Hvězdné souboje na Tirrenu. Jedou i čtyři šampioni Tour a čtyři Češi

Obsazení? Vlastně jak na Tour de France. To nejlepší, co cyklistický svět nabízí, se sjíždí do Itálie, kde ve středu startuje Tirreno-Adriatico. Nebudou chybět Tadej Pogačar s Eganem Bernalem, Peter Sagan s Julianem Alaphilippem nebo Wout van Aert s Mathieuem van der Poelem. A na startu etapového závodu budou i čtyři Češi.