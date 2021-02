Obhajoba na Giru? Raději Tour. A taky olympiáda, přeje si Hart

„Miluju závodit v Itálii a zkušenost na Giru jsem si ohromně užíval. Samozřejmě by bylo neskutečné vrátit se i tento rok s jedničkou na zádech. Chápu, jak velký to má význam, ale jako závodník to své číslo, které na zádech máte, nemůžete vidět. Chci se zaměřit zase na něco nového. Na ten největší závod, jaký v cyklistice máme,“ řekl Geoghegan Hart pro britský list Daily Telegraph.

Na Giru se stal překvapivým vítězem, neboť na třech předchozích Grand Tours v kariéře byl celkově nejlépe dvacátý na Vueltě 2019. Loni se přední světové stáji na Tour nedařilo, touží po nápravě.

Přestože odešel Chris Froome, budou mít šéfové z čeho vybírat. Na soupisce zůstává vítěz „Staré dámy“ z roku 2019 Kolumbijec Egan Bernal, vítěz Gira 2019 Ekvádorec Richard Carapaz či vítěz Tour z roku 2018 Geraint Thomas.

Zatím není jasné, kdo by mohl být lídrem. Geoghegan Hart dal jasně najevo, že by si na nelehký úkol troufl. „Je mi pětadvacet a doteď jsem Tour ještě nejel, ale jak jsme viděli v posledních dvou letech, tak těm klukům se podařilo vyhrát prakticky na první pokus,“ připomněl triumfy Bernala, jenž slavil při druhé účasti na Tour, a loni debutujícího Slovince Tadeje Pogačara.

Zatímco Giro by mělo být od 8. do 30. května, Tour je na programu od 26. června do 18. července. Olympiádě je pak vyhrazeno období od 23. července do 8. srpna, s ohledem na přetrvávající koronavirovou krizi ale není jisté, zda bude možné stihnout obě akce, kdyby vstup na území Japonska vyžadoval například povinnou karanténu. „Strašně moc bych si přál tam být,“ nezastíral Geoghegan Hart.