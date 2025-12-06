„Je mi ctí a potěšením získat znovu tuto trofej. Bohužel se necítím dobře, takže jsem se nemohl vydat na cestu a oslavit to s vámi. Mrzí mě to,“ řekl Pogačar ve videu.
V této sezoně posbíral dvacet vítězství. Kromě čtyř vítězných etap a žlutého dresu na Tour ovládl také klasiky Strade Bianche, Kolem Flander, Lutych-Bastogne-Lutych nebo Kolem Lombardie.
Titul mistra světa obhájil po téměř sedmdesátikilometrovém sólu, a stal se tak vůbec prvním cyklistou historie, který dva roky po sobě vyhrál Tour i MS. Navrch přidal po dalším sólu také titul evropského šampiona.
Mezi ženami získala Zlaté kolo Pauline Ferrandová-Prévotová, rovněž šampionka Tour de France.
Francouzka strávila většinu kariéry především na horských kolech, na loňské olympiádě v Paříži slavila zlato. Až teprve letos se naplno vrhla do silniční cyklistiky, a rázem ji dominovala. Kromě žlutého trikotu z ženské Tour získala vítězství také na Paříž-Roubaix. Na Kolem Flander byla druhá, pódiové umístění zkompletovala na Strade Bianche.