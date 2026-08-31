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Pomocníci ho nevarovali. Pogačarův karambol očima českého aktéra Vuelty

Tomáš Macek

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Tadej Pogačar na Vueltě 2026. | foto: imago sportfotodienst / Sirotti Stefano Profimedia.cz

Šok. To slovo bylo v sobotním večeru v cyklistickém světě všudypřítomné. Tadej Pogačar, do té doby ovládající Vueltu drtivou silou, najednou už nepatřil do pelotonu. Pád, k němuž došlo 33 kilometrů před cílem jinak nenáročné 8. etapy do Xeraka, odeslal fenomenálního Slovince s vážnými zlomeninami do valencijské nemocnice.

Poprvé ve své profesionální kariéře nedokončil etapový závod.

Poprvé se na konci Grand Tour nepostaví na stupně vítězů.

A nebude zatím moci tvrdit, že alespoň jednou vyhrál Giro, Tour i Vueltu. Ve Španělsku mu zůstane nedokončená práce.

Co se v kritický moment stalo?

„Šlo o nešťastný pád před nájezdem do jediného kopce na trati,“ komentuje situaci v rozhovoru pro iDNES.cz René Andrle, sportovní ředitel týmu NSN, jenž byl v doprovodném voze u místa činu. „Pogačarův tým se snažil držet pozice v popředí balíku, ale přehlédli kámen, který byl na silnici.“

Byla to tedy podle vás částečně i chyba jeho parťáků?
Ano. Před ním jeli v balíku čtyři jeho pomocníci z UAE, kámen mu neukázali a on ho trefil. Vykoukl na poslední chvíli a zdálo se, že ho náraz posunul víc doprostřed silnice. Ztratil kontrolu nad kolem a začal padat. Jenže vzápětí zničehonic přepadl přes řidítka.

Že by spadl kvůli bidonu? To je nesmysl.

René Andrlesportovní ředitel týmu NSN

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