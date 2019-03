Štybar útočil a slavil. Na Tirrenu kraloval jeho kolega Alaphilippe

Ještě 40 kilometrů před cílem měla pětice Irizar, Kurjanov, Maestri, Schönberger a Berhane v úniku k dobru čtyři minuty na peloton skoro.

O deset kilometrů později to stále byly tři minuty.

Pak se ale do čela hlavního balíku naskládaly modré dresu belgického Quick-Stepu a rozestup mezi oběma skupinami začal rapidně klesat.

Právě v tu chvíli řešil nepříjemný moment trojnásobný mistr světa Peter Sagan, kterého postihl defekt. Do čela závodu už se nevrátil.

Třináct kilometrů před cílem byla vedoucí pětka dojeta a začal boj o nejlepší pozici do závěru etapy.

O vysoké tempo se při nájezdu do závěrečného nepravidelného stupání starali cyklisté Mitcheltonu-Scott. Šest kilometrů před cílem přišel útok Daniela Osse. Zkušený Ital ale vepředu vydržel ani ne kilometr.

A následovaly další útoky.

Tři kilometry před cílem zvýšil tempo Primož Roglič, za kterým vyrazili Alexej Lucenko, Simon Clarke, Tom Dumoulin a také Zdeněk Štybar.

Tato pětice si vypracovala náskok sotva sta metrů, než byla i ona dojeta.

Štybar se poté vedoucí skupinou, ve které bylo sotva 50 jmen, procedil až na úplný konec a cílem nakonec projel s půlminutovou ztrátou.

Smutnit ale nemusel, jeho tým Quick-Step totiž slaví další, už šestnácté prvenství v této sezoně. Postaral se o něj francouzský rychlík Julian Alaphilippe.

Congrats to @alafpolak, first French rider in a decade to win a stage at #TirrenoAdriatico! pic.twitter.com/4DgB4rRCd8