Loni ho litovala celá Francie. Teď Pinot říká: Mám nedokončenou práci

Při vší úctě k loňskému vzepětí Juliana Alaphilippa či k někdejším velkým vrchařským nadějím Romainu Bardetovi a Warenu Barguilovi, i při vší úctě ke stále lepšímu Guillaumovi Martinovi, je právě Thibaut Pinot jediným mužem, který by už letos mohl realisticky ukončit francouzský půst.

Bookmakeři prestižní sázkové kanceláře William Hill jej evidují coby třetího největšího favorita odloženého závodu. A experti ze serveru cyclingnews.com dokonce přidělili 30letému Francouzi pozici favorita číslo 2, hned za Primožem Rogličem a před obhájcem titulu Eganem Bernalem.



Může profitovat z letošního vrchařského profilu závodu.

Může těžit i ze vzájemného nahánění a hlídání se dvou megastájí. Vždyť kolikrát už letos světová cyklistická média spekulovala ve stylu: Tour 2020, to bude souboj Ineos versus Jumbo.

Má Pinot dostatečně silné tělo, aby tento souboj dokázal narušit?

Má na to i hlavu?

Ujišťuje: „Mé nohy jsou dobré.“

A co se té hlavy týče... „Ta mi říká, že mám na Tour jistou nedokončenou práci.“

Někteří experti soudí, že je psychicky příliš křehký, když dochází na kritické fáze závodu. On namítá: „Jsem mentálně připraven utkat se s největšími hvězdami pelotonu.“

Jeho vztah s Tour osciluje mezi láskou a nenávistí, je jízdou na divokém tobogánu emocí, který jej vynášel k triumfům v nejtěžších horských etapách, ale také srážel do proláklin plných zklamání, pochybností i ztráty sebedůvěry.

Už v roce 2012, coby dvaadvacetiletý mladík, tu vyhrál kopcovitou etapu do Porrentruy a skončil celkově desátý.

BENJAMÍNEK. Osmou etapu Tour de France 2012 ovládl domácí debutant Thibaut Pinot.

Také v sezoně 2013 vykazoval výbornou vrchařskou formu, jenže jeho ambice se zbortily kvůli tehdejší fóbii ze sjezdů.

Bojoval se svým strachem a o rok později byl oslavován coby třetí muž celkového pořadí. Francouzi jej hned pasovali na budoucího šampiona Tour.

V ročníku 2015 sice ovládl etapu do Alpe d’Huez, předtím však selhal v Pyrenejích a celkově skončil šestnáctý, tak moc zklamaný.

V dalších dvou ročnících do Paříže ani nedojel.

V roce 2018 nestartoval, když předtím na Giru zkolaboval ze 3. místa celkového pořadí v poslední horské etapě.

Loni se zdálo, že má na Tour životní formu. Ovládl dojezd na legendární Tourmalet, také v následující pyrenejské etapě byl nejlepší z favoritů celkové klasifikace a do Alp mířil s ambicemi zaútočit na titul.

Jenže když se v etapě do Gapu vyhýbal pádu, levým kolenem se praštil do řidítek. Čímž si způsobil svalové zranění na stehně v oblasti kolene. Bolest se neustále stupňovala. Na hotelu nemohl skoro ani vyjít do schodů.

V noci před 19. etapou do Tignes měl na kolenu obří ledový zábal. Ráno pak prohlásil: „Je to o něco lepší. Zkusím to.“

Následující scény vehnaly pohnutí a smutek do očí milionů fanoušků cyklistiky.

Bolest ničila Pinotovo odhodlání hned od startu etapy v St. Jean-de-Maurienne. Na prvním stoupání dne zpomalil, nechal se ošetřit oficiálním lékařem Tour, který mu zatejpoval postižené místo.

Bohužel, ani pak to nešlo.

Týmoví pomocníci na něj chtěli počkat, mávnutím ruky je posílal pryč, dopředu. Slezl z kola, týmový lékař mu upravil tejp. Zase se rozjel, jen velmi pomalu, za doprovodu kolegy Matthieua Ladagnouse. Oba věděli, co brzy přijde.

Ladagnous ho ještě objal, než plačící Pinot definitivně sesedl, vzdal a nasedl do týmového vozu.

Tolikrát v předchozích týdnech útočil. Najednou byl na dně.

Tak Tour 2019 požírala své hrdiny.

Odvezli ho na hotel v Tignes, kde předstoupil před novináře. Opět slzy v očích, zadrhávající se hlas.

„Dělal jsem, co jsem mohl... Věřil jsem, že mohu mít šanci, že to přejde... Ale nepřešlo... Víte, já opravdu věřil, že dokážu vyhrát Tour... Zato teď... Nevím... Bude tvrdé přenést se přes to.“

Každému ho bylo líto.

Marc Madiot, manažer jeho stáje Groupama-FDJ, tehdy prohlásil: „Jsem týmovým manažerem 23 let. Zažil jsem spoustu krásných chvil. Ale právě těžké chvíle, jako je tato, tým nejvíce posílí. Vrátíme se za rok a budeme nesmírně odhodlaní.“

Od té doby uplynulo třináct měsíců.

„Šlo tehdy o největší zklamání mé kariéry,“ vzpomíná Pinot před startem Tour 2020, jež začíná už v sobotu. „Připadal jsem si loni tak silný, jako nikdy předtím. Ztratit to vše kvůli jedinému hloupému okamžiku, bylo tak tvrdé. Ale to je minulost, je to pryč. Přinejmenším jsem se loni ujistil, že mohu v pořadí Tour dosáhnout opravdu velmi vysoko.“

Pinotovo slzavé a dojemné loučení s minulým ročníkem ještě navýšilo jeho popularitu ve Francii.

„Když jdu v trikotu Groupama-FDJ do supermarketu, vždy mě zastaví starší paní a ptá se: Tak jak se malému Pinotovi vede?“

Na kole velmi dobře, i když úplně vše nebylo ideální, mohl by odpovědět.

Po obnovení sezony předvedl solidní připravenost na závodě Route d’Occitanie, kde obsadil 4. místo, načež při závodě Dauphiné, tradiční generálce na Tour, myslel na titul, ale nedosáhl na něj.

Na horských dojezdech 2. a 3. etapy byl druhým nejlepším z favoritů hned za Primožem Rogličem, druhá příčka mu patřila také v průběžné klasifikaci závodu.

Když před poslední etapou Roglič kvůli následkům pádu odstoupil, Pinot se stal virtuálním lídrem Dauphiné, přestože si žlutý dres na znamení úcty ke slovinskému cyklistovi do závěrečného dějství neoblékl.

A neměl jej na sobě ani za cílem.

Do rozhodující etapy tehdy vstupoval s náskokem 10 sekund před Guillaumem Martinem z Cofidisu a 12 sekund před Danielem Martinezem z týmu Education First.

„Byl to bláznivý den s útoky, které začaly záhy po startu,“ popisoval klíčovou etapu kolem Megeve, ve které spustili seriál ataků především jezdci Jumba Wout Van Aert a Tom Dumoulin.

„Vypotřeboval jsem spoustu nábojů při pokrývání jejich útoků a zaplatil jsem za to. Ty náboje mi potom na konci etapy chyběly,“ říkal Pinot.

Nedokázal patřičně zareagovat, když 25 kilometrů před cílem při stoupání na Cote de Domancy zaútočil Kolumbijec Martínez. Najednou na něj Pinot ztrácel celou minutu. A přestože se na cílovém stoupání snažil, seč mohl, i za pomoci týmového kolegy Sebastiana Reichenbacha, při konečném účtování mu k titulu chybělo 29 sekund.

„Nedosáhl jsem na cíl, který jsme si ráno stanovili,“ říkal smutně v cíli. „Neměl jsem takové nohy, jaké bych potřeboval. Neudělal jsem, co jsem měl udělat pro vítězství. Zklamal jsem sám sebe.“

Teprve s odstupem času aspoň částečně změnil názor a svoji sklenici pozitivních dojmů z Dauphiné už neviděl jako poloprázdnou, ale spíše jako poloplnou.

„Celkově jsem se přesvědčil, že má kondice je před startem Tour dobrá,“ prohlásil. „Když skončíte druhý v tak těžkém horském závodě, musíte z toho mít dobrý pocit. Jen mi ve finále chybělo cosi jako závěrečný úder.“

Na rozdíl od pěti mužů, kteří se do té doby řadili do širšího okruhu favoritů Tour, Pinot na Dauphiné dojel až do cíle. Naopak Egan Bernal, Primož Roglič, Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann a Nairo Quintana kvůli zraněním slezli z kola předčasně.

Na Tour nebude mít Pinot k dispozici tak silný podpůrný tým jako jezdci Ineosu a Jumba. Měl by se v horách kromě Reichenbacha spoléhat hlavně na loni velmi silného (a na Tour celkově třináctého) Davida Gaudua, ten však měl letos problémy s udržováním fyzické kondice.

Přesto Pinot věří, že pokud dojde k souboji samotných lídrů na nejtěžších kopcích, dokáže přivést lídry těchto stájí do úzkých.

Tým FDJ opět nezařadil do nominace na Tour elitního sprintera Arnauda Démara, ve středu stříbrného na mistrovství Evropy v Plouay, aby veškerá podpora směřovala jen k Pinotovi.

Uvědomuje si, jak bude jeho výsledek na Tour pupeční šňůrou propojen s úspěchem celého týmu. „Unesu takovou zodpovědnost,“ říká.



Bernard Hinault v roce 1985 byl dosud posledním francouzským šampionem Tour. V roce, kdy Pinot ještě ani nebyl na světě.

Mezitím je „Jezevci“ Hinaultovi už 65 let.

A Francie doufá.

V posledních čtyřech ročnících Tour bylo maximem francouzských jezdců v celkové klasifikaci Tour třetí místo Romaina Bardeta v ročníku 2016.

Bude to letos lepší?

Pinot si nechává zdát krásný sen. Už před klíčovou předposlední etapou, horskou časovkou na Planinu krásných dívek, je ve žlutém trikotu. A pak, na silnicích v okolí svého rodiště v Mélisey, které tak důvěrně zná, potvrdí i v jízdě proti času svůj triumf na nejslavnějším cyklistickém závodě světa.

Načež se celé Francie zmocní euforie.