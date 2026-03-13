Del Toro ukázal sílu a znovu vede Tirreno. Na závěrečném výšlapu slavil Valgren

  17:29
Dánský cyklista Michael Valgren vyhrál pátou etapu závodu Tirreno-Adriatico a po více než čtyřech letech se dočkal dalšího triumfu. Čtyřiatřicetiletý jezdec týmu EF Education-EasyPost zvítězil po samostatném úniku, do cíle 184 km dlouhé trasy dorazil s náskokem jedenácti sekund před dvojicí pronásledovatelů. Na druhém místě dojel Mexičan Isaac Del Toro, jenž se díky tomu vrátil do čela průběžného hodnocení.

Michael Valgren slaví triumf v páté etapě Tirrena-Adriatica. | foto: Profimedia.cz

Del Toro nyní vede v celkovém pořadí o 23 sekund před Giuliem Pellizzarim. Ital dnes dojel šestý s půlminutovou ztrátou na vítěze a dres lídra, který držel s těsným dvousekundovým náskokem, neuhájil.

Čeští cyklisté Jakub Otruba a Pavel Bittner v náročné kopcovité etapě dorazili do cíle s takřka půlhodinovým odstupem za vítězem. Otruba byl klasifikován na 122. místě, Bittner na 142. pozici.

Tirreno-Adriatico (WorldTour)

5. etapa (184 km)

1. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) 4:43:33, 2. Del Toro (Mex./UAE Team Emirates-XRG), 3. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) oba -11, 4. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -24, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) -28, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -30, ...122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -26:19, 142. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -27:37

Průběžné pořadí: 1. Del Toro 20:10:40, 2. Pellizzari -23, 3. Jorgenson -34, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -44, 5. Ciccone -1:05, 6. Johannessen -1:08, ...94. Bittner -32:34, 96. Otruba -33:00

Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.05
  • 3.50
  • 3.50
Zlín vs. SlaviaHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 4.40
  • 1.65
Zlín vs. OlomoucHázená - 19. kolo - 13. 3. 2026:Zlín vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 4.20
  • 7.20
  • 1.38
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 3.09
  • 3.90
  • 2.15
Litoměřice vs. VsetínHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 2.82
  • 4.01
  • 2.12
Ústí n. L. vs. PříbramFotbal - 19. kolo - 13. 3. 2026:Ústí n. L. vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 1.80
  • 3.50
  • 4.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

13. března 2026  17:29

Sen o finále je pryč. Parahokejisté v Miláně zabojují o bronz, nestačili na Američany

Patrik Sedláček dostává třetí gól v semifinálovém klání s USA.

Čeští parahokejisté prohráli v semifinále paralympijských her v Miláně s týmem Spojených států 1:6. V neděli budou svěřenci trenéra Jakuba Novotného hrát o historickou bronzovou medaili s poraženým z...

13. března 2026  17:26

ONLINE: Promění mečbol? Kometa hraje o postup v Budějovicích, Kladno se Spartou

Sledujeme online
Adrián Holešinský (vpravo) vypadá v souboji s Tomášem Bartejsem vskutku zuřivě.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy může znát po pátku kompletní osmičku. O využití mečbolu usiluje v předkole Kometa, jež čelí Českým Budějovicím od 17.30, a Kladno, které hraje od 18 hodin se...

13. března 2026  17:15

SP v biatlonu v Otepää 2026: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Michal Krčmář běží vytrvalostní závod v Kontiolahti.

Světový pohár v biatlonu má před sebou předposlední zastávku. V estonském Otepää bude na programu šest závodů. Jejich kompletní seznam, výsledky, českou nominaci i další informace najdete v našem...

13. března 2026  17:02

Dvě Češky na stupních! Edlingerová získala zlato, bronz Bubeníčkové stvrdili rozhodčí

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Carina Edlingerová získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková úspěch podtrhla...

13. března 2026  14:36,  aktualizováno  16:50

Přesná Voborníková znovu v top desítce. Sprint v Otepää ovládla Simonová

Aktualizujeme
Tereza Voborníková na trati sprintu v Otepää.

Čtvrté umístění mezi nejlepší desítkou v řadě zapsala v pátek Tereza Voborníková. Česká biatlonistka při sprintu Světového poháru v estonském Otepää neminula ani jeden terč a v kombinaci se svižnou...

13. března 2026,  aktualizováno  16:41

Yeah baby! Asi je ze mě biatlonistka, smála se zlatá Edlingerová. Konečně si zazpívala

Carina Edlingerová a její trasér Alexandr Patava oslavují paralympijské zlato.

Od naší zpravodajky v Itálii Společně si užívali cílovou rovinku, ve které už věděli, že budou novými paralympijskými šampiony. Carina Edligerová a její trasér Alexandr Paťava v pátek ovládli stíhací sprint zrakově...

13. března 2026  16:10

Pár pozitiv, dál jen útrapy. Varaďovy plány selhaly, co stojí za vítkovickým zklamáním?

Premium
Vítkovický kouč Václav Varaďa musel skousnout potupnou prohru 0:7 na ledě Plzně.

Opakuje se loňský scénář. Konec ve stejném bodě, se stejným soupeřem, po další protrápené sezoně. Jediný rozdíl? Výsledek Vítkovic v hokejové extralize už jde víc za koučem Václavem Varaďou. Úvodní...

13. března 2026

Král olympiády utrpěl otřes mozku. Klaebo po ošklivém pádu ujišťuje: Vše v pohodě

Otřesený Johannes Hösflot Klaebo po pádu v semifinále sprintu v norském Drammenu

Vládce Světového poháru v běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo utrpěl při pádu ve čtvrtečním sprintu v Drammenu lehký otřes mozku a bude muset vynechat přinejmenším sobotní závod na 50 km volnou...

13. března 2026  15:45

Odermatt vyhraje Světový pohár, už popáté v řadě. Má i malý glóbus za sjezd

Marco Odermatt v cíli sjezdu v Courchevelu

Marco Odermatt popáté za sebou vyhraje Světový pohár ve sjezdovém lyžování. Osmadvacetiletý Švýcar si další velký křišťálový glóbus zajistil třetím místem ve sjezdu v Courchevelu. Potřetí v řadě...

13. března 2026  12:48,  aktualizováno  15:41

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Program, hlavní hvězdy i přehled vstupenek

Užijte si mistrovství světa v krasobruslení 2026 s tou pravou atmosférou přímo...

Mistrovství světa v krasobruslení se po dlouhých 33 letech vrací do české metropole. Od 24. do 29. března 2026 se pražská O2 arena stane domovem světové elity. Fanoušci se mohou těšit na čerstvé...

13. března 2026  14:59

