Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Definitiva: Pogačar pro letošek končí. A jeho kolega Sivakov na Vueltě zkolaboval

Tomáš Macek
  13:15aktualizováno  13:41
Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty. | foto: Profimedia.cz

Tadej Pogačar na Vueltě 2026.
Tadej Pogačar ukázal následky svého pádu na Vueltě.
Zraněný Tadej Pogačar v péči zdravotníků
CHVÍLE PŘED PÁDEM. Tadej Pogačar se zatím spokojeně veze v 8. etapě Vuelty.
18 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Vlastně jsme to věděli krátce předtím, než se ta (víceméně očekávaná) zpráva rozletěla do cyklistického světa. „Tadej Pogačar už letos závodit nebude. Za pár minut to bude oznámeno oficiálně,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Matxin Fernandéz, sportovní ředitel stáje UAE Emirates, před startem 14. etapy Vuelty na periférii města Jaen.

„Před chvílí jsem s Tadejem mluvil. Navzdory tomu, co se mu stalo, je optimisticky naladěn. On je vždycky optimista,“ říkal Fernandéz. „Ale ukončit předčasně sezonu je jediné rozumné rozhodnutí.“

Týmový lékař Adrian Rotunno prohlásil: „Po operaci se zotavuje dobře, ale vzhledem ke všem dalším zdravotním komplikacím, jako je například otřes mozku, jsme společně s Tadejem došli k závěru, že bude lepší letos skončit.“

Ruka v šátku, šrámy všude možně. Pogačar opustil nemocnici, přítelkyně sdílela fotku

Ostrou přípravu na příští sezonu by měl slovinský cyklista zahájit na listopadovém tréninkovém kempu stáje. „Nemám obavu, že by Tadej ztratil motivaci. Už jen plánovat následující sezonu za současných změněných podmínek by ho mělo motivovat,“ uvedl jeho šéf Fernandéz.

Tým UAE se mezitím na Vueltě smrskl na pouhé čtyři jezdce. Nejnovějším jménem na listině odstoupivších závodníků se stal Pavel Sivakov, který byl v pátek jednou z obětí extrémního horka.

Tadej Pogačar ukázal následky svého pádu na Vueltě.
CHVÍLE PŘED PÁDEM. Tadej Pogačar se zatím spokojeně veze v 8. etapě Vuelty.

„Potácel se po silnici cik cak a veškeré pokusy jej svlažit a dostatečně hydratovat byly neúspěšné. Pokračovat by bylo velmi nebezpečným zahráváním si s jeho zdravím. Ve chvíli, kdy jsme ho stáhli, jsme naměřili na trati dokonce teplotu 42 stupňů Celsia,“ říkal Fernandéz.

Tým, který tak zůstal v závodě bez jezdců pro celkovou klasifikaci i vrchařů, se teď musel smířit i s poslední pozicí v konvoji týmových automobilů za pelotonem. O uspořádání automobilů rozhoduje pozice nejlepších jezdců jednotlivých týmů v celkovém pořadí, případně vlastnictví výsostných trikotů.

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

„Máme auto na 23. místě v konvoji, to se mi ještě nestalo,“ líčil pro iDNES.cz Fernandéz. „Když mi některý ze závodníků teď zavolá, že má problém s kolem, říkám mu: Ale musíš si chvíli počkat, než se k tobě dostaneme, nejsme ani zdaleka tak blízko, jak jste zvyklí.“

Přesto se i Fernandéz snaží usmívat a být naladěn na optimistickou notu. „Pořád nám všichni vyčítali, že je nenecháváme vyhrát. Tak teď mají příležitost také vítězit,“ zavtipkoval.

Pogačar s týmem UAE Emirates prodloužil smlouvu

Současně s předčasným koncem ročníku hvězdného Slovince vedení UAE Emirates oznámilo, že s Pogačarem prodloužilo smlouvu do konce sezony v roce 2032. „Jsme rádi, že budeme spolu pokračovat. Tadej je středobodem vývoje a cesty celého týmu,“ uvedl šéf stáje Mauro Gianetti.

„Tenhle tým je pro mě jako domov,“ přidal Pogačar, který za UAE Emirates jezdí od roku 2019. „Pořád je toho hodně, co chci v cyklistice dokázat, a jsem přesvědčený, že tady je pro to to správné místo,“ dodal. (ČTK)

TOHLE BOLELO. Tadej Pogačar v cíli šesté etapy Vuelty.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami....

Definitiva: Pogačar pro letošek končí. A jeho kolega Sivakov na Vueltě zkolaboval

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Vlastně jsme to věděli krátce předtím, než se ta (víceméně očekávaná) zpráva rozletěla do cyklistického světa. „Tadej Pogačar už letos závodit nebude. Za pár minut to bude oznámeno oficiálně,“ řekl v...

5. září 2026  13:15,  aktualizováno  13:41

ONLINE: Horníček inkasuje, Newcastle brzy ztrácí. Do akce půjde i City a Tottenham

Sledujeme online
Útočník Anthony Elanga z Newcastlu se raduje z gólu.

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už od 13.30 hraje Newcastle i s českým gólmanem Lukášem Horníčkem doma proti Bournemouthu, v 16 hodin se představí například Manchester...

5. září 2026  13:28,  aktualizováno  13:39

Vuelta ONLINE: Další den v horách. Kdo bude kralovat na Sierra de La Pandera?

Sledujeme online
Peloton ve 13. etapě Vuelty.

Víkend druhého týdne Vuelty láká na horský dojezd ve 14. etapě. Cyklisté vyráží z Jaénu a čeká je celkem 154 kilometrů, všechna pozornost je však upřena k závěrečnými dvanácti. Na nich totiž čeká...

5. září 2026  13:30

Skepse? Nebyl čas se trápit. Jarolím o turbulentní sezoně, Polsku i lasu z Číny

Premium
Trenér Karviné Marek Jarolím si prohlíží pohár.

Gdyně? Jak sám říká, jde o nádherné město, které vybízí ke sportovním aktivitám. V očích Marka Jarolíma bude teď jeho nové místo pro život ještě o něco krásnější, neboť mu se začátkem školního roku...

5. září 2026

Bartůňková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Nikola Bartůňková ve druhém kole US Open.

Nikola Bartůňková je už ve 3. kole US Open 2026, nyní se však utká s pátou tenistkou světa, Mirrou Andrejevovou. Jaké jsou kurzy a kde sledovat zápas živě?

5. září 2026  12:36

Předsudky a posměšky? Kdepak, fandové v Praze šipkařku uvítali. A ta poprvé slaví

Beau Greavesová se raduje z vítězství v šipkách.

Mezi šipkaři už má své pevné místo. Soupeři vědí, že zápas s ní nepředstavuje vůbec nic lehkého. Což teď ukázala i hlasitým fanouškům v Praze. „Publikum bylo fantastické, děkuju!“ vzkazovala Beau...

5. září 2026  12:35

UEFA vyměřila pokutu. Crvena zvezda pyká za oslavy válečného zločince Mladiče

Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.

Crvena zvezda Bělehrad dostala pokutu 90 000 eur (asi 2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v srpnovém utkání kvalifikace Evropské ligy s Plzní oslavovali válečného zločince Ratka Mladiče. UEFA...

5. září 2026  12:21

Ústí zatrhli společné tiskovky, Oulehlu štvala soft penalta: Ať je VAR i ve 2. lize

Ústecký trenér David Oulehla během utkání se Slavií B.

Společnou tiskovkou trenérů po minulém zápase s Duklou zaujalo fotbalové Ústí nad Labem, u vedení asociace ale s tímto nápadem narazilo. Po bitvě soupeřů z druholigové špičky Viagemu a rezervy Slavie...

5. září 2026  12:10

Necítila jsem se sama sebou, mrzelo Muchovou. Turnaj mistryň? Moc to neřeším

Karolína Muchová ve třetím kole US Open

V úvodních dvou kolech US Open deklasovala soupeřky za 58 minut a oběma nadělila kanára. Ve třetím kole však Karolína Muchová v dominanci nepokračovala. Česká tenistka nestačila na domácí Emmu...

5. září 2026  11:52

Zlato pro Jahodu! Český paracyklista se stal mistrem světa v časovce na handbiku

Paracyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce na handbiku.

Český paracyklista Patrik Jahoda se stal mistrem světa v časovce na handbiku. Třiatřicetiletý vozíčkář vylepšil v americkém Huntsville v kategorii H1 bronz z loňska a získal premiérový titul. Oproti...

5. září 2026  11:48

Bouzková vs. Šwiateková: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Marie Bouzková ve druhém kole US Open.

Marie Bouzková se ve 3. kole US Open 2026 utká s osmou hráčkou světa, Igou Šwiatekovou. Sledujte už čtvrtý vzájemný zápas online a zjistěte, jaké jsou aktuální kurzy.

5. září 2026  11:24

Sparta - Slavia. Po třech a půl letech hostí derby žen stadion na Letné

Momentka z derby žen v Edenu.

Psal se březen 2023. Tehdy naposledy vyběhly fotbalistky Sparty a Slavie proti sobě na pražské Letné. Sparťanky před 5 734 diváky vyhrály díky gólu Američanky Lauren Changové 1:0 a vyhouply se na...

5. září 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.