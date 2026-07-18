Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O špionech u UAE i Bittnerově sedřené dlani. Jak na Tour platilo: Hrrr, do úniku!

Tomáš Macek
  8:49

Fotogalerie20 Premium

Závodníci absolvovali úvod 13. etapy Tour ve zběsilém tempu | foto: A.S.O./Charly Lopez

Od našeho zpravodaje ve Francii - Ze 13. etapy Tour ještě neabsolvovali ani metr, přesto jakoby se jela už dlouho předtím, přinejmenším ve strategické rovině. Stáli jsme na parkovišti v Dole, kdysi po dobu šesti století hlavního města Burgundského hrabství, a Jakub Otruba v zelenobílém dresu stáje Caja Rural povídal: „Dnes je velká šance, že únik dojede až do cíle. Víme, že UAE ho nechají jet.“

Pogačarovci, že ho nechají jet? Jak to víte, Jakube?

Uculil se: „Máme velká španělská spojení mezi oběma týmy. A navíc Abel Balderstone od nás přestupuje po sezoně do UAE. K nějakým zajímavým informacím jsme se dostali.“

Tour de France 2026

To Mathias Vacek z Lidl-Treku o žádných špionech nemluvil, ale také on prozradil cosi ze strategického uvažování: „UAE by i s ohledem na následující náročný víkend měli úniku dopřát prostor. Ale možná se do něj budeme snažit dostat jen dva a ne tři jezdce. Kdybychom tam byli zase jednou tři, UAE by se to nemuselo líbit kvůli klasifikaci týmů, kde s námi soupeří.“

Vacek pochopitelně do úniku chtěl. A Otruba pro takovou roli byl na týmové poradě přímo předurčen.

Etapa s jediným těžším kopcem na trase, byť jedničkovým, jako by se pro spoustu týmů stala magnetem: Kdy, když ne dnes?

Tento článek je součástí iDNES Premium

Tour de France přímo od trati

  • Rozhovory a reportáže z celého závodu
  • Příběhy a pohledy do zákulisí
  • Program, profily etap, výsledky

19 Kč na první měsíc

Odemknout
Nabídka platí POUZE pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

My všichni jsme Haaland. Teď chce Uno-X získat Vingegaarda. A titul z Tour 2030

Stáj Uno X na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Vlastně se to dalo očekávat: tým Uno-X zveřejnil animaci, jak jeho cyklisté podle fotbalového vzoru...

13. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar pohodlně zapracovaný v pelotonu projíždí trasou 12. etapy.

13. etapa Tour de France 2026 jako jediná v celém itineráři překonává magickou hranici 200...

14. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar (vlevo) vykládá s Jonasem Vingegaardem před startem jedenácté...

14. etapa Tour de France 2026 v sobotu 18. července povede z Mylhúz (Mulhouse) na horský vrchol Le...

Expert König: Vingegaard byl namlsaný, ale shořel. Vacek? V týmu ho upozaďují

Ředitel závodu Leopold König na startu v Moravské Třebové

Letošní Tour de France má za sebou teprve sedm etap, přesto už viděla epické sólo Tadeje Pogačara...

Prášek na spaní i bidony s kolou. Hirt o životě na Grand Tour: Jsme jiní než fotbal

Mathias Vacek a Jan Hirt před startem MČR v Jeseníku.

V pelotonu Tour se objevil dvakrát, v letech 2020 a 2024. Devětkrát však startoval na Giru, kde...

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

O špionech u UAE i Bittnerově sedřené dlani. Jak na Tour platilo: Hrrr, do úniku!

Premium
Závodníci absolvovali úvod 13. etapy Tour ve zběsilém tempu

Od našeho zpravodaje ve Francii Ze 13. etapy Tour ještě neabsolvovali ani metr, přesto jakoby se jela už dlouho předtím, přinejmenším ve strategické rovině. Stáli jsme na parkovišti v Dole, kdysi po dobu šesti století hlavního...

18. července 2026  8:49

Alžířan, Řek, Polák. Nevídaná věc, Zubří se před novou sezonou internacionalizuje

Čtvrtý zápas semifinále extraligy házené mezi domácím Zubří a Karvinou...

Vždycky sázeli na vlastní odchovance, před novou sezonou však museli změnit filozofii. Všechny tři posily extraligových házenkářů Robe Zubří mají zahraniční pas – alžírský, polský a řecký.

18. července 2026

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové

Dost možná to měla být v prvním poločase sestava, se kterou se počítá pro vstup do nové, velmi očekávané sezony. Pokud to tak bylo, bude mít trenér hradeckých fotbalistů David Horejš v příštích...

18. července 2026

My všichni jsme Haaland. Teď chce Uno-X získat Vingegaarda. A titul z Tour 2030

Premium
Stáj Uno X na trati týmové časovky v Barceloně v úvodní etapě Tour de France.

Od našeho zpravodaje ve Francii Vlastně se to dalo očekávat: tým Uno-X zveřejnil animaci, jak jeho cyklisté podle fotbalového vzoru veslují jako jeden muž. Nejde však pouze o symboliku národní sounáležitosti. S Haalandovou družinou...

18. července 2026

Nedostižný. Pajari vyhrál v úvodním dnu Estonské rallye všech sedm testů

Fin Sami Pajari při spanilé jízdě Prahou před Středoevropskou rallye

Estonskou rallye rozjel zdaleka nejlépe Fin Sami Pajari. Pilot Toyoty vyhrál všech sedm rychlostních zkoušek páteční úvodní etapy a vede o 14,7 sekundy před týmovým kolegou a loňským vítězem Oliverem...

17. července 2026  20:38

Rallye Estonsko 2026: Program, etapy, výsledky, mapa

Středoevropská rally - na snímku je Sebastian Ogier.

Devátým závodem v kalendáři WRC 2026 je Rally Estonsko, jede se od 17. do 19. července. Na startu je světová špička, v článku najdete kompletní informace.

17. července 2026  20:12

13. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Tadej Pogačar pohodlně zapracovaný v pelotonu projíždí trasou 12. etapy.

13. etapa Tour de France 2026 jako jediná v celém itineráři překonává magickou hranici 200 kilometrů. V pátek 17. července čeká peloton náročný přejezd z Dole do Belfortu o délce 205,8 kilometru. O...

17. července 2026  19:39

Antonelli byl v trénincích na Velkou cenu Belgie nejrychlejší, blížil se mu jen Norris

Andrea Kimi Antonelli z Mercedsu během tréninku formule 1 ve Spa

Nejrychlejším mužem tréninkového dne před nedělní Velkou cenou Belgie formule 1 byl lídr mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli. Italský pilot Mercedesu za sebou nechal o 0,190 sekundy úřadujícího...

17. července 2026  16:37,  aktualizováno  19:29

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

17. července 2026  19:29

Velká cena Belgie formule 1: sázkové kurzy, favorité, kde sledovat

Andrea Kimi Antonelli během sprintu v Silverstonu při Velké ceně Velké Británie.

Je tady Velká cena Belgie 2026 ve formuli 1, závodní víkend trvá od pátku 17. do neděle 19. července. Navýší Kimi Antonelli svůj náskok na čele průběžného pořadí?

17. července 2026  19:07

Krejčíková prošla v Aténách do semifinále, Pavlásek s Riklem slaví titul v Umagu

Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále aténského turnaje

Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6:4, 6:4 nad olympijskou vítězkou Čeng Čchin-wen z Číny do semifinále tenisového turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Clarou Tausonovou z...

17. července 2026  19:04

Teď se učíme vítězit v hlavě. Sportovní ředitel Bílek vede Pardubice do nové éry

Jiří Bílek, sportovní ředitel FK Pardubice, pózuje před novým logem klubu.

Za půl roku, co je Jiří Bílek sportovním ředitelem pardubických fotbalistů, nabral klub směrem dopředu přímo raketové tempo. Místo boje o záchranu byla na jaře najednou na dohled spíš skupina o...

17. července 2026  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.