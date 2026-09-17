V příspěvku, který sdílel na svém Instagramu, šlape doma v Monaku na trenažéru. Fanouškům zároveň ukazuje poslední dny po operaci a trénink pod dohledem španělského fyzioterapeuta z týmu UAE Victora Morena i snoubenky Uršky Žigartové, která si minulou sobotu podruhé v sezoně pro změnu zlomila čelist.
„Takhle jsme si září nepředstavovali. Ale aspoň jsme v dobré společnosti. Chtěli bychom poděkovat za podporu našim týmům, členům rodiny, kamarádům i vám, cyklistickým fanouškům,“ napsal Pogačar pod příspěvek za oba.
Slovinec na španělské Vueltě suverénně vládl – vyhrál tři ze sedmi etap a držel náskok 3:50 minuty na pozdějšího vítěze Enrika Mase. Jenže pak přišel 29. srpen a on v nenápadné rovinaté pasáži najel na kámen u krajnice, přeletěl přes řídítka a musel s krvavými šrámy v bolestech odstoupit.
Dva dny poté podstoupil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti (došlo k posunutí úlomků), utrpěl otřes mozku i zlomeninu krční páteře. Nad tou ale panují pochybnosti, nemocnici v Barceloně totiž opustil bez ochranného límce.
A teď, po necelých třech týdnech, už zase šlape do pedálů. „Jdu pomalu krok za krokem a opatrně zvyšuju zátěž s vidinou další sezony,“ pochvaluje si rekonvalescenci. Na trenažéru si pak zpříjemňuje kilometry v obýváku virtuální jízdou v aplikaci MyWhoosh a u toho poslouchá Eminema. „Poprvé zpět, klíční kost drží, hlava silná, tepovka vysoká, super šťastný. Jdeme na to!“ hlásí na konci videa.
Do žádného závodu už ale letos nenastoupí. „Ukončit předčasně sezonu je jediné rozumné rozhodnutí,“ konstatoval ještě během Vuelty sportovní ředitel UAE Joxean Fernández Matxin. Na konci září měl přitom útočit na třetí duhový dres v řadě, na mistrovství světa v Montrealu totiž nebylo většího favorita.
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Rázem je všechno jinak. „Naše taktika se hodně změní,“ líčí krajan Domen Novak. Na šampionát, kam Slovinsko vysílá maximální možnou osmičlennou sestavu, se on sám ani nepodívá. „Co bych tam dělal? Nemáme lídra, takže nemusíme tahat celý den. Bez Tadeje by moje role v týmu stejně ztratila smysl a navíc by bylo těžké dostat se do úniku. Nemyslím si ani, že by nás do něj pustili. Takže raději jedu na klání Kolem Chorvatska.“
Podle Novaka by slovinská reprezentace bez Pogačara neměla zbytečně na začátku závodu plýtvat silami a raději si počkat na závěrečné útoky z pelotonu.
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„Rozhodl jsem se jet mistrovství světa, když mám v nohách nějakou závodní zátěž, ale nemáme žádná očekávání,“ přiblížil Primož Roglič. „Chci si to prostě užít, odevzdat maximum a závod mi ukáže, na co to bude stačit,“ dodal druhý muž nedávné Vuelty, jehož start je pro mnohé překvapením.
Pozvánku do Kanady dostal i dvacetiletý talent Jakob Omrzel, čerstvý vítěz etapy právě na španělské Grand Tour. „Roste rok od roku a na svém prvním třítýdenním klání předvedl něco výjimečného. Závodí velmi chytře, umí si skvěle naskočit do úniků,“ chválí mladíka Novak.
Možná i na Omrzela bude nová cyklistická velmoc v souboji proti Evenepoelovi, Del Torovi a spol. spoléhat. S Pogačarem – tentokrát jen coby fanouškem u televize – v zádech.