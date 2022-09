Cyklokrosový pohár začal triumfem obhájce prvenství Boroše

Ženský závod vyhrála Maďarka Blanka Kata Vasová, druhá dojela česká šampionka a loňská celková vítězka poháru Kristýna Zemanová.

Boroš v blátě na 2600 metrů dlouhém okruhu označovaném za nejtěžší českou trať zvítězil s náskokem 16 sekund před Belgičanem Julianem Siemonsem. Domácímu favoritovi pomohl pád soupeře, kterým se v posledním okruhu připravil o bezpečný náskok.

„Bojovalo se až do konce a nebylo to jednoduché. V závěru jsem na tom nebyl technicky nejlépe, byl to první závod a bojoval jsem s tím, navíc byly extrémní podmínky, ale vítězství je dobrý vstup do sezony. Po silniční sezoně jsem se cítil dobře, ale musím se sžít s cyklokrosovým kolem a technikou,“ citoval Boroše web cyklokros.cz.

Třetí skončil s bezmála dvouminutovým mankem na lídra Borošův týmový kolega Adam Ťoupalík, čerstvý vítěz Českého poháru v silniční cyklistice.

Zemanová byla jedinou českou zástupkyní na stupních vítězů. S favorizovanou vicemistryní Evropy Vasovou prohrála o minutu a 49 sekund, za sebou nechala Němku Judith Krahlovou. „Vasová je někde úplně jinde, patří mezi světovou elitu. Dvouminutová ztráta na ní je dost, ale jsem spokojená. Na tomto okruhu jsem se vždy trápila, ale dnes mě to bavilo a jelo se mi dobře,“ řekla Zemanová.

Při převaze zahraničních závodnic v první desítce obsadily páté místo bikerka Jitka Čábelická a deváté Tereza Vaníčková.