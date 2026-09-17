Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pogačar zase šlape. V rytmu Eminema na trenažeru. A s polámanou Urškou po boku

Kryštof Morong
  7:00
Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.
Tadej Pogačar ukázal následky svého pádu na Vueltě.
CHVÍLE PŘED PÁDEM. Tadej Pogačar se zatím spokojeně veze v 8. etapě Vuelty.
TADY BYLO JEŠTĚ VŠE V POŘÁDKU. Tadej Pogačar rozdává úsměvy v osmé etapě Vuelty.
46 fotografií
Když ho v 8. etapě španělské Vuelty nečekaně vyřadil pád, spekulovalo se o jeho návratu do pelotonu ještě na podzim. Ten však cyklistický démon Tadej Pogačar rychle zavrhl. A tak vyvstala otázka: Kdy po otřesu mozku a zlomeninách znovu sedne na kolo? Trvalo to přesně 17 dní.

V příspěvku, který sdílel na svém Instagramu, šlape doma v Monaku na trenažéru. Fanouškům zároveň ukazuje poslední dny po operaci a trénink pod dohledem španělského fyzioterapeuta z týmu UAE Victora Morena i snoubenky Uršky Žigartové, která si minulou sobotu podruhé v sezoně pro změnu zlomila čelist.

„Takhle jsme si září nepředstavovali. Ale aspoň jsme v dobré společnosti. Chtěli bychom poděkovat za podporu našim týmům, členům rodiny, kamarádům i vám, cyklistickým fanouškům,“ napsal Pogačar pod příspěvek za oba.

Slovinec na španělské Vueltě suverénně vládl – vyhrál tři ze sedmi etap a držel náskok 3:50 minuty na pozdějšího vítěze Enrika Mase. Jenže pak přišel 29. srpen a on v nenápadné rovinaté pasáži najel na kámen u krajnice, přeletěl přes řídítka a musel s krvavými šrámy v bolestech odstoupit.

Dva dny poté podstoupil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti (došlo k posunutí úlomků), utrpěl otřes mozku i zlomeninu krční páteře. Nad tou ale panují pochybnosti, nemocnici v Barceloně totiž opustil bez ochranného límce.

Tadej Pogačar opouští nemocnici v Barceloně.

A teď, po necelých třech týdnech, už zase šlape do pedálů. „Jdu pomalu krok za krokem a opatrně zvyšuju zátěž s vidinou další sezony,“ pochvaluje si rekonvalescenci. Na trenažéru si pak zpříjemňuje kilometry v obýváku virtuální jízdou v aplikaci MyWhoosh a u toho poslouchá Eminema. „Poprvé zpět, klíční kost drží, hlava silná, tepovka vysoká, super šťastný. Jdeme na to!“ hlásí na konci videa.

Do žádného závodu už ale letos nenastoupí. „Ukončit předčasně sezonu je jediné rozumné rozhodnutí,“ konstatoval ještě během Vuelty sportovní ředitel UAE Joxean Fernández Matxin. Na konci září měl přitom útočit na třetí duhový dres v řadě, na mistrovství světa v Montrealu totiž nebylo většího favorita.

Když Pogačar četl Kmotra a chtěl zůstat Sněhulákem. Je introvert, napsali o něm

Rázem je všechno jinak. „Naše taktika se hodně změní,“ líčí krajan Domen Novak. Na šampionát, kam Slovinsko vysílá maximální možnou osmičlennou sestavu, se on sám ani nepodívá. „Co bych tam dělal? Nemáme lídra, takže nemusíme tahat celý den. Bez Tadeje by moje role v týmu stejně ztratila smysl a navíc by bylo těžké dostat se do úniku. Nemyslím si ani, že by nás do něj pustili. Takže raději jedu na klání Kolem Chorvatska.“

Podle Novaka by slovinská reprezentace bez Pogačara neměla zbytečně na začátku závodu plýtvat silami a raději si počkat na závěrečné útoky z pelotonu.

Vzkříšení dědice. Mas zahnal všechny démony a využil „díry po Pogačarovi“

„Rozhodl jsem se jet mistrovství světa, když mám v nohách nějakou závodní zátěž, ale nemáme žádná očekávání,“ přiblížil Primož Roglič. „Chci si to prostě užít, odevzdat maximum a závod mi ukáže, na co to bude stačit,“ dodal druhý muž nedávné Vuelty, jehož start je pro mnohé překvapením.

Pozvánku do Kanady dostal i dvacetiletý talent Jakob Omrzel, čerstvý vítěz etapy právě na španělské Grand Tour. „Roste rok od roku a na svém prvním třítýdenním klání předvedl něco výjimečného. Závodí velmi chytře, umí si skvěle naskočit do úniků,“ chválí mladíka Novak.

Možná i na Omrzela bude nová cyklistická velmoc v souboji proti Evenepoelovi, Del Torovi a spol. spoléhat. S Pogačarem – tentokrát jen coby fanouškem u televize – v zádech.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Kreativní, elegantní, výstřední. Nejlepší atleti světa se prošli po červeném koberci

V maskáčích se uvedla osmadvacetiletá Nizozemka Lieke Klaverová, tréninková...

Ultimátní mistrovství si žádá ultimátní nástup. Nejlepší světové atlety ve čtvrtek v Budapešti přivítal roztažený červený koberec, po kterém se mistři jednotlivých disciplín prošli tak trochu jako po...

OBRAZEM: Méně křiklavé Pardubice, svítící Vary. Podívejte se na extraligové dresy

Dresy karlovarských hokejistů pro nadcházející sezonu.

Dresy Karlových Varů a Třince už jste na ledě viděli, dalších dvanáct mužstev bude ve středečním programu prvního kola nové extraligové sezony následovat. Některá vsadila na klasiku, na jiných...

Jak vypadala Jelena Rybakinová, než se stala hvězdou? Královnu tenisu nepoznáte

Jelena Rybakinová slaví vítězství ve finále turnaje ve Stuttgartu.

Svět bude mít novou tenisovou královnu. Arynu Sabalenkovou v pondělí po US Open na trůnu vystřídá Jelena Rybakinová. Reprezentantka Kazachstánu je na kurtech známá razantní hrou a téměř ledovým...

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Pitt, Brosnan či Vonnová. Známé tváře si nenechaly ujít vrchol US Open

Které známé tváře si nenechaly ujít hvězdné finále US Open?

Finále mužské dvouhry na tenisovém US Open nabídlo souboj Alexandra Zvereva s domácím Benem Sheltonem, který si nenechala ujít řada známých tváří. V hledišti Arthur Ashe Stadium seděly hollywoodské...

Pogačar zase šlape. V rytmu Eminema na trenažeru. A s polámanou Urškou po boku

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Když ho v 8. etapě španělské Vuelty nečekaně vyřadil pád, spekulovalo se o jeho návratu do pelotonu ještě na podzim. Ten však cyklistický démon Tadej Pogačar rychle zavrhl. A tak vyvstala otázka: Kdy...

17. září 2026

Šťastný i překvapený. Byla to dobrá střela, divil se hrdina Guddal. Góly se mu zalíbily

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví gól s Adamem Karabcem v zápase s...

Od našeho zpravodaje v Arménii Při rozhovoru musíte zaklonit hlavu, abyste se Tobiasi Guddalovi mohli dívat do očí. Svou vysokou postavu sparťanský stoper využil v úvodním utkání základní fáze fotbalové Evropské ligy, když v...

17. září 2026

Plzeň – Royale Union SG: Kde sledovat Evropskou ligu, preview a kurzy

Plzeňští slaví vlastní gól olomouckého záložníka Abdoulaye Syllua.

Viktoria Plzeň ve čtvrtek 17. září od 21:00 přivítá v Doosan Areně Royale Union SG, lídra belgické ligy. Západočeši budou po ligové porážce se Sigmou Olomouc usilovat o lepší výsledek proti soupeři,...

17. září 2026  5:58

Mistrovství světa Plzeň přibrzdilo. Trenér Kováč může být úspěšný, věří Hubník

Premium
Olomoucký fotbalista Roman Hubník

Plzeňská Doosan Arena pulzovala. Naskákali na sebe hráči, trenéři, ale i fanoušci. Díky heroickému obratu proti Crvené zvezde už ve čtvrtek čeká fotbalisty Viktorie úvodní duel v Evropské lize proti...

17. září 2026

Schick vstoupil do Evropské ligy vítězně s Leverkusenem, raduje se i Lyon se Šulcem

Patrik Schick z Leverkusenu reaguje po střídání v utkání s Celje.

Útočník Patrik Schick vstoupil s fotbalisty Leverkusenu do ligové fáze Evropské ligy výhrou 2:0 nad Celje. Z vítězství se radoval i střídající ofenzivní záložník Pavel Šulc, jehož Lyon uspěl na...

16. září 2026  23:38

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty úspěšně rozehráli ligovou fázi Evropské ligy, když v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1. Čekají je ještě tito protivníci: Alkmaar, Olympiakos Pireus, Rennes, Salcburk,...

16. září 2026  23:32

Volejbalisté prohráli se Slovinskem, na třetím místě je mohou podržet Slováci

Jakub Klajmon a Lukáš Vašina (zleva) blokují útok slovinského univerzála Nika...

Porážkou se Slovinskem 1:3 (23, -13, -24, -23) volejbaloví reprezentanti zakončili skupinu A na mistrovství Evropy v Modeně. O tom, zda ve skupině skončí třetí, nebo čtvrtí, rozhodne čtvrteční utkání...

16. září 2026  23:28

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026: program zápasů, výsledky, Češi

Čeští volejbalisté se radují v zápase s Bosnou.

Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 2026 startuje 9. září a potrvá až do 26. září. Turnaj pořádají Bulharsko, Finsko, Itálie a Rumunsko. Mezi 24 elitními celky nechybí ani česká reprezentace, která...

16. září 2026  23:08

Výhra v Pardubicích je skvělý počin. Ale jsem rád, že to mám za sebou, líčil Kousal

Hradecký Robert Kousal přihlíží střetu v zápase s Pardubicemi.

Na jaře s hokejovými Pardubicemi slavil svůj třetí extraligový titul. Teď proti nim útočník Robert Kousal hned v prvním kole nastoupil v enteria areně za rivala z Hradce Králové. A s novým týmem si v...

16. září 2026  22:36

Priske chválil: Od Guddala tohle čekáme. Brunes? Nesmí o gólech moc přemýšlet

Trenér Sparty Brian Priske v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Nejdřív to vůbec nevypadalo na jednoduchý zápas. Deset minut trvalo, než se fotbalová Sparta v Jerevanu probrala. Musela přežít tři šance soupeře, aby se rozjela a nakonec přejela Ararat Armenia...

16. září 2026  21:49

Vsetín v derby deklasoval Zlín sedmi góly. Rezerva Pardubic je stále stoprocentní

Hráči Vsetína se radují z gólu v utkání se Zlínem.

Vsetín ve čtvrtém kole první hokejové ligy ovládl derby se Zlínem na domácím ledě jednoznačně 7:1. Valaši vyhráli čtvrté vzájemné utkání v řadě a v nové sezoně jsou po třech odehraných zápasech bez...

16. září 2026  21:46

Hradec v derby skolil mistra, Sparta uspěla na Hané. Rulík zvládl debut, slaví i Litvínov

Hradečtí hráči slaví gól v derby s Pardubicemi.

Šesti zápasy zkompletovala hokejová extraliga úvodní kolo. Hradec v něm zvítězil v derby na půdě Pardubic 5:3, Spartě se zadařilo v Olomouci (5:2). Kometa padla 1:2 v Litvínově, Kladno po obratu...

16. září 2026  20:44,  aktualizováno  21:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet