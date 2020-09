Cyklokrosový pohár na boleslavském bahně patřil Borošovi

Osmadvacetiletý Boroš zvítězil díky nástupu v posledním kole z tříčlenné vedoucí skupiny. Druhý skončil s odstupem 12 sekund Belgičan Lander Loockx a třetí se ztrátou 18 sekund mistr Evropy do 23 let Mickaël Crispin z Francie.

„V posledním kole jsem se ze skupinky cítil nejsilnější a tak jsem to zkusil a jsem rád, že to vyšlo. Bylo to kvůli blátu hodně těžké, ale cítil jsem se dobře. Byla to silová trať, rozhodovala výkonnost. Pro mě je tohle vítězství povzbuzením do další sezony, takový začátek poháru jsem ještě nezažil. Vyhrál jsem i loni, ale v tak silné konkurenci moc ne,“ uvedl celkový pohárový vítěz z minulého ročníku Boroš.

Závod žen vyhrála Italka Sara Casasolová před dalšími zahraničními cyklokrosařkami Marion Norbertovou Riberolleovou z Francie a Nadjou Heiglovou z Rakouska. Těsně pod stupni vítězů skončila zkušená Pavla Havlíková.

„Start se mi nepovedl, ale postupně jsem se rozjela. Na soupeřky jsem moc nekoukala, každá z nás toho v bahně měla dost sama se sebou. Škoda, že se mi nepodařilo dostat na stupně vítězek, Heiglovou jsem měla na dostřel, kdyby se snad jelo o kolo více...“ řekla Havlíková, které k třetí příčce chybělo 14 sekund.