Já jsem Ineos. Pidcock, budoucnost Britů. Má talent na všechno, říká se

Já jsem Ineos a budu jím ještě dlouho.

Tak nějak se dá vyložit vzkaz, který Pidcock poslal všem svým zájemcům.

Přitom se o něj strhla slušná bitka.

Od začátku roku totiž bylo jasné, že mu letos končí smlouva a že zatím žádné prodloužení s Ineosem podepsané nemá.

Sám čekal, co mu kdo nabídne. Mohl si vybírat, vždyť má za sebou úchvatné měsíce. Loni zářil na silnici a na horských kolech se stal olympijským šampionem v Tokiu. Letos zase při neúčasti Mathieua van der Poela a Wouta van Aerta kraloval světovému šampionátu v cyklokrosu.

Silniční kolo, cyklokrosové, nebo horské? Není problém, Thomas Pidcock zvládne cokoliv.

Právě tahle všestrannost a talent pro několik disciplín se ukázala jako přitažlivá pro ostatní týmy a značky kol.

I proto kolem něj létaly nabídky. Zájem měl třeba americký Trek nebo italský Cannondale.

On se ale rozhodl jinak. Zůstal další půl dekády věrný Ineosu a jeho Pinarellu.

„Z čehož mám radost, protože zůstávám v týmu, o kterém jsem snil. Je pro mě tím pravým a za poslední rok se stal mým druhým domovem. Hlavně jsem rád, že mám důvěru týmu, to mě posiluje,“ říká. „Vzhledem ke kvalitě personálu a lidí, které jsem za tu krátkou dobu poznal, je mi jasné, že neexistuje lepší tým než Ineos. Podporovali mě ve všech disciplínách. Ať jsem řekl, že chci na horské kolo, nebo na to cyklokrosové, nikdy to nebyl problém.“

Možná i proto se obě strany dohodly na sáhodlouhém, pětiletém kontraktu.

Jasně, v nedávné době podobně dlouhé kontrakty vznikly. Tadej Pogačar podepsal s UAE-Emirates na šest let, o pět let prodloužil s Quick-Stepem Remco Evenepoel a na stejně dlouho si Ineos pojistil i uzdravujícího se Egana Bernala.

V minulosti ale podobně dlouhé smlouvy nevznikaly.

Klasikou byly dva, maximálně tři roky. I v tomhle se cyklistika vyvíjí.

„Pro mé budoucí cíle - klasické monumenty, světové tituly a Grand Tour - je Ineos rozhodně nejlepší místo,“ je Pidcock přesvědčený.

„Díky takhle dlouhodobé smlouvě můžeme s Tomem dosáhnout na hodně ambiciózní cíle. Zároveň má šanci se toho spoustu naučit od svých týmových kolegů, kteří už ve světě cyklistiky posbírali velké úspěchy. Tenhle mix nám dává hodně slušné vyhlídky do budoucna,“ těší se šéf týmu Dave Brailsford.

V tom má pravdu, Pidcock se v týmu může učit od zkušenějšího Bernala s Thomasem i dalších skvělých cyklistů se slušnou řádkou úspěchů.

Navíc sám do tohoto koktejlu přidává tu neuvěřitelnou všestrannost, které si i Brailsford cení.

A vůbec mu v ní nechce bránit, naopak ho podporuje ve všech cílech, kterých chce v budoucnu dosáhnout.

Na typu kola mu nezáleží.

„Je talentovaný, jistě. Ale co ho od ostatních odlišuje, je právě ta všestrannost. Je srdcem nové generace Ineosu, která tuhle všestrannost miluje, a já jsem rád, že tyhle hodnoty do týmu přináší. Je mladý, pořád se směje, ale jakmile vstoupí do závodu, nechá v něm všechno,“ pochvaluje si Brailsford.

Čeho tedy Pidcock do konce roku 2027, kdy mu smlouva s britskou stájí skončí, může dosáhnout? V Ineosu (bývalém Sky) často a rádi říkají, že sky is the limit. Tedy že limity víceméně neexistují.

U Pidcocka v to všichni doufají.

V minulém roce už vyhrál Brabantský šíp, druhý dojel na Amstelu, pátý na Strade Bianche a šestý na Valonském šípu.

Letos chce víc, žaludečním problémům, které před týdnem prodělal, navzdory.

Ještě minulou neděli se trápil na Gent-Wevelgem a říkal, že netuší, kdy se zase bude cítit normálně.

Už ve středu ale dojel na generálce před Flandrami třetí a v neděli bude patřit k favoritům.

„Myslím, že jsem v pohodě, oproti neděli je vidět masivní zlepšení. Takový závod jsem před Flandrami a dalšími klasikami potřeboval, potřeboval jsem si zlepšit sebevědomí,“ usmívá se.

Sám mluví o tom, že by rád některý z monumentů vyhrál, budoucnost ale vidí jinde než na klasikách.

Ano, na Grand Tour.

„Řekl jsem to jasně, jednoho dne chci vyhrát Tour. Kdy? To si nejsem jistý,“ usmál se na novináře vítěz Gira do 23 let z předloňského roku.

Podle jeho kouče Servaise Knavena by měl mladý Brit ještě pár let zůstat klasikářem, než se v pozdější fázi kariéry vrhne na třítýdenní etapové závody.

„Víme, že má potenciál pro všechno. Umí jezdit do kopce, umí časovky, umí spurtovat. Určitě by se mu dařilo i na Grand Tour, ale má na to čas. Může nejdřív vyhrát nějaké klasiky, než začne upalovat za tímhle snem,“ říká Knaven.

Tak či tak, novou pětiletou smlouvou stvrdil Pidcock svou budoucnost s britskou stájí. Má v ní být pokračovatelem Wigginse, Frooma i Thomase.

A vypadá to, že na to má.