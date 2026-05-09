Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jak slíbil, tak udělal. Francie slaví dalšího Paula, Magnier chce být jako Mathieu

Tomáš Kazda
  9:28
V posledních týdnech srdce francouzských cyklistických fanoušků plesalo především při pohledu na zjevení Paula Seixase. V 19 letech se stal jedním z hlavních vyzyvatelů Tadeje Pogačara... Delší dobu už se taky ví, že talent z kategorie „extraordinaire“ jim roste i v osvalenějším Paulovi, což potvrdila hned první etapa Giro d’Italia na bulharské půdě.
Paul Magnier získali první růžový dres 109. ročníku Gira.

Paul Magnier získali první růžový dres 109. ročníku Gira. | foto: Reuters

Kvůli pádu 600 m před cílem se souboj o vítězství v bulharském Burgasu při 1....
Paul Magnier slaví vítězství v první etapě Gira, na druhém místě dojíždí Tobias...
Paul Magnier slaví vítězství v první etapě Gira.
Romantické květnové kulisy poskytla bulharská příroda první etapě 109. ročníku...
11 fotografií

Dvaadvacetiletý sprinter Paul Magnier věděl dobře, co říká, když před jejím startem pronesl: „Loni jsem tu byl na zkoušku, letos bych chtěl vyhrát!“

A jak řekl, tak udělal.

Bulharsko cyklisty přivítalo přívětivě. Sto padesát kilometrů, rovinka, dvacet stupňů Celsia, polojasno. Ideální podmínky na projížďku. Balík nabídku přijal a otvírákem italské Grand Tour projížděl „piano piano“ – tempem v pohodě a v klidu.

Hromadný dojezd na úvod Gira ovlivnil pád, životní vítězství slaví Magnier

To vše v kulisách růžových kšiltovek, nafukovacích balonků a stejně barevného kouře, který se mísil s prosoleným a vlhkým ovzduším na pobřeží Černého moře, podél kterého se celé poklidné první dějství růžového vyprávění odehrávalo. Tedy poklidné...

Šest set metrů před cílem došlo v přední části balíku ke kolizi a kola i cyklisté padli na asfalt či letěli do bariér vedle silnice. Ošklivý hromadný pád nezablokoval jen asi desítku jezdců na nejlepších pozicích, z nichž většina patřila k hlavním favoritům na etapové prvenství.

Magnier se nerozpakoval a v dlouhém sprintu na sílu překonal druhého Tobiase Lunda Andresena i největšího favorita Jonathana Milana, který skončil čtvrtý.

Triumf v pravou chvíli

„Finále to bylo opravdu hektické, protože všichni byli svěží, jak jsme jeli většinu dne v poklidu,“ popisoval chvilky před hromadným pádem šťastný vítěz z týmu Soudal – Quick-Step. „Parťáci ale odvedli úžasnou práci a já ji dokázal zúročit, jsem nesmírně hrdý. Na sebe i na tým,“ zářil po svém prvním triumfu na Grand Tour při své druhé účasti na Giru dojatý vítěz.

Muselo se mu i hodně ulevit. V dubnu bylo Magnierovi sice teprve dvaadvacet, i tak je ale po povedené loňské sezoně pod tlakem na výsledky. A ty na jeho oblíbených jarních klasikách, kde měl ukázat sílu, nepřicházely.

Nepřálo mu štěstí.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Závod za závodem ho zrazovalo vybavení, souboje o vítězství se ho netýkaly. „Jaro bylo zklamáním,“ přiznal jeho sportovní ředitel Kevin Hulsmans. „Zatím nemáme jasnou představu o tom, zda bude konkurovat nejlepším. Pouze loňské druhé místo na Omloop Het Nieuwsblad naznačuje, že by měl. Ale dobře víme, že na jaře nezklamal pro nedostatek schopností, ale kvůli smůle.“

Magnier klasikářskou sezonu ukončil už na začátku dubna a zatímco většina jeho rivalů bojovala na Paříž–Roubaix, on se připravoval na vysokohorském kempu speciálně na Giro, kde hned v první etapě utnul jakékoliv pochybnosti.

Loni vítězil častěji jen Pogačar

Soudal – Quick-Step by ale nestavěl tým okolo jezdce, o kterém není přesvědčený, že mu dodá výsledky. Ve stáji, kterou v minulosti vedli Mark Cavendish či Fabio Jakobsen, má Magnier pevné místo. V současnosti je mladík sprinterskou dvojkou za Timem Merlierem, který má na největších akcích typu Tour de France přednost. Zatím.

Triumf na Giru je největším úspěchem Francouzovy mladé kariéry, ale zdaleka ne prvním. Vždyť loni po Giru výsledkově explodoval a celkem zapsal 19 vítězství v sezoně, v čemž zaostal jen za Pogačarem.

Paul Magnier slaví vítězství v první etapě Gira, na druhém místě dojíždí Tobias Lund Andersen (vlevo), Jonathan Milan (vpravo) končí čtvrtý.

To nejlepší si ale Magnier bere i z porážek. Jako z té na loňské klasice Ename Samyn, kde skončil druhý za svým idolem Mathieuem van der Poelem. „Otevřelo mi to oči. Byl v porovnání se mnou z jiné planety,“ vyprávěl tehdy. Ale necítil se poraženecky, ba naopak. „Mám pořád dost času makat na sobě a dotáhnout ho,“ říkal si. „Díky němu mi došlo, že nemůžu jen tak přeskočit kroky ve svém vývoji. Je pro mě příkladem a typem jezdce, kterým bych chtěl v budoucnu být.“

Hele, brácho, letím s tebou na Giro. A vyhrajeme etapu. Jak si Kopečtí plní sny

Pro kariéru si nastavuje i další cíle, neméně náročné. „V roce 2028 se bude mistrovství světa konat v Dubaji a poté v Belgii a Dánsku. Takže budu mít tři velké příležitosti stát se mistrem světa. To je pro mě největší cíl kariéry,“ svěřil se.

A kdo ví, třeba se díky oběma Paulům někdy dočkáme Tour, kde budou Francouzi vítězit jak celkově, tak na Champs-Élysées...

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Vaněk: Jsem pyšný, z čeho jsme se dostali. V Brně musíme chtít víc, velí Pomikálek

Brněnský kouč Martin Vaněk se diví.

Když na sebe v play off basketbalové ligy narazí Děčín a Brno, vítěze raději netipujte. Ale klidně si můžete vsadit, že série bude dlouhá. Loni až jejich sedmá vzájemná bitva určila finalistu ligy,...

9. května 2026  10:15

Zlaté Karlovarsko. Luxusní tým, básnil Klimeš po odplatě ve finále

Volejbalisté Karlovarska slaví zisk extraligového zlata.

Po úvodních kolech extraligy by málokdo tipoval, že nakonec uzmou titul. Volejbalisté Karlovarska nejprve prohráli v Liberci, pak i doma s Českými Budějovicemi. Jenže poté najeli na parádní vlnu. V...

9. května 2026

Jak slíbil, tak udělal. Francie slaví dalšího Paula, Magnier chce být jako Mathieu

Paul Magnier získali první růžový dres 109. ročníku Gira.

V posledních týdnech srdce francouzských cyklistických fanoušků plesalo především při pohledu na zjevení Paula Seixase. V 19 letech se stal jedním z hlavních vyzyvatelů Tadeje Pogačara... Delší dobu...

9. května 2026  9:28

Sto let českého ragby. První zápas řídil v Brně Sekora, jeho odkaz žije dodnes

Článek v Lidových novinách z roku 1926 o prvním utkání rugby v Brně.

Přesně před sto lety, 9. května 1926, se v Brně odehrál první ragbyový zápas na území Československa. Tehdy se v brněnských Pisárkách střetly týmy SK Moravská Slavie Brno a AFK Žižka Brno. Z výhry...

9. května 2026

Knicks otočili ve Philadelphii a jsou krok od postupu, Wembanyama opět zářil

Jalen Brunson z New York Knicks vyskakuje s míšem ke koši Philadelphie.

Basketbalisté New Yorku zvítězili v hale Philadelphie 108:94 a ve 2. kole play off NBA vedou už 3:0 na zápasy. Jsou tak blízko, aby podruhé za sebou a teprve podruhé za posledních 26 let postoupili...

9. května 2026  8:53

Jonáš Patzel je zpátky. A rve se s Karvinou o titul: S Plzní se už nemáme čím překvapit

Plzeňští házenkáři Jiří Dokoupil a Leonard Kaplan svírají karvinského Jonáše...

Půl roku a dva týdny scházel Jonáš Patzel házenkářům Baníku Karviná, než v dubnu naskočil do bojů o medaile. A chybět nebude ani v sobotním pátém, rozhodujícím finálovém duelu extraligy, v němž...

9. května 2026  8:23

Bez traséra bych nedojela do cíle. Co o sobě prozradila hvězda parasportu?

Simona Bubeníčková na trati biatlonového sprintu na paralympijských hrách.

Má po sezoně, ve které zaznamenala zatím nejzářivější úspěchy kariéry. Na svých premiérových paralympijských hrách vybojovala čtyři medaile, tři z nich měly stříbrnou a jedna bronzovou barvu. Akorát...

9. května 2026

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš...

9. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:59

Chodkyni Klimentové vyšly Poděbrady. Na posledním kilometru nadávám, směje se

Ema Klimentová na chodeckém mítinku Poděbrady Walking

Stejně jako na loňském mistrovství Evropy do 22 let skončila chodkyně Ema Klimentová šestá i na pátečním mítinku Poděbrady Walking. Novou distanci půlmaraton zvládla v čase 1:36,59, čímž si o dvanáct...

9. května 2026  6:33

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Premium
Sparťanští fotbalisté slaví titul po výhře v derby se Slavií, rok 2000. Masér...

Už je to dávno. Tak dávno, že tehdy zázračnému záložníkovi Tomáši Rosickému se ještě říkalo Miminko a sparťanský masér Poustka mu po zápase z legrace vrazil do pusy dudlík. Tak dávno, že fotbalovou...

9. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lehečka, Plíšková a Bartůňková postupují, Muchová a Kopřiva v Římě dohráli

Aktualizujeme
Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý tenista světa porazil na antuce v italské metropoli Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Nikola Bartůňková, která se do hlavní soutěže dostala...

8. května 2026  23:26

Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O’Reillyho

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v...

8. května 2026  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.