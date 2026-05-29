Tohle bude bolet. Je tu královská etapa! Pomůže Vingegaard mladému kolegovi?

Tomáš Macek
  8:58
Od našeho zpravodaje v Itálii - Nad cyklisty Gira se majestátně tyčí velikáni Dolomit. Jejich jižní vstupní bránu lemují významná středověká města Feltre a Belluno, kde kdysi vládli i Karel IV. a Lucemburkové. Odtud do nich Jonas Vingegaard a spol. v pátek vjedou. A přestože se boj o maglia rosa zdá být rozhodnut, vyvolává tento den vzrušení u cyklistických fanoušků po celém světě.

Dán Jonas Vingegaard z Vismy a Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu (v bílém) během osmnácté etapy italského Gira. | foto: AP

Čtvrtek byl jen velmi skromným předkrmem. Etapa pod Alpami měla převézt peloton z regionu Trentina do Benátska, konkrétně do městečka Pieve di Soligo.

Dlouho aspirovala na tu nejnudnější etapu v letošním ročníku, než ji rozproudil pád majitele bílého trikotu Afonsa Eulalia na občerstvovací zóně. Následná stíhací jízda za pelotonem rozparádila mladého Portugalce natolik, že na prudkém kilometrovém stoupání na Muro del Pioggio dokonce 10 kilometrů před cílem sám útočil. Ovšem soupeři byli ve střehu.

Právě zmíněné stoupání mělo být důvodem, proč se do spurtu o etapu nedostanou pravověrní sprinteři.

Jenže oni tam byli.

A tak si Paul Magnier z Quickstepu uháněl pro třetí etapové prvenství a říkal: „Dnes jsem s tím vážně nepočítal.“ U svého vždy expresivního sportovního ředitele Davide Bramatiho tím vyvolal takový záchvat euforie, že ten prostě musíte vidět, protože popsat jej slovy je takřka nemožné. (Viz video z týmového vozu Quickstepu.)

„Bylo nesmírně působivé, jak se dnes Quickstep s koncovkou vypořádal. Vítězství si rozhodně zasloužili,“ chválil je i Jonas Vingegaard.

Ale to všechno už bylo. Ještě víc se přetřásalo, co bude.

Je tu královská etapa. Ta nejtěžší. Kombinující vysokou nadmořskou výšku, strmá stoupání a technické sjezdy se třemi týdny únavy. Den, jenž ponechává málo prostoru pro slabiny. Den měnící pořadí.

Pravda, málokdo v ní očekává dlouhý útok týmů Decathlon či Ineos, který by měl za cíl vysvléci Vingegaarda z maglia rosa, protože tyto týmy se společně s Red Bullem budou soustředit spíše na boj o římské stupně vítězů.

Přesto se můžeme dočkat náramné podívané. Šest vrchařských prémií ve strhujících kulisách je slibuje.

První větší překážkou bude průsmyk Duran, 12kilometrové stoupání s 8,2 procenty, po němž následuje strmý a technický sjezd.

Profil 19. etapy Gira d’Italia 2026

Pak přijdou krátké, ale divoké Coi (5,7 kilometru a 9,5 procenta) a Staulanza (6,2 kilometru a 6,9 procenta) a po nich už se budou blížit na Passo Giau, ve 2226 metrech střechu tohoto Gira.

S délkou 9,7 kilometru a sklonem 9,2 procenta je Giau už na papíře brutální zkouškou. Po ní by závod mohl být rozdrobený na malé skupinky.

Přitom to stále ještě nebude konec.

Přes průsmyk Falzerego (11,2 kilometru a 5,3 procenta) zamíří jezdci na cílový výšlap na Piani di Pezze. Ten je sice dlouhý „pouze“ 4,6 kilometru, zato se sklonem 9,9 procenta zařezávajícím se do vyčerpaných noh.

Za normálních okolností by to byl terén vybízející Jonase Vingegaarda k útoku na páté etapové vítězství.

Jenže v tomto směru je poněkud tajuplný.

„Je to pěkná etapa a moc bych ji rád vyhrál. Ale musíme být také opatrní. Promluvíme si o tom s týmem a pak uděláme plán na zítřek,“ pronesl na čtvrteční tiskové konferenci.

Zároveň však také sdělil: „Moc rád bych pomohl Davide Piganzolimu do bílého trikotu na oplátku za vše, co tu pro mě vykonal. Klidně bych proto obětoval i vlastní etapové ambice.“

A teď si vyberte.

Pro připomenutí. V bitvě o růžovou vede Vingegaard o pohodlné 4:03 minuty před Felixem Gallem z Decathlonu a o 4:27 před Thymenem Arensmanem z Ineosu. V bitvě o bílou naopak zaostává Piganzoli o 2:17 minuty za Eulaliem.

Dění v etapě rozvíří určitě také únik a náročný terén k účasti v něm doslova vybízí kvalitní vrchaře, očekávejme tedy staré známé z předchozích horských zkoušek: Cicconeho, Rubia, Mase, Hirta, De la Cruze, Carusa a další.

Ale nechají favorité únik dojet až do cíle?

I v souboji o stupně vítězů může sehrát velkou roli pomoc týmových kolegů. Na tuto roli jsou připraveni rovněž dva muži, kteří byli ve svých týmech na začátku Gira v pozici spolulídrů.

V Ineosu Egan Bernal, šampion Gira 2021 a nyní průběžně jedenáctý, vykládá: „Thymen (Arensman) si zaslouží stát na pódiu v Římě a já k tomu přispěju ze všech sil. Pozoruju jeho vzestup v posledních letech a bude pro mě ctí být Thymenovi k ruce.“

Stejně tak by chtěl být Giulio Pellizzari v dresu Red Bullu k dispozici prozatím čtvrtému Jai Hindleymu, věc má však háček. „V prvních dvou etapách třetího týdne jsem měl pocit, jako bych vůbec neměl nohy,“ prozradil mladý Ital. Vzchopí se včas?

Nejblíže Vingegaardovi byl doposud na všech čtyřech horských dojezdech Felix Gall.

„Do sezony jsem šel s cílem skončit letos na stupních vítězů Gira nebo Vuelty,“ říká Rakušan. „To je další důležitý krok, který jsem si v kariéře stanovil. A teď jsem blízko.“

Momentálně se o něm mluví velmi hlasitě nejen v souvislosti s umístěním na Corsa rosa, ale i kvůli velkým spekulacím, za který tým bude v příští sezoně závodit.

V Decathlonu mu končí smlouva a francouzská stáj mu ji chce prodloužit. Ale bude chtít on? Podle Gazzetty dello Sport a rakouských médií mají o Galla zájem rovněž Lidl-Trek, Visma, UAE a Ineos.

Přičemž snaha Lidl-Treku je údajně v totmo směru největší.

Pokud by zůstal v Decathlonu, patrně by tu byl ve stínu vycházející devatenáctileté superstar Paula Seixase a měl by tak zavřenou cestu v roli lídra na Tour.

Totéž platí o možném Gallově působení v Pogačarově UAE a Vingegaardově Vismě.

V Lidl-Treku, za nějž závodí i Mathias Vacek, by se naopak stal na Tour vítaným bojovníkem v celkové klasifikaci. A podle Cira Scognamiglia, obvykle jednoho z nejlépe informovaných italských novinářů, je podpis kontraktu na velmi dobré cestě.

Pokud Gall obstojí i v dnešní královské etapě, bude to pro jeho potenciální nové zaměstnavatele důkaz: Zvolili jsme dobře.

