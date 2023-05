Muž vítězství, proher i emocí. Jak se Pinot loučil s Girem. A teď Tour?

Útočil na vrchařských prémiích. Pokud byla šance získat nějaké body, snad pokaždé jste ho viděli vepředu.

Dvakrát se v horských etapách pustil do úniku.

A i když mu vytoužený etapový triumf po dvou druhých místech unikl, prvenství ve vrchařské klasifikaci ho neminulo. Navíc se postupně posunul na celkové páté místo.

„Mým snem sice bylo, abych získal etapu nebo vystoupal na stupně v celkové klasifikaci. Ale modrý dres je také pěkný, taková třešnička na dortu,“ říkal jezdec stáje Groupama-FDJ. „Vrchařská soutěž je vždycky o bojovnosti a útočení. Myslím, že jsem všechno předvedl.“

RADOST A SMUTEK. Ital Filippo Zana se raduje z triumfu v osmnácté etapě Gira, vedle něj smutní druhý Thibaut Pinot.

Pinot si tak v Itálii plnil jeden z předsezonních cílů. Na začátku ledna oznámil, že po ročníku ukončí ve třiatřiceti letech kariéru. Zároveň tehdy vyslovil přání, že by rád objel závody, které měl rád, a užil si je.

„Chci si konečně pořádně zazávodit,“ doufal.

Tedy něco, co mu v posledních letech nevycházelo.

V roce 2020 se ocitl v hromadném pádu na Tour de France a od té doby ho trápila bolavá záda. Kvůli nim na tehdejší Tour žádný výraznější výsledek nezapsal a následně odstoupil z Vuelty. O rok později zase po přetrvávajících bolestech neodjel na původně plánované Giro a Tour.

Bolesti se sice postupně zmenšovaly, jenže on však stále nevítězil. Jeho poslední triumf na Tour 2019 v etapě na Tourmalet se stával až příliš vzdálenou minulostí.

Nepřipomínal toho muže, do kterého Francie po celkovém třetím místu a bílém dresu na Tour 2014 či triumfech na všech třítýdenních kláních vkládala takové naděje.

Což ho užíralo.

Když Pinota loni v závěru předposlední etapy Kolem Alp předstihl Kolumbijec Miguel Ángel López a zase skončil druhý, zklamaně v cíli sedl ke hrazení. Byl skoro zlomený.

NA TOUR. Francouz Thibaut Pinot z FDJ ve stoupání během 9. etapy Tour de France

„Je to na nic,“ procedil, načež se na několik chvil odebral do ústraní a vydýchával se.

„Po složitých letech, kterými jsem si prošel, bych vítězství tak moc potřeboval,“ dodal, když se vrátil. „Přál bych si, aby se na mě život zase jednoho dne usmál.“

Usmál se.

O den poději v Alpách vyhrál poslední etapu a ukončil 1007 dní dlouhé čekání. A i když o dva měsíce později triumfoval i na Kolem Švýcarska, už tehdy byl dost možná rozhodnutý: S cyklistikou brzy skončím.

„Když se ohlédnu, poprvé jsem o konci začal uvažovat během lockdownu v roce 2020,“ přiznal pro list L´Equipe. „Paradoxně to bylo snad poprvé, co jsem měl pocit, že jsem sám sebou. Že necítím žádný stres ani tlak. Od té chvíle jsem si kladl otázky, proč neustále žiju v takovém spěchu a jestli mi to za to stojí.“

Což ještě umocnily zmíněná zranění a trápení krátce poté, co se sezona znovu rozjela.

„Právě to odpovědělo na dost z mých otázek. Uvědomil jsem si, že stárnu. Lockdown mi ukázal, že si života budu užívat i po konci s cyklistikou,“ doplnil.

A tak se tedy letos loučí.

Miláček Francie. Muž velkých triumfů i porážek. Cyklista plný emocí, spontánnosti.

Na Giru třeba při úniku ve třinácté etapě divoce gestikuloval na Ekvádorce Jeffersona Cepedu, že nestřídá a pak útočí.

„Ať by se stalo cokoliv, hlavně jsem nechtěl, aby vyhrál on,“ prohlásil pak v cíli, kvůli čemuž se na Twitteru dostal do střetu se šéfem Cepedova týmu Education-EasyPost Jonathanem Vaughtersem, jenž mu napsal, že přes slzy nevidí.

„Kdo vůbec jsi?!“ kontroval Pinot.

Takový ale prostě Francouz je. Tu vybuchl obrovskou radostí, tu seřval soupeře nebo se po pádech rozplakal. Často se proto stával terčem různých vtípků, ovšem i odpůrci musí uznat, že cyklistika v jeho podání rozhodně nenudí.

„Pinot je jako romantický hrdina,“ prohlásil o něm kdysi krajan Romain Bardet z DSM.

ČASOVKA. Francouz Thibaut Pinot během 9. etapy italského Gira.

Až Pinot definitivně skončí, chce pracovat na své farmě. „Cyklistika mi zabrala třetinu života. Chci se věnovat druhé vášni – zvířatům a přírodě,“ vyhlíží. „Vždy jsem chtěl tvořit věci z toho, co nám země nabízí. Stáčet med, pěstovat ovoce a zeleninu. Takové mám plány.“

Nyní má ale přeci jen stále ještě cyklistické ambice. Tak co ho v následujících měsících čeká?

Jisté je, že, pokud zůstane zdravý, rozlučkovým závodem pro něj bude říjnový monument Kolem Lombardie. Jiné starty zatím definitivně potvrzené nemá, dokonce ani Tour.

Na francouzském svátku by měla Groupama spoléhat především na Davida Gaudua, loni celkově čtvrtého, a sprintera Arnauda Démara.

Je otázkou, jestli zbude místo i na Pinota.

„S nohama, které teď mám, a umístěním v nejlepší pětce Gira, jsem snad ukázal, že ho zvládnu,“ věří. „Na Tour bych chtěl jet. Jsem motivovaný, chci týmu pomoct. Teď už to rozhodnutí ale není na mně, tak uvidíme.“

Dočká se?