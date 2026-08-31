Poprvé ve své profesionální kariéře nedokončil etapový závod.
Poprvé se na konci Grand Tour nepostaví na stupně vítězů.
A nebude zatím moci tvrdit, že alespoň jednou vyhrál Giro, Tour i Vueltu. Ve Španělsku mu zůstane nedokončená práce.
Co se v kritický moment stalo?
„Šlo o nešťastný pád před nájezdem do jediného kopce na trati,“ komentuje situaci v rozhovoru pro iDNES.cz René Andrle, sportovní ředitel týmu NSN, jenž byl v doprovodném voze u místa činu. „Pogačarův tým se snažil držet pozice v popředí balíku, ale přehlédli kámen, který byl na silnici.“
Byla to tedy podle vás částečně i chyba jeho parťáků?
Ano. Před ním jeli v balíku čtyři jeho pomocníci z UAE, kámen mu neukázali a on ho trefil. Vykoukl na poslední chvíli a zdálo se, že ho náraz posunul víc doprostřed silnice. Ztratil kontrolu nad kolem a začal padat. Jenže vzápětí zničehonic přepadl přes řidítka.
Že by spadl kvůli bidonu? To je nesmysl.