Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Hart už s Vackem jezdit nebude, z Lidl-Trek jde do týmu EF Education-Easy Post

Autor: ,
  13:40

Tao Geoghegan Hart oslavuje triumf v 15. etapě Gira. | foto: AP

Tao Geoghegan Hart se loučí s týmem Lidl-Trek, kde byl poslední tři sezony kolegou českého cyklistického šampiona Mathiase Vacka. Jedenatřicetiletý Brit, jemuž se během angažmá v německé stáji příliš nedařilo, podepsal roční smlouvu s formací EF Education-Easy Post a pokusí se vrátit na výsluní.

Někdejší velký talent Hart závodil od roku 2017 za elitní tým Sky, později INEOS Grenadiers, a v roce 2020 v jeho barvách vyhrál Giro. Pak jeho kariéru přibrzdila zlomenina nohy, kterou si poranil při pádu na italské Grand Tour v roce 2023.

„Chci znovu najít formu, kterou jsem měl ve svých nejlepších letech. Je fajn jít do nového prostředí s novými nápady, novými pohledy a jinými lidmi,“ uvedl Hart. „Na zdi mám zarámovaný útržek vstupenky na Erica Cantonu, na kterém stojí: ‚Nostalgie je jed‘. Mnohem více mě teď zajímá budoucnost,“ řekl jezdec, který čeká na vítězství už přes tři roky.

Podle generálního manažera EF Education-Easy Post Jonathana Vaughterse má Hart možná to nejlepší ještě před sebou.

„Tao je nesmírně nadaný jezdec, který prokázal vytrvalost i tvrdohlavost, jež mu umožnily vrátit se po děsivém pádu a zranění. Ačkoli jeho úsilí o návrat zatím nepřineslo plody, věříme, že právě rok 2027 bude tím, kdy se to podaří,“ uvedl Vaughters.

O’Connor se vrací do stáje Decathlon

Australan Ben O’Connor se po dvou sezonách v týmu Jayco AlUla vrací do stáje Decathlon CMA CGM, kde dosáhl nejlepších výsledků v kariéře. Ve staronovém působišti podepsal dvouletý kontrakt. Tým o jeho návratu informoval na sociálních sítích.

Třicetiletý vynikající vrchař už hájil barvy francouzské worldtourové stáje v letech 2021 až 2024, kdy působila pod názvy AG2R Citroën a Decathlon AG2R La Mondiale. Za tuto dobu dosáhl na Grand Tours čtyřikrát na umístění v nejlepší desítce celkového pořadí, což se mu nikdy jindy nepodařilo.

Ben O’Connor dojííždí první v 18. etapě Tour de France.

Nejprve byl v roce 2021 při své premiéře čtvrtý na Tour de France, v další sezoně dokončil jako osmý Vueltu. V roce 2024 pak završil jako čtvrtý Giro d’Italia a byl druhý na Vueltě. Předloni získal také stříbro v silničním závodě na mistrovství světa v Curychu.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Donald vs. SánchezTenis - 1. kolo - 20. 10. 2026:Donald vs. Sánchez //www.idnes.cz/sport
20. 10. 14:45
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Vítkovice vs. LiberecHokej - 15. kolo - 20. 10. 2026:Vítkovice vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
20. 10. 17:30
  • 2.90
  • 4.25
  • 2.08
K. Vary vs. KometaHokej - 6. kolo - 20. 10. 2026:K. Vary vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 1.95
  • 4.05
  • 3.32
Pardubice vs. UnicajaBasketbal - 2. kolo - 20. 10. 2026:Pardubice vs. Unicaja //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:00
  • 12.10
  • 23.70
  • 1.04
Sabah vs. DortmundFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Sabah vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 9.99
  • 6.28
  • 1.29
Fenerbahce vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 20. 10. 2026:Fenerbahce vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
20. 10. 18:45
  • 1.58
  • 4.71
  • 5.39
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do výstřihu nekoukat 2. Ústí ve světě boduje trenérovým „bojem o život“

Rozhovor ústeckého trenéra Davida Oulehly a moderátorky klubu Sabiny Jakšové,...

Dekolt ústecké fotbalové moderátorky a odvrácený pohled respondenta, díl druhý. Virtuální svět znovu dobývá rozhovor z dílny českého druholigového Viagemu, Sabina Jakšová ho vedla s trenérem Davidem...

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Přitiskl si ruku na obličej, z něhož koukalo nevhodné gesto. Za nenápadný prostředníček, který směřoval k sudímu Janu Všetečkovi, dostal slávistický fotbalista Tomáš Chorý červenou kartu. Čtvrtou za...

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Hart už s Vackem jezdit nebude, z Lidl-Trek jde do týmu EF Education-Easy Post

Tao Geoghegan Hart oslavuje triumf v 15. etapě Gira.

Tao Geoghegan Hart se loučí s týmem Lidl-Trek, kde byl poslední tři sezony kolegou českého cyklistického šampiona Mathiase Vacka. Jedenatřicetiletý Brit, jemuž se během angažmá v německé stáji příliš...

20. října 2026  13:40

Sporné verdikty na Spartě vzbudily emoce. Co řešení jako ve fotbale?

Sparťanský obránce Jakub Sirota dohrává Matěje Kubiesu z Třince.

Výroky hokejových rozhodčích znovu rozvířily extraligové dění. Vítkovice v říjnu dvakrát sáhly k vetu sudího, další sporné momenty přinesl nedělní šlágr Sparty s Třincem. Domácí rozčílily...

20. října 2026  13:34

Speciální zápasový outfit Bilesové skrýval unikátní detail. Jsem z něj nadšená, řekla

Detaily na outfitu Simone Bilesové byly vyrobené ze stejného materiálu jako...

Olympijská šampionka Simone Bilesová opět ukázala, že má smysl pro módu. Svého manžela Jonathana Owense přišla podpořit na zápas NFL v odvážném modelu, jehož neobvyklým detailem vzdala hold nejen...

20. října 2026  13:30

Obavy z fotbalových fanoušků v Jablonci. Policisté vyrazí do ulic na koních i se psy

Fanoušci Rangers FC v ulicích Jablonce (27. srpna 2026)

Mimořádná bezpečnostní opatření připravuje policie v Jablonci nad Nisou, na tamní Střelnici se ve čtvrtek ve druhém kole Konferenční ligy utkají fotbalisté FK Jablonec a Brightonu. Policisté...

20. října 2026  13:22

Krach tenisové lásky. Svitolinová viní válku, zasažený Monfils skončil předčasně

Manželé Gaël Monfils a Elina Svitolinová slaví postup ukrajinské tenistky ze...

Ještě před necelými dvěma měsíci Gaël Monfils a Elina Svitolinová slavili postup do semifinále smíšené čtyřhry na US Open polibkem a úsměvy přímo na kurtu. Francouzský tenisový showman poté pobavil...

20. října 2026  13:11

Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.

14. září 2026,  aktualizováno  20. 10. 13:02

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

20. října 2026  12:25

WTA Ósaka 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu.

V japonské Ósace je na programu další ženský tenisový turnaj, hraje se od 19. do 25. října 2026. Startují i Tereza Valentová s Kateřinou Siniakovou, sledujte přenosy online.

20. října 2026  12:24

Myška končí s ježděním, vítěz Velké pardubické bude koně už jen obouvat

Jaroslav Myška slaví vítězství v kvalifikaci na Velkou pardubickou.

Vítěz Velké pardubické a rekordman v počtu výher na českých překážkových drahách Jaroslav Myška ukončil jezdeckou kariéru. Šestačtyřicetiletý žokej rozhodnutí oznámil Jockey Clubu České republiky,...

20. října 2026  12:18

Valentová a Siniaková zahájily v Ósace výhrou, Bejlek uspěla v Ning-po

Daria Snigurová v semifinále Prague Open proti Tereze Valentové.

Devatenáctiletá tenistka Tereza Valentová zahájila pokus obhájit loňskou finálovou účast na turnaji v Ósace výhrou 6:2, 1:6, 6:4 v souboji generací nad Čang Šuaj z Číny. Na Japan Open pokračuje i...

20. října 2026  8:15,  aktualizováno  12:06

Dilemata velikánů. Roglič hovoří o konci kariéry, Vingegaard hledá jinou cestu

Premium
Zleva Primož Roglič a Jonas Vingegaard

Najde Primož Roglič zaměstnavatele, jenž vyhoví jeho požadavkům? A Jonas Vingegaard novou motivaci, při které ho nebude strašit jméno Pogačar? Dva excelentní cyklisté se ocitli na rozcestí kariéry.

20. října 2026

Z hřiště na molo. Fotbalistka Rodmanová se stala modelkou Victoria’s Secret

Trinity Rodmanová během přehlídky Victoria’s Secret.

Americká fotbalová hvězda Trinity Rodmanová se představila v nezvyklé roli. Čtyřiadvacetiletá útočnice Washington Spirit se prošla po mole na přehlídce Victoria’s Secret.

20. října 2026  11:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×