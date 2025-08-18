Vyhrál v minulosti etapu na Tour i na Vueltě.
Vyhrál Strade Bianche a dvě další worldtourové klasiky.
Ovládl celkem osmnáct profesionálních závodů.
Ale to bylo. V jiné kariéře. Teď chce Štybar se ctí absolvovat triatlon. V Karlových Varech a v rámci Českého poháru, který tu bude 13. září předehrou k prestižnímu klání Světového poháru.
„Nemám tentokrát rozhodně ambici vyhrát, chci to jen zkusit. Půjde pro mě o vystoupení z komfortní zóny,“ říká a myslí tím první část závodu. Protože s plaveckým tréninkem má naprosto minimální zkušenosti.
O svých běžeckých schopnostech naopak už přesvědčil na trati Pražského půlmaratonu, který při letošním debutu absolvoval za 1:21 hodiny.
„Povedlo se mi to tehdy víceméně bez přípravy,“ vzpomíná. „Sice jsem v minulosti i kvůli cyklokrosu běhal, ale nikdy ne víc než dvanáct kilometrů, spíš jen kolem osmi. Běh pro mě býval dobrým startem dne před snídaní. I teď, když pracovně hodně cestuju, beru si s sebou kecky, abych se mohl ve volném čase proběhnout.“
O Štybarových cyklistických schopnostech pochopitelně vůbec nikdo nemůže pochybovat, přestože tvrdí: „Nejsem momentálně v žádné životní formě. Nejsem jako Greg van Avermaet (bývalý úspěšný belgický cyklistický profesionál), který nedávno vyhrál svoji kategorii na Ironmanu v Nice a pořád najíždí na kole 25 tisíc kilometrů za rok.“
On jich měl loni na kontě 12 tisíc. „Letos to bude podobné,“ očekává.
„Ve stejné situaci jako Greg už nikdy nebudu,“ přesvědčuje. „Nevidím v tom totiž smysl, abych dál žil profiživot a byl v hlavě profíkem až do smrti. V životě jsou i jiné věci, kterým se chci věnovat. Nemíním sportem trávit osm hodin denně, jak jsem to dělal skoro třicet let.“
Cameron Wurf, další z někdejších parťáků v pelotonu, proslul svojí univerzalitou, když se souběžně s cyklistickou kariérou dokázal prosadit i na triatlonových Ironmanech. Předloni se Wurf po dokončení klasikářského monumentu Paříž - Roubaix rychle přezul a vzápětí si zaběhl v rámci tréninku soukromý půlmaraton.
„To já si minulý týden dal intervaly na kole a potom jsem se šel na šest kilometrů proběhnout,“ líčí Štybar. „Nečekal jsem, že okamžitý přechod z kola na běh bude složitý, ale trvalo mi možná dva kilometry, než jsem se dostal do běžeckého rytmu.“
Co se týče plavání, okamžitě říká: „Bude mou nejslabší stránkou.“ Nikdy pravidelně neplaval. „Maximálně doma na Mallorce, když bylo špatné počasí, jsem si místo cyklistického tréninku zašel na tři čtvrtě hodiny zaplavat do bazénu, měl jsem ho kousek od baráku. Ale to jsem dělával před zhruba deseti lety.“
Minulé pondělí mu rychlokurs závodního plavání dal jeho dlouholetý kouč Pieter Timmermans. Manžel Tine Deckersové, pětinásobné vítězky prestižního Ironmana v Nice, se dříve věnoval právě i triatlonistům.
„Požádal jsem Pietera, aby mi dal základní pokyny, jak plavat a dýchat,“ vypráví Štybar. „Po tréninku mě potěšil, když mi oznámil: Je to lepší, než jsem čekal. Doufám, že se mi do závodu ve Varech povede být ještě aspoň pětkrát v bazénu.“
Plavání mu v minulosti připadalo jako nudný sport. „Říkal jsem si: Pořád jen koukáte na dlaždičky a plavete sem a tam. Ale když jsem si ho nyní vyzkoušel i z vlastního tréninkového pohledu, docela mě bavilo.“
Závod v Karlových Varech se pořádá jako sprint triatlon, tedy na polovičních distancích než olympijský triatlon: 750 metrů plavání, 20 kilometrů cyklistiky, 5 kilometrů běhu.
Štybar nemá žádná výsledková ani časová očekávání.
„Vůbec nevím, do čeho jdu. Ale potřeboval jsem nějaké nové sportovní nakopnutí. Vždycky mě lákalo zkusit triatlon a tenhle mám kousek od baráku ve Stříbře (kde žijí rodiče). Určitě udělám při závodě i některé zbytečné chyby, s tím počítám.“
Pokud uspěje, budou i další triatlony?
„Nevylučuju to,“ říká. Láká jej i běžecký maraton a jednou také Ironman. Hned však doplňuje: „Dává mi smysl udržovat se ve formě, ale bude mi čtyřicet. Vážně nemám motivaci věnovat se dalších deset let na téměř profesionální úrovni nějakému dalšímu sportu, považoval bych to za ztrátu času v produktivním věku. Můj život je teď pestrý, jenže jinak.“
Ambasadorská role, kterou měl nedávno na mužské i ženské Tour de France a minulý týden také při Czech Tour, je pouze jakýmsi „vedlejšákem“. Stejně tak komentování Tour pro společnost TNT.
„Především vytvářím projekt Czech Cycling Academy, který mě zaměstnává na full time,“ říká. „Chci s ním vytvořit novou základnu české cyklistiky a možná i celého českého sportu a předat co nejvíc know how, které jsem za kariéru posbíral, zase zpět do českého prostředí.“
V rámci projektu chystá testování děti ve třídách v rámci tělocviku, vytváření příruček pro rodiče, či tréninkových softwarů pro kouče.
„Chtěli bychom tímto způsobem vybrat ty nejtalentovanější děti pro závodní sport a ostatní aspoň přimět k tomu, aby se co nejvíc hýbaly,“ naznačuje.