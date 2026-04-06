Pogačarovi i jeho soupeřům hrozí trest. Nerespektovali červenou na přejezdu

Tadeji Pogačarovi hrozí po nedělním vítězství v cyklistickém monumentu Kolem Flander trest za jízdu přes železniční přejezd na červenou. Slovinský fenomén a s ním další zhruba dvě desítky jezdců nerespektovali výstražné znamení v obci Wichelen zhruba na 65. kilometru z celkových 278.
Vítěz Tadej Pogačar se v cíli monumentu Kolem Flander zdraví s druhým Mathieuem Van Der Poelem. | foto: AP

Podle belgických médií případ začalo vyšetřovat státní zastupitelství a závodníkům hrozí pokuta ve výši 400 až 5000 eur (9800 až 122 000 korun), ale i dočasný zákaz řízení.

Ve skupině jezdců, kteří při stíhání jiných uprchlíků porušili pravidla silničního provozu, byl například také olympijský vítěz Remco Evenepoel, který nakonec skončil třetí. Jezdci nezastavili, jak jim nařizují dopravní, ale i cyklistické regule. Pogačar poté argumentoval, že znamení přišlo pozdě.

„Najednou tři chlapi skočí doprostřed silnice a začnou mávat, abychom zastavili. Jak může člověk zastavit během sekundy? Myslím, že se tomu dalo zabránit tím, kdyby nás zastavili dřív, ne deset metrů před přejezdem,“ citovala Pogačara agentura Reuters. Čtyřnásobný vítěz Tour de France doplnil, že se v první chvíli také domníval, že se může jednat i o nějakou protestní akci.

Závory nakonec zastavily hlavní pole, vedení závodu poté nařídilo Pogačarově skupině zpomalit. Incident výsledek neovlivnil.

Remco Evenepoel během přípravy na klasiku Kolem Flander.

Nad jednáním Pogačara a spol. vyjádřilo pohoršení vedení Belgických drah. „Pravidla jsou jasná. Svítí-li červená, znamená to zastavit. To platí i pro závodníky,“ řekl belgickým médiím mluvčí Frédéric Petit. Při obrovské sledovanosti závodu podle něj cyklisté dali nerespektováním znamení špatný příklad.

Mistr světa Pogačar v závodě Kolem Flander obhájil po sólovém úniku loňské vítězství a celkově třetím triumfem na slavné jarní belgické klasice se vyrovnal mimo jiné Nizozemci Mathieu van der Poelovi, jenž dojel v neděli druhý.

