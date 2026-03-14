Přetlačovaná favoritů na Tirrenu. Nejlepší byl Del Toro, který navýšil vedení

Druhý muž z loňského Gira d’Italia Del Toro vyhrál 188 km dlouhou etapu s čtyřmi kategorizovanými stoupáními a cílem v Camerinu s třísekundovým náskokem před Tobiasem Johannessenem z Norska a Američanem Matteem Jorgensonem. Jeho nejbližší pronásledovatel v průběžném pořadí Giulio Pellizzari z Itálie dojel čtvrtý s devítisekundovou ztrátou.
V nedělní závěrečné etapě se v cílovém městě San Benedetto del Tronto očekává spurtérský dojezd, v němž by mohl na přední umístění zaútočit Pavel Bittner. Ten v sobotu skončil stejně jako druhý Čech Jakub Otruba ve druhé stovce s více než dvacetiminutovým odstupem.
Tirreno-Adriatico (WorldTour)
6. etapa (188 km)
1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 4:46:50, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 3. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) oba -3, 4. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -9, 5. Ciccone (It./Lidl-Trek), 6. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) oba -11, ...104. Otruba (ČR/Rural-Seguros RGA) -22:20, 119. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -23:23
Průběžné pořadí: 1. Del Toro 24:57:20, 2. Pellizzari -42, 3. Jorgenson -43, 4. Johannessen -1:15, 5. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:21, 6. Ciccone -1:26, ...97. Otruba -55:30, 98. Bittner -56:07