Náskok sedm minut, odolal jediný. Pogačar po unikátní výzvě gratuloval: Klobouk dolů

Nakonec ale přeci jen jeden šťastlivec odolal.
Čtyřicetiletý Andrew Feather, amatérský cyklista z Velké Británie, v černo-červeném trikotu dorazil ke známému lyžařskému středisku tři minuty před vítězem sobotního závodu Kolem Lombardie.
„Klobouk dolů,“ gratuloval s úsměvem Pogačar. „Bohužel musím říct, že můj tým (UAE) už je plný.“
Náladu mu nepokazila ani mlha, která nad kopcem vydržela až do pozdního odpoledne. „Každé počasí mi vyhovuje. Navíc podél cesty stála spousta lidí, bylo to fenomenální. A věřte mi, snažil jsem se opravdu všechny chytit,“ líčil v živě nahrávané speciální epizodě podcastu Tour 202.
Podívejte se na sestřih S Klanca v klanc:
Už během startu na hipodromu v Komendě, vesnici hned vedle jeho domovského Klance, mu z tváře zářil úsměv. Rozdával podpisy, ochotně se s dalšími účastníky akce fotil.
Krátce po desáté hodině dopoledne vyrazil peloton v poklidném tempu vstříc vrchu Krvavec, na jehož úpatí se Pogačar na sedm minut zastavil.
Dokážete ujet Tadejovi? Pogačar vyzve nadšence na kopci, kde poprvé slavil
Na trase s převýšením 1189 metrů bojoval stejný počet cyklistů, podle organizátorů se na start postavili zástupci ze Slovinska i dalších 36 zemí.
A přestože uspěl pouze Feather, všichni, kteří dorazili do cíle dostali na památku medaili. Navíc se můžou vesele chlubit, že se odvážně postavili čtyřnásobnému vítězi Tour de France a jednomu z nejlepších cyklistů vůbec.
Na dobrodelni dirki S klanca na klanc se je zbrala množica rekerativnih kolesarjev, ob cesti pa veliko navijačev pozdravlja Tadeja Pogačarja. Kdo bo prišel prvi na vrh Krvavca? https://t.co/iK3zHSs8dX pic.twitter.com/WTFXJtygv4— 📱MMC RTV Slovenija (@rtvslo) October 12, 2025