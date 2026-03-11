Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

Závěrečný sprint rozjel jako první domácí Ital Jonathan Milan, pozici ale neuhájil. Z třetího vítězství v sezoně se nakonec radoval Andresen, který za sebou udržel Belgičana Arnauda De Lieho a dalšího elitního belgického sprintera Jaspera Philipsena.
Třiadvacetiletý Bittner se v silné konkurenci na druhé stupně vítězů v sezoně neprosadil. V hlavním pelotonu ve stejném času jako vítěz dorazil do cíle i druhý český jezdec Jakub Otruba, který byl klasifikován na 134. místě.
Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour)
3. etapa (221 km):
1. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM) 5:29:22, 2. De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 5. García (Šp./Movistar), 6. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers), ...10. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 134. Otruba (ČR/Caja Rural- Seguros RGA) všichni stejný čas
Průběžné pořadí: 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 10:35:22, 2. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4, 3. Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) -14, 4. Hatherly (JAR/Jayco AlUla) -18, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -19, 6. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -21, ...72. Bittner -3:32, 78. Otruba -5:06
Vingegaard vede po etapovém triumfu Paříž–Nice
Dvojnásobný šampion Tour de France Jonas Vingegaard ovládl čtvrtou etapu cyklistického závodu WorldTour Paříž–Nice a ujal se vedení v průběžném hodnocení. Dosavadní lídr Španěl Juan Ayuso po pádu v závěru deštivého a chladného dne odstoupil. Český jezdec Mathias Vacek dojel v nepříznivém počasí do cíle na 26. místě s odstupem 13:32 minuty.
Vingegaard nastoupil v závěrečném stoupání zhruba kilometr před cílem ve skupince uprchlíků a suverénně odjel všem. Lídr týmu Visma–Lease a Bike oslavil 43. vítězství kariéry s náskokem 41 sekund před Kolumbijcem Danielem Felipem Martínezem, třetí byl o další čtyři sekundy zpět Nizozemec Tim van Dijke.
Ayuso, jenž se průběžného vedení ujal po úterní týmové časovce, spadl na mokré silnici zhruba 47 km před cílem v úseku, kde pády potkaly i další jezdce. Třiadvacetiletý kapitán stáje Lidl–Trek se snažil pokračovat, po chvíli ale znovu zastavil a v bolestech si lehl na trávu u silnice. Podrobnosti o jeho zranění zatím tým neoznámil.
Druhý český jezdec Petr Kelemen dorazil do cíle na 101. místě se ztrátou 31:59 minuty na vítěze.
Cyklistický závod Paříž-Nice (WorldTour)
4. etapa (195 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:16:12, 2. Martínez (Kol./Red Bull- Bora-hansgrohe) -41, 3. T. van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -45, 4. M. van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:42, 5. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) -2:54, 6. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -3:38, ...26. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:32, 101. Kelemen (ČR/Tudor) -31:59
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 12:53:15, 2. Martínez -52, 3. Steinhauser -3:20, 4. Vauquelin -3:39, 5. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ United) -5:02, 6. Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) -5:07, ...22. Vacek -13:55, 131. Kelemen -42:40