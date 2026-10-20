Hart už s Vackem jezdit nebude, z Lidl-Trek jde do týmu EF Education-Easy Post

Někdejší velký talent Hart závodil od roku 2017 za elitní tým Sky, později INEOS Grenadiers, a v roce 2020 v jeho barvách vyhrál Giro. Pak jeho kariéru přibrzdila zlomenina nohy, kterou si poranil při pádu na italské Grand Tour v roce 2023.
„Chci znovu najít formu, kterou jsem měl ve svých nejlepších letech. Je fajn jít do nového prostředí s novými nápady, novými pohledy a jinými lidmi,“ uvedl Hart. „Na zdi mám zarámovaný útržek vstupenky na Erica Cantonu, na kterém stojí: ‚Nostalgie je jed‘. Mnohem více mě teď zajímá budoucnost,“ řekl jezdec, který čeká na vítězství už přes tři roky.
Podle generálního manažera EF Education-Easy Post Jonathana Vaughterse má Hart možná to nejlepší ještě před sebou.
„Tao je nesmírně nadaný jezdec, který prokázal vytrvalost i tvrdohlavost, jež mu umožnily vrátit se po děsivém pádu a zranění. Ačkoli jeho úsilí o návrat zatím nepřineslo plody, věříme, že právě rok 2027 bude tím, kdy se to podaří,“ uvedl Vaughters.
O’Connor se vrací do stáje Decathlon
Australan Ben O’Connor se po dvou sezonách v týmu Jayco AlUla vrací do stáje Decathlon CMA CGM, kde dosáhl nejlepších výsledků v kariéře. Ve staronovém působišti podepsal dvouletý kontrakt. Tým o jeho návratu informoval na sociálních sítích.
Třicetiletý vynikající vrchař už hájil barvy francouzské worldtourové stáje v letech 2021 až 2024, kdy působila pod názvy AG2R Citroën a Decathlon AG2R La Mondiale. Za tuto dobu dosáhl na Grand Tours čtyřikrát na umístění v nejlepší desítce celkového pořadí, což se mu nikdy jindy nepodařilo.
Nejprve byl v roce 2021 při své premiéře čtvrtý na Tour de France, v další sezoně dokončil jako osmý Vueltu. V roce 2024 pak završil jako čtvrtý Giro d’Italia a byl druhý na Vueltě. Předloni získal také stříbro v silničním závodě na mistrovství světa v Curychu.