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Kámen, kotrmelec, krev. Jak si smůla našla i Pogačara a Mas nenavlékl červený dres

Kryštof Morong
  6:00

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Nový lídr Vuelty Enric Mas z týmu Movistar na pódiu s červeným trikotem. | foto: Profimedia.cz

Tady se tehdy s dvacetiletým benjamínkem cyklistický svět poprvé seznámil. Tolik toho od té doby vyhrál, stala se z něho hvězda s až nesmrtelnou aurou. Po sedmi letech se vrátil na Vueltu pro poslední červený dílek do své Grand Tour skládačky a každý v úžasu hltal jeho exhibici. Tadej Pogačar nepadá, nechybuje, neprohrává. Až do soboty.

Byla to z pohledu jezdců na celkové pořadí klasická transferní etapa před nedělní horskou show v pohoří Sierra de Aitana. Peloton v poklidu odpočíval podél španělského pobřeží, před ním osamoceně šlapal jen Sinuhé Fernández z druhodivizního Burgosu.

Když se pak vrátil do hlavního pole a napětí před rychlostní prémií zhoustlo. Wout van Aert si dojel pro body. A když do cíle zbývalo 33 kilometrů, tak to přišlo.

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

„Byl jsem hned vedle něj, když jsem viděl, jak ztrácí nad kolem kontrolu. Ještě se mi podařilo ho objet. Jel na levé straně, předjížděl jezdce, a myslím, že trefil nějakou nerovnost a obě ruce mu sklouzly z řídítek. Už jsem jen sledoval, jak dělá kotrmelec,“ popisoval v cíli Van Aert.

Jak se pak z opakovaných záběrů ukázalo, onou nerovností byl kámen pohozený u krajnice.

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po odstoupení svého lídra Tadeje Pogačara.

„Začínáme být unavení a možná míň koncentrovaní. I to k tomu mohlo přispět, Tadej je pořád ve stresu, pořád připravený závodit. Ale podle mě koncentraci neztratil, jen to prostě byla smůla. Já byl na téhle straně už hodněkrát. Až doteď se všem těmhle pádům vyhýbal,“ dodal.

Pogačar se zvedl a ještě se pokusil nasednout na kolo. Vždyť loni na Strade Bianche vyletěl v zatáčce a pak dodřený s roztrhaným dresem dojel Pidcocka a vyhrál.

„V prvním okamžiku jsem si myslel, že bude pokračovat. Ale jakmile se objevila ta hrozná bolest v rameni, pochopil jsem,“ líčil sportovní ředitel UAE Joxean Fernández Matxin.

Tentokrát to bylo i na něho příliš, což se později v nemocnici potvrdilo.

„Po důkladném vyšetření byl Tadejovi diagnostikován otřes mozku, zlomenina klíční kosti s dislokací, stabilní zlomenina sedmého krčního obratle a četné odřeniny. Naštěstí žádná další vážná zranění ani neurologické následky. Zlomenina klíční kosti si vyžádá operaci, kterou ale kvůli otřesu mozku a preventivním opatřením musíme odložit. Tadej dál zůstává v péči našeho lékařského týmu a po zákroku přineseme další informace,“ sdělil hlavní doktor UAE Adrian Rotunno.

Tadej Pogačar se po první etapě Vuelty oblékl do červeného dresu.

Vyhrál hned úvodní časovku v Monaku, oblékl se do červeného trikotu a v něm ve čtvrtém dějství padesátikilometrovým sólem, nejdelším v kariéře na Grand Tour, deklasoval všechny o téměř dvě a tři čtvrtě minuty. Pak ovládl i šestou etapu. Dělal si zkrátka, co chtěl.

Kolik by jich nakonec vyhrál? Jaký náskok by měl? Navázal by na trojnásobného vítěze Tonyho Romingera a jel v červené od začátku až do konce?

To už se nikdy nedozvíme.

Poprvé na své desáté Grand Tour odstupuje. A není sám, koho potkal stejný osud.

V roce 2023 – jen několik hodin po triumfu v časovce – musel v růžovém dresu lídra Gira kvůli pozitivnímu testu na covid odstoupit Remco Evenepoel. Bernard Hinault zase na Tour de France 1980 naprosto dominoval, přesto musel vinou sílících bolestí v koleni vzdát. A Luis Ocaňa měl v roce 1971 Eddyho Merckxe na kolenou, než při bouřce v Pyrenejích spadl a v slzách ve žlutém opouštěl Tour.

Jonas Vingegaard míří na vyšetření po pádu v 15. etapě Tour de France.

Před měsícem musel nečekaně po pádu na kruháči v patnáctém pokračování Staré Dámy ze žluté hry ven i Pogačarův největší rival Jonas Vingegaard. Teď to potkalo i jeho.

A tak je v červeném najednou Enric Mas. Nebyl z toho, jakým způsobem dres získal, ale vůbec nadšený. Když jméno jednatřicetiletého Španěla při slavnostním ceremoniálu ohlásili, odmítl si dres na pódiu obléknout a pouze ho bez výrazu držel oběma rukama před sebou.

„Jasně, vím, že takhle funguje sport a cyklistika, ale Tadej měl dneska pád. Získat takhle červený dres prostě nechcete.“

Slovinec Tadej Pogačar (vepředu) a Španěl Enric Mas bojují o vítězství v šesté etapě Vuelty

Po operaci kyčelní tepny, po velkém výkonnostním útlumu zase na své domácí Grand Tour pookřál. Už třikrát tady dojel druhý. Malý Contador, jak se mu na začátku kariéry říkalo, nikdy na slávu svého mentora naplno nenavázal. Teď může být po El Pistolerovi nečekaně po dvanácti letech dalším domácím vítězem.

Vuelta v místě zimní dřiny. Costa Blanca je cyklistický ráj s kopci, které mění kariéru

Jen minutu má však na Primože Rogliče. Tomu sice roky přibývají, ve Vismě ho převýšil Vingegaard a i v Red Bullu už v týmové hierarchii spadl za Evenepoela a Lipowitze. Loni ohlásil, že jako jeden z mála pojede první Grand Tour až Vueltu, smířený s tím, že na současné titány nemá, že ve 36 letech chce zkusit vstoupit do historie a jako první v dějinách dojet v červené popáté do cíle.

Jenže ho v červenci srazilo při tréninku auto a on byl vůbec rád, že na Vueltě může startovat. Přijel tak jen pro etapy. V celkovém pořadí ale stoupal, a přestože ani jeho v sobotu neminul jeden z mnoha karambolů, teď dostal zřejmě svou poslední příležitost.

„Začíná nový závod a já doufám, že jsme na něj připraveni,“ hlásí Mas.

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