Zároveň ale neměl den, kdy by ostatní výrazně převyšoval. To letos potřebuje změnit.

Možná největším Dumoulinovým problémem ale je, že jeho Sunweb nebude mít nikdy na obou závodech takovou podporu jako Froome s Thomasem ve Sky, rozpočet britské stáje je dvojnásobný.

„Nemůžeme závod kontrolovat tak jako Sky a moc dobře to víme. Ale ono to pak stejně nejvíc záleží na tom, jak je na tom lídr, ne? Na Giru i na Tour měli nejsilnějšího cyklistu v balíku, proto vyhráli,“ přiznává.

Loni na obě Grand Tour přijížděl s tím, že se chce učit. Že chce zjistit, co s jeho tělem dvě Grand Tour za sebou udělají.

„A pak jsme byli všichni překvapeni, jak dobře to šlo. Každopádně to, co jsme se loni během těch šesti týdnů naučili, nám letos může výrazně pomoci,“ myslí si Roberts.

Nejlépe ke dvěma titulům.