Definitiva: Pogačar pro letošek končí. A jeho kolega Sivakov na Vueltě zkolaboval

„Před chvílí jsem s Tadejem mluvil. Navzdory tomu, co se mu stalo, je optimisticky naladěn. On je vždycky optimista,“ říkal Fernandéz. „Ale ukončit předčasně sezonu je jediné rozumné rozhodnutí.“
Týmový lékař Adrian Rotunno prohlásil: „Po operaci se zotavuje dobře, ale vzhledem ke všem dalším zdravotním komplikacím, jako je například otřes mozku, jsme společně s Tadejem došli k závěru, že bude lepší letos skončit.“
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Ostrou přípravu na příští sezonu by měl slovinský cyklista zahájit na listopadovém tréninkovém kempu stáje. „Nemám obavu, že by Tadej ztratil motivaci. Už jen plánovat následující sezonu za současných změněných podmínek by ho mělo motivovat,“ uvedl jeho šéf Fernandéz.
Tým UAE se mezitím na Vueltě smrskl na pouhé čtyři jezdce. Nejnovějším jménem na listině odstoupivších závodníků se stal Pavel Sivakov, který byl v pátek jednou z obětí extrémního horka.
„Potácel se po silnici cik cak a veškeré pokusy jej svlažit a dostatečně hydratovat byly neúspěšné. Pokračovat by bylo velmi nebezpečným zahráváním si s jeho zdravím. Ve chvíli, kdy jsme ho stáhli, jsme naměřili na trati dokonce teplotu 42 stupňů Celsia,“ říkal Fernandéz.
Tým, který tak zůstal v závodě bez jezdců pro celkovou klasifikaci i vrchařů, se teď musel smířit i s poslední pozicí v konvoji týmových automobilů za pelotonem. O uspořádání automobilů rozhoduje pozice nejlepších jezdců jednotlivých týmů v celkovém pořadí, případně vlastnictví výsostných trikotů.
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„Máme auto na 23. místě v konvoji, to se mi ještě nestalo,“ líčil pro iDNES.cz Fernandéz. „Když mi některý ze závodníků teď zavolá, že má problém s kolem, říkám mu: Ale musíš si chvíli počkat, než se k tobě dostaneme, nejsme ani zdaleka tak blízko, jak jste zvyklí.“
Přesto se i Fernandéz snaží usmívat a být naladěn na optimistickou notu. „Pořád nám všichni vyčítali, že je nenecháváme vyhrát. Tak teď mají příležitost také vítězit,“ zavtipkoval.
Pogačar s týmem UAE Emirates prodloužil smlouvu
Současně s předčasným koncem ročníku hvězdného Slovince vedení UAE Emirates oznámilo, že s Pogačarem prodloužilo smlouvu do konce sezony v roce 2032. „Jsme rádi, že budeme spolu pokračovat. Tadej je středobodem vývoje a cesty celého týmu,“ uvedl šéf stáje Mauro Gianetti.
„Tenhle tým je pro mě jako domov,“ přidal Pogačar, který za UAE Emirates jezdí od roku 2019. „Pořád je toho hodně, co chci v cyklistice dokázat, a jsem přesvědčený, že tady je pro to to správné místo,“ dodal. (ČTK)