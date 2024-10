Jakmile začnu trpět, útočím. Démon úniků De Gendt odchází, vyhlíží nudu

„Jakoby nic je mých šestnáct let profesionální kariéry u konce. Vše, pro co jsem od svých deseti pracoval, je teď už jen vzpomínkou,“ napsal Belgičan na síť X po závodě Paříž-Chauny.

Nepodařilo se mu velké rozlučkové gesto v podobě výhry jako Marku Cavendishovi na Tour ani mu kolegové nevytvořili slavobránu cestou na poslední start jako Simonu Geschkemu. Přesto bude v pelotonu chybět jako málokterý jiný cyklista.

De Gendt je jedním z těch, kterým se podařilo získat etapové vítězství na Giru, Tour i Vueltě. Ještě exkluzivnější je společnost jezdců, kteří dokázali triumfovat na ikonickém Stelviu. S přibývajícími roky své kariéry byl ale Belgičan ceněn především pro své know-how v únicích.

Mladší jezdci, se kterými se před pelotonem potkal, ho často brali za únikového guru. „Ptají se mě: jedeme dost rychle? Co máme dělat teď? A já jim na to většinou říkám, ať si dělají co chtějí,“ vyprávěl před lety magazínu Cyclist.

Jen za poslední čtyři roky strávil na těch největších závodech v součtu 3615 kilometrů v úniku – tedy jeden celý ročník Tour de France.

„Musíte zkrátka věřit, že dokážete únik dotáhnout do cíle. Jakmile v myšlenkách připustíte, že vás peloton sjede, tak přestanete tolik šlapat, a peloton vás opravdu pohltí,“ popisoval klíč k výdrži před pelotonem.

Přidal ještě další rady: „Pokud na začátku etapy trpím, je to ten nejlepší okamžik jít do úniku, protože je dost možné, že trpí i všichni ostatní a nebudou mě pronásledovat. Když se naopak do úniku nedostanu, pracuju na jeho dojetí. Musím v tu chvíli podávat podobný výkon jako jezdci v něm, takže to je skvělý trénink. Produkuju okolo 350 wattů tři nebo čtyři hodiny, což by mimo závod nebylo možné psychicky ustát.“

Všech jeho sedmnáct vítězství se rodilo z úniku. To nejpamátnější na Stelviu v roce 2012 ho vyšvihlo na pódium Gira i pozornosti. Sám stejně rád vzpomíná na triumf v osmé etapě Tour 2019. Po dvou stech kilometrech v úniku a čtrnáctikilometrovém sólu dorazil tehdy do cíle jen pár sekund před stíhajícím duem Julian Alaphilippe, Thibaut Pinot.

Belgičan Thomas De Gendt (Lotto Soudal) projíždí cílem na prvním místě, za ním se řítí dvojice Francouzů Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step) a Thibaut Pinot (Groupama - FDJ).

„Pronásledovali mě ti nejlepší jezdci světa a já je dokázal o pár vteřinek udržet za sebou, což bylo zkrátka úžasné. Kdybych vyhrál s pětiminutovým náskokem, tak heroický pocit bych z toho neměl,“ líčil belgické Sporze.

Své poslední vítězství slavil před dvěma lety na Giru, tehdy v klasikářské etapě dokázal vyzrát i na Mathieu van der Poela nebo Biniama Girmaye. Trošku symbolicky tehdy zástupce jedné generace přemohl tu nastupující. Jinak totiž v Belgičanovi narůstal pocit, že tempu současného pelotonu už nestačí.

A před letošní sezonou se rozhodl, že už ani stačit nechce. Každý letošní závod tudíž absolvoval jako takovou malou rozlučku.

Býval jsem jako Van Aert

„Cyklistika se od mých začátků hodně změnila. Nestačí jen sednout na kolo a jet, máte wattmetr, hrudní pás, speciální hodinky… Každé ráno a večer si musíte měřit tep, vážíte si každou porci jídla. Je náročné být dnes cyklistou a já si to zas tak neužívám,“ přiznal v rozhovoru pro svůj tým Lotto Dstny.

Není to ale tak, že by se stavěl odmítavě k veškerému vývoji, kterým si sport za poslední dekádu prošel. „Jíme dnes mnohem lépe, než když jsem začínal. Když porovnám, jak se strava řeší dnes, tak jsme před patnácti lety jezdili v podstatě na výpary,“ uznal.

„Kvůli tomu bylo závodění spíš o tom, kdo má nejvíc tuku a vydrží co nejdéle. Dnes jsou výkony o tolik lepší právě i proto, že je stravování na nejvyšší vědecké úrovni.“

Jen na něj už bylo posouvání výkonnosti příliš.

„Nezlepšuju se a ani můj věk nepomáhá,“ uvědomoval si. „Dřív jsem se dostal do úniku, kdykoliv jsem chtěl, byl jsem trochu jako Wout van Aert na letošní Vueltě, ale poslední sezony jsem rád, když se dostanu do úniku jednou za třítýdenní závod. A když už, tak se rozhodně necítím dostatečně silný na boj o vítězství,“ lamentoval.

Thomas De Gendt v samostatném úniku během 17. etapy Tour de France.

V předposlední etapě Vuelty absolvoval zároveň svou pětistou etapu na Grand Tour. „Kdybych k tomu započítal všechny volné dny a povinnosti těsně před startem, strávil jsem na Grand Tour dva celé roky mého života,“ kroutil nevěřícně hlavou a zároveň už dlouho dopředu ujišťoval: „Udělám vše pro to, abych 20. etapu Vuelty vyhrál.“

K tomu se nakonec nepřiblížil, v duchu svého postesknutí se neprobojoval ani do úniku dne. A tak mohl peloton opustit s vědomím, že už je opravdu nejvyšší čas skončit. S tím, aby šlo rozhodování lépe, mu pomohly i jeho dvě děti.

„Začíná jim docházet, že nejsem normální táta. Když jsem měsíc nebo dva na závodech, ptají se mě, proč nejsem s nimi.“

Vetřelec ve vlastním domě

Nyní De Gendtovi vidina času stráveného s rodinou pomohla se závoděním skončit. Byly ale chvíle, kdy ho taková představa spíš přiměla závodit ještě víc.

Před osmi lety byl na vrcholu svých sil, jeho úniky byly notoricky známé, bavil i svými často sarkastickými poznámkami na sociálních sítích. Zároveň se ale začal propadat do depresí. Všechno v jeho hlavě náhle mělo negativní zabarvení. „Až jsem začal vnímat černě i svou svatbu,“ vzpomínal v knize příznačně nazvané Sólo.

Místo aby se domů za ženou Evelyn a malými dětmi těšil, děsil se. Aby nemusel trávit doma příliš mnoho času, jezdil na absurdně dlouhé tréninky. „Cítil jsem se jako vetřelec ve vlastním domě.“

Před problémy utíkal na závody, kde sám sebe trápil v únicích, jen aby zapomněl na psychickou bolest. „Všichni si mysleli, jakou mám úžasnou formu. A já ji opravdu měl, ale více než to jsem na tom byl mizerně v hlavě.“

Z obrovského nasazení se rodila i vítězství, to největší v létě 2017 na Vueltě. Tehdy si na jedno odpoledne nasadil masku spokojeného vítěze, opravdovou radost ale neměl.

PAŠÁK! Thomas de Gendt ovládl devatenáctou etapu Vuelty a získal tak triumf i na třetí cyklistické Grand Tour.

Po několika temných měsících mu došlo, že takhle dál fungovat nemůže. A stejně, jako deprese přišly, tak začaly postupně zase odcházet. I proto dal s belgickým novinářem Jonasem Heyerickem dohromady zmiňovanou autobiografii, aby ukázal cestu lidem, kteří si procházejí podobným obdobím.

Poslední roky už mohl psychiku používat znovu jen jako nástroj proti oponentům v úniku. „Můžete ovlivnit soupeře jen tím, že si s nimi budete trochu mentálně hrát. Například když se cítím dobře, chvíli za ostatními vlaju, jakože už nemůžu. Pokud je to naopak, jedu třeba úplnou hranu na čele, i když je to dávno za mým limitem, ale na vystrašení ostatních to stačí. Mít mentálně navrch může být často rozhodující.“

Se svými zkušenostmi by si nyní po konci kariéry mohl otevřít kurz „úspěšné jízdy v úniku“. Zatím ale pokukuje spíš po čím dál oblíbenějších gravelových závodech.

Ze všeho nejvíc ho ovšem momentálně láká život normálního člověka. „Vyhlížím nicnedělání. A také to, že si o mých aktivitách můžu rozhodovat sám. Těším se na nudné dny.“

Ale vzhledem k tomu, jak málo jich zažil při svém působení v pelotonu, dá se mu věřit?