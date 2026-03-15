Bittner v závěru Tirrena prohnal Milana, celkový triumf bezpečně uhájil Del Toro

Třiadvacetiletý Bittner se podruhé na Tirrenu-Adriaticu prosadil do top 10, ve třetí etapě byl desátý. Po 142 kilometrech projel cílem v San Benedettu del Tronto jako první domácí Ital Jonathan Milan a připsal si už šesté vítězství v sezoně.
Druhý muž z loňského Gira d’Italia Del Toro si celkové prvenství prakticky zajistil výhrou v sobotní vrchařské etapě. V neděli se po pádu v pelotonu dostal do cíle až s několikaminutovým odstupem, ale vzhledem k tomu, že k nehodě došlo v ochranné tříkilometrové zóně, nebyl jeho triumf v ohrožení.
Závod dvaadvacetiletý Del Toro vyhrál o 40 sekund před Američanem Matteem Jorgensonem, třetí byl s odstupem 42 sekund Ital Giulio Pellizzari. Del Toro už v této sezoně zvítězil v etapovém závodě Kolem SAE a byl třetí na klasice Strade Bianche, kterou ovládl jeho kolega z týmu UAE Emirates Tadej Pogačar ze Slovinska.
Čeští cyklisté Jakub Otruba a Bittner se v celkovém pořadí seřadili na 92. a 93. místě s téměř hodinovým odstupem.
Tirreno-Adriatico (WorldTour)
7. etapa (142 km)
1. Milan (It./Lidl-Trek) 3:04:54, 2. Welsford (Austr./Ineos Grenadiers), 3. Rex (Belg./Soudal-Quick Step), 4. Kogut (Izr./NSN), 5. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 6. Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), ...101. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas