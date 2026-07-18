Pogačarovci, že ho nechají jet? Jak to víte, Jakube?
Uculil se: „Máme velká španělská spojení mezi oběma týmy. A navíc Abel Balderstone od nás přestupuje po sezoně do UAE. K nějakým zajímavým informacím jsme se dostali.“
To Mathias Vacek z Lidl-Treku o žádných špionech nemluvil, ale také on prozradil cosi ze strategického uvažování: „UAE by i s ohledem na následující náročný víkend měli úniku dopřát prostor. Ale možná se do něj budeme snažit dostat jen dva a ne tři jezdce. Kdybychom tam byli zase jednou tři, UAE by se to nemuselo líbit kvůli klasifikaci týmů, kde s námi soupeří.“
Vacek pochopitelně do úniku chtěl. A Otruba pro takovou roli byl na týmové poradě přímo předurčen.
Etapa s jediným těžším kopcem na trase, byť jedničkovým, jako by se pro spoustu týmů stala magnetem: Kdy, když ne dnes?