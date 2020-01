Těžký úkol cyklokrosařů: zkusit na MS odčinit loňský medailový půst

Na šampionátu se představí i nyní, ale už mezi jezdci do 23 let. Největší nadějí české výpravy by měl být junior Jan Zatloukal.

Švýcarsko uspořádá světový šampionát poosmé v historii, ale poprvé po čtvrtstoletí. V Dübendorfu, předměstí Curychu, se pojede na trati, která ještě nikdy žádný závod nehostila. To se ještě nikdy v historii MS nestalo. Kuriozitou je také to, že se pojede na letišti, které využívají především vojenská a sportovní letadla.

Rovinatou trať oživuje jen pár můstků a val, na který se bude vyjíždět. „Jde o hodně netypickou trať na letišti, kde se neběhá a nechodí, takže ten povrch je taková houba. Je dost těžké ten okruh přirovnat k nějakému jinému. Nejede to a bere to hrozně síly a energie. Je to takový silový okruh, do toho tam jsou tři technické meze, kde bude záležet na podmínkách, jaké pro ten daný závod budou,“ řekl dnes novinářům reprezentační trenér Petr Dlask.

Technická náročnost bude z velké části hodně záviset na počasí. Pršet by mělo až v neděli. „Není to nijak extrémně zajímavá trať, spíš takové drncání. Někomu vyhovuje, někdo se na ni těší, někdo má trochu obavy a otazníky, jak to nakonec dopadne s počasím. Sice se řekne, že se jede po rovině, ale ty kopce tam budou brát tolik energie. Pak to bude o tom, jak kdo má natrénováno. A jak mu vyšel ten den D,“ prohlásil Dlask.

„Takový závod je potřeba odjet hlavou, ale zároveň aktivně. Je to mistrovství světa, někdo udělá chybu a znervózní kvůli ní, může pak lehce odpadnout. A místo toho dosáhne na výsledek outsider, od něhož se to nečeká,“ doplnil Dlask.

Program MS v cyklokrosu Sobota 1. února:

11:00 juniorky (Bedrníková, Novotná, Zemanová)

13:00 muži do 23 let (Camrda, Jelínek, Ježek, T. Kopecký, Říman)

15:00 ženy elite (Bajgerová, Havlíková, Nash) Neděle 2. února:

11:00 junioři (Fiala, Jindřich, M. Kopecký, Stránský, Zatloukal)

13:00 ženy do 23 let (Švihálková)

14:30 muži elite (Boroš, Hekele, Nesvadba).

Hlavním medailovým želízkem výpravy je Zatloukal. „Podle momentální výkonnosti věřím tomu, že Honza bude moct bojovat i o pódium, když mu to všechno sedne. Také Matyáš Fiala či Matyas Kopecký jsou schopní tam být. Z juniorů mohou překvapit všichni. Ve třiadvacítce věřím, že ta trať je i proto Tomáše Kopeckého. Věřím ale i eliťákům,“ uvedl Dlask.

„Snažím se být v klidu a moc si to nepřipouštět, ale věřím, že když mi to sedne, tak by to mohla být bedna. Je to placka, má být bláto, moc to asi nepojede. Takže to bude hodně o výkonu a síle,“ řekl Zatloukal.

Sezona v podání Michaela Boroše a Jana Nesvadby, které doplňuje dvaačtyřicetiletý mistr republiky Emil Hekele, mnoho optimismu nevyvolává. „Byla taková, jaká byla. Teď je tlustá čára, jede se mistrovství světa. Nebudu říkat číslo, ale věřím, že Michael s Honzou jsou schopní být někde vepředu. Uvidíme, s jakou formou vydržel Emil Hekele, jak tohle bude svědčit jemu,“ podotkl Dlask.

Skvělou sezonu má za sebou naopak Kateřina Nash. Dvaačtyřicetiletá držitelka bronzů z MS 2011 a 2017 dlouho vedla Světový pohár, nakonec skončila celkově třetí. „Potřebovala by rozblácenou trať, celkově těžší terén s nějakým delším výjezdem a ne tyto mezičky, kde musí neustále seskakovat a naskakovat. Není to úplně její šálek kávy, ale zase jde o zkušenou matadorku, která dokáže využít situace,“ uvedl Dlask.

„Byli bychom strašně rádi za každou medaili, ale stejně tak i za každý předvedený super výkon, neboť dnes jsme v době, kdy ani nenaplníme komplet všechny kategorie, neboť nám celkově chybí ta výkonnost. Potřebujeme se snažit posouvat ty výkony krok za krokem dál,“ prohlásil Dlask.

Tituly v elitních kategoriích obhajují Nizozemec Mathieu van der Poel a Belgičanka Sanne Cantová.

Všechny závody vysílá v přímém přenosu ČT sport, jen závod juniorek bude ze záznamu.