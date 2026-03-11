Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

  17:11aktualizováno  17:47
Český cyklista Pavel Bittner skončil desátý ve spurtérském dojezdu třetí etapy závodu WorldTour Tirreno-Adriatico. Nejrychlejší byl v hromadném finiši v závěru 221 km dlouhé trasy, nejdelší v letošním ročníku, Dán Tobias Lund Andresen. V celkovém pořadí dál vede Isaac Del Toro z Mexika.

Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění. | foto: Team Picnic PostNL

Závěrečný sprint rozjel jako první domácí Ital Jonathan Milan, pozici ale neuhájil. Z třetího vítězství v sezoně se nakonec radoval Andresen, který za sebou udržel Belgičana Arnauda De Lieho a dalšího elitního belgického sprintera Jaspera Philipsena.

Třiadvacetiletý Bittner se v silné konkurenci na druhé stupně vítězů v sezoně neprosadil. V hlavním pelotonu ve stejném času jako vítěz dorazil do cíle i druhý český jezdec Jakub Otruba, který byl klasifikován na 134. místě.

Cyklistický závod Tirreno-Adriatico (WorldTour)

3. etapa (221 km):

1. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM) 5:29:22, 2. De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 5. García (Šp./Movistar), 6. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers), ...10. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 134. Otruba (ČR/Caja Rural- Seguros RGA) všichni stejný čas

Průběžné pořadí: 1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 10:35:22, 2. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4, 3. Sheffield (USA/INEOS Grenadiers) -14, 4. Hatherly (JAR/Jayco AlUla) -18, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -19, 6. Tiberi (It./Bahrain Victorious) -21, ...72. Bittner -3:32, 78. Otruba -5:06

Vingegaard vede po etapovém triumfu Paříž–Nice

Dvojnásobný šampion Tour de France Jonas Vingegaard ovládl čtvrtou etapu cyklistického závodu WorldTour Paříž–Nice a ujal se vedení v průběžném hodnocení. Dosavadní lídr Španěl Juan Ayuso po pádu v závěru deštivého a chladného dne odstoupil. Český jezdec Mathias Vacek dojel v nepříznivém počasí do cíle na 26. místě s odstupem 13:32 minuty.

Vingegaard nastoupil v závěrečném stoupání zhruba kilometr před cílem ve skupince uprchlíků a suverénně odjel všem. Lídr týmu Visma–Lease a Bike oslavil 43. vítězství kariéry s náskokem 41 sekund před Kolumbijcem Danielem Felipem Martínezem, třetí byl o další čtyři sekundy zpět Nizozemec Tim van Dijke.

Ayuso, jenž se průběžného vedení ujal po úterní týmové časovce, spadl na mokré silnici zhruba 47 km před cílem v úseku, kde pády potkaly i další jezdce. Třiadvacetiletý kapitán stáje Lidl–Trek se snažil pokračovat, po chvíli ale znovu zastavil a v bolestech si lehl na trávu u silnice. Podrobnosti o jeho zranění zatím tým neoznámil.

Druhý český jezdec Petr Kelemen dorazil do cíle na 101. místě se ztrátou 31:59 minuty na vítěze.

Cyklistický závod Paříž-Nice (WorldTour)

4. etapa (195 km):

1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:16:12, 2. Martínez (Kol./Red Bull- Bora-hansgrohe) -41, 3. T. van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -45, 4. M. van Dijke (Niz./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:42, 5. Steinhauser (Něm./EF Education-EasyPost) -2:54, 6. Vauquelin (Fr./Ineos Grenadiers) -3:38, ...26. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -13:32, 101. Kelemen (ČR/Tudor) -31:59

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 12:53:15, 2. Martínez -52, 3. Steinhauser -3:20, 4. Vauquelin -3:39, 5. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ United) -5:02, 6. Martinez (Fr./Bahrain-Victorious) -5:07, ...22. Vacek -13:55, 131. Kelemen -42:40

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Dončič potvrdil rozchod se snoubenkou. Hvězdu NBA nyní čeká bitva o dcery

Luka Dončič v zápas s Clippers.

Basketbalista Luka Dončič se poprvé veřejně vyjádřil k rozchodu se snoubenkou Anamarií Goltesovou. Hvězdný hráč Los Angeles Lakers zároveň uvedl, že se snaží přivést své dvě dcery do Spojených států,...

11. března 2026

Bittner dospurtoval desátý. Ayuso skončil na Paříž–Nice, vedení se ujal Vingegaard

Český cyklista Pavel Bittner na týmovém soustředění.

Český cyklista Pavel Bittner skončil desátý ve spurtérském dojezdu třetí etapy závodu WorldTour Tirreno-Adriatico. Nejrychlejší byl v hromadném finiši v závěru 221 km dlouhé trasy, nejdelší v...

11. března 2026  17:11,  aktualizováno  17:47

Sáblíková: Metodějova desítka je dokonalá. Jílek vyhlíží návrat ke kořenům

Martina Sáblíková a Metoděj Jílek na posezonním setkání s novináři.

Víc symbolické poslední měsíce být snad ani nemohly. Zatímco Martina Sáblíková objížděla rychlobruslařské závody a loučila se se svou veleúspěšnou kariérou, Metoděj Jílek na stejných akcích sbíral...

11. března 2026  14:50,  aktualizováno  17:35

Sudí zpražil dorostence Komety, pak se omlouval: Mrzí mě to, mám být profesionál

Jiří Ondráček domlouvá Tomáši Seličovi v prvním utkání předkola play off.

Jedna věta a hned takové pozdvižení. Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček se omluvil za nevhodnou poznámku, kterou v pondělním zápase předkola play off hokejové extraligy mezi Kometou a Českými Budějovicemi...

11. března 2026  17:10

Kde má limit? Kopřiva překvapil hvězdu, že umí hrát dobře. Teď je táta na plný úvazek

Vít Kopřiva na turnaji v Rio de Janeiru

Měsíc strávil na turnajích v Jižní a Severní Americe, z daleké výpravy si přivezl pozitivní zápasovou bilanci 7:5, cenné body do světového žebříčku a také dosud největší kariérní úspěch. Díky tomu se...

11. března 2026  17:05

Po vyhazovu z F1 našel Ricciardo klid na farmě. Návrat k závodění nevylučuje

Daniel Ricciardo v roce 2024 v barvách týmu Racing Bulls.

Daniel Ricciardo byl léta jednou z nejvýraznějších osob formule 1, jeho odchod v roce 2024 ale slavný nebyl. Ještě před koncem sezony ho tým Racing Bulls nahradil Liamem Lawsonem a australský...

11. března 2026  16:35

Stříbrná Bubeníčková: Před třemi týdny jsem stěží předjela turisty. Nyní opět září

Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem se radují ze stříbrné medaile.

Od naší zpravodajky v Itálii Když dorazila do cíle běžeckého závodu na deset kilometrů, byla viditelně vyčerpaná. Poté ale už nadšeně skákala, mávala a posílala polibky divákům. Nevidomá lyžařka Simona Bubeníčková si ve středu...

11. března 2026  16:33

Další konkurence pro Česko. Start Tour v roce 2029 chce hostit také Německo

Wout van Aert ujíždí ve stoupání na Montmartre i Tadeji Pogačarovi.

O start cyklistické Tour de France v roce 2029, který by chtělo hostit Česko, má zájem také Německo. Takzvaný Grand Départ chce uspořádat v Berlíně ke 40. výročí pádu Berlínské zdi. Thomas Hofmann ze...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Eliáš po zápase legend vzpomíná na epizodku v Pardubicích: Byl to skvělý čas!

Patrik Eliáš před zápasem hokejových legend v Pardubicích.

Tuhle epizodku si reálně vybaví pardubičtí fanoušci odhadem tak ročníku 1992 a starší. Patrik Eliáš, vedle vrstevníka Milana Hejduka největší hvězda víkendové exhibice NHL Den hokeje v Česku v...

11. března 2026

Před derby pokrývá sedačky mech. Brněnské kluby chtějí po městu opravy stadionu

Na stav stadionu a zázemí ShipEx Areny upozornili na společné tiskové...

Brněnské fotbalové kluby Artis i Zbrojovka společně žádají po vedení města, aby politici zchátralou ShipEx Arenu v Srbské ulici nechali co nejdříve opravit. Radní pro sport na výzvy reagoval...

11. března 2026  15:14

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od...

11. března 2026  15:14

