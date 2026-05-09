Jak slíbil, tak udělal. Francie slaví dalšího Paula, Magnier chce být jako Mathieu

Dvaadvacetiletý sprinter Paul Magnier věděl dobře, co říká, když před jejím startem pronesl: „Loni jsem tu byl na zkoušku, letos bych chtěl vyhrát!“
A jak řekl, tak udělal.
Bulharsko cyklisty přivítalo přívětivě. Sto padesát kilometrů, rovinka, dvacet stupňů Celsia, polojasno. Ideální podmínky na projížďku. Balík nabídku přijal a otvírákem italské Grand Tour projížděl „piano piano“ – tempem v pohodě a v klidu.
To vše v kulisách růžových kšiltovek, nafukovacích balonků a stejně barevného kouře, který se mísil s prosoleným a vlhkým ovzduším na pobřeží Černého moře, podél kterého se celé poklidné první dějství růžového vyprávění odehrávalo. Tedy poklidné...
Šest set metrů před cílem došlo v přední části balíku ke kolizi a kola i cyklisté padli na asfalt či letěli do bariér vedle silnice. Ošklivý hromadný pád nezablokoval jen asi desítku jezdců na nejlepších pozicích, z nichž většina patřila k hlavním favoritům na etapové prvenství.
Magnier se nerozpakoval a v dlouhém sprintu na sílu překonal druhého Tobiase Lunda Andresena i největšího favorita Jonathana Milana, který skončil čtvrtý.
Triumf v pravou chvíli
„Finále to bylo opravdu hektické, protože všichni byli svěží, jak jsme jeli většinu dne v poklidu,“ popisoval chvilky před hromadným pádem šťastný vítěz z týmu Soudal – Quick-Step. „Parťáci ale odvedli úžasnou práci a já ji dokázal zúročit, jsem nesmírně hrdý. Na sebe i na tým,“ zářil po svém prvním triumfu na Grand Tour při své druhé účasti na Giru dojatý vítěz.
Muselo se mu i hodně ulevit. V dubnu bylo Magnierovi sice teprve dvaadvacet, i tak je ale po povedené loňské sezoně pod tlakem na výsledky. A ty na jeho oblíbených jarních klasikách, kde měl ukázat sílu, nepřicházely.
Nepřálo mu štěstí.
Závod za závodem ho zrazovalo vybavení, souboje o vítězství se ho netýkaly. „Jaro bylo zklamáním,“ přiznal jeho sportovní ředitel Kevin Hulsmans. „Zatím nemáme jasnou představu o tom, zda bude konkurovat nejlepším. Pouze loňské druhé místo na Omloop Het Nieuwsblad naznačuje, že by měl. Ale dobře víme, že na jaře nezklamal pro nedostatek schopností, ale kvůli smůle.“
Magnier klasikářskou sezonu ukončil už na začátku dubna a zatímco většina jeho rivalů bojovala na Paříž–Roubaix, on se připravoval na vysokohorském kempu speciálně na Giro, kde hned v první etapě utnul jakékoliv pochybnosti.
Loni vítězil častěji jen Pogačar
Soudal – Quick-Step by ale nestavěl tým okolo jezdce, o kterém není přesvědčený, že mu dodá výsledky. Ve stáji, kterou v minulosti vedli Mark Cavendish či Fabio Jakobsen, má Magnier pevné místo. V současnosti je mladík sprinterskou dvojkou za Timem Merlierem, který má na největších akcích typu Tour de France přednost. Zatím.
Triumf na Giru je největším úspěchem Francouzovy mladé kariéry, ale zdaleka ne prvním. Vždyť loni po Giru výsledkově explodoval a celkem zapsal 19 vítězství v sezoně, v čemž zaostal jen za Pogačarem.
To nejlepší si ale Magnier bere i z porážek. Jako z té na loňské klasice Ename Samyn, kde skončil druhý za svým idolem Mathieuem van der Poelem. „Otevřelo mi to oči. Byl v porovnání se mnou z jiné planety,“ vyprávěl tehdy. Ale necítil se poraženecky, ba naopak. „Mám pořád dost času makat na sobě a dotáhnout ho,“ říkal si. „Díky němu mi došlo, že nemůžu jen tak přeskočit kroky ve svém vývoji. Je pro mě příkladem a typem jezdce, kterým bych chtěl v budoucnu být.“
Pro kariéru si nastavuje i další cíle, neméně náročné. „V roce 2028 se bude mistrovství světa konat v Dubaji a poté v Belgii a Dánsku. Takže budu mít tři velké příležitosti stát se mistrem světa. To je pro mě největší cíl kariéry,“ svěřil se.
A kdo ví, třeba se díky oběma Paulům někdy dočkáme Tour, kde budou Francouzi vítězit jak celkově, tak na Champs-Élysées...