Del Toro ukázal sílu a znovu vede Tirreno. Na závěrečném výšlapu slavil Valgren

Del Toro nyní vede v celkovém pořadí o 23 sekund před Giuliem Pellizzarim. Ital dnes dojel šestý s půlminutovou ztrátou na vítěze a dres lídra, který držel s těsným dvousekundovým náskokem, neuhájil.
Čeští cyklisté Jakub Otruba a Pavel Bittner v náročné kopcovité etapě dorazili do cíle s takřka půlhodinovým odstupem za vítězem. Otruba byl klasifikován na 122. místě, Bittner na 142. pozici.
Tirreno-Adriatico (WorldTour)
5. etapa (184 km)
1. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) 4:43:33, 2. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG), 3. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) oba -11, 4. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -24, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) -28, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -30, ...122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -26:19, 142. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -27:37
Průběžné pořadí: 1. Del Toro 20:10:40, 2. Pellizzari -23, 3. Jorgenson -34, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -44, 5. Ciccone -1:05, 6. Johannessen -1:08, ...94. Bittner -32:34, 96. Otruba -33:00