Survivor mistra Pogačara. Doufám, že přežijeme až do Paříže, strachuje se

Na malém letišti s výhledem na luxusní alpské středisko Megeve Magnus Cort Nielsen napsal další pohádkovou kapitolu letošní Tour.

Poté, co v úniku několikrát z první skupiny odpadl, se do ní před cílem vrátil zpátky, aby pak všechny přespurtoval.

„O lepší Tour jsem ani nemohl snít,“ řekl hrdina prvních etap v Dánsku, kde sám vyrážel do úniků a sbíral body do vrchařské prémie.

Teď má i vítěznou etapu.

TĚSNÝ FINIŠ. Dán Magnus Cort (v růžové) a Australan Nick Schutz během finiše desáté etapy Tour de France.

Až o devět minut později cílem projeli největší favorité vedení Tadejem Pogačarem. Tedy skoro devět minut.

V cíli totiž netrpělivě čekal Lennard Kämna, který před etapou ztrácel 8:43 sekundy a dlouho živil naději, že se převleče do žlutého.

Jenže v posledních metrech favorité zrychlili a ze žlutého snu nezbylo nic.

„Nejdřív jsme o žlutý dres přijít nechtěli, pak to vypadalo, že o něj tak či tak přijdeme, ale nakonec to dobře dopadlo a zůstal jsem v něm,“ líčil po etapě Pogačar. „Nejeli jsme žádné závratné tempo, ale nakonec to stačilo, abych si dres udržel, což je fajn.“

Je to možná jedna z mála radostí, která se slovinského cyklisty v posledních dnech drží.

Jinak to totiž vypadá na pohromu za pohromou.

Je to fakt špatné

Ještě v pondělí během volného dne dvojnásobný šampion Tour přidal na svůj Instagram fotku, jak sedí během vyjížďky u svatého kříže spolu s Brandonem McNultym a právě Georgem Bennettem.

Kdyby tak tušil…

Je jasné, že si byli v posledních dnech blízko, že byl Bennett mužem, na kterého se mohl v horách spolehnout, že si rozuměli. A hlavně, vždyť v pondělí prošel celoplošným testováním na Tour!

O to větší překvapení bylo, když jím neprošel v úterý ráno před desátou etapou. Poté, co v sobotu kvůli covidu odstoupil Vegard Stake Laengen, tak UAE přišlo o dalšího cyklistu.

George Bennett (vlevo) a Tadej Pogačar.

Navíc o Pogačarova elitního horského superdomestika, který kvůli Slovinci přestoupil z Jumbo-Visma, aby mu pomohl porazit Rogliče s Vingegaardem.

Opravdová těžká váha, která měla zůstávat hlavnímu favoritovi po boku v nejtěžších horách.

A to ještě tým málem přišel i o druhého muže do hor – Rafala Majku, který měl rovněž pozitivní test, ale díky malé virové náloži v jeho těle v závodě mohl zůstat.

Podobně jako Bob Jungels, který to samé zažil při startu v Dánsku.

„Je to fakt špatné, že jsme ztratili dalšího kluka. Jak George, tak Vegard byli vysoce rizikoví – nikdy předtím covid neměli, tak doufám, že ostatní budou v pohodě. V týmu sice přijímáme přísná opatření, ale pořád závodíme mezi spoustou lidí, jsme v úzkém kontaktu s fanoušky, když mezi nimi ve stoupání jedeme,“ popisoval po etapě očividně smutný Pogačar.

Ředitelství nám to neusnadňuje

O tom, že tým dělá maximum pro ochranu svých jezdců, hovořil už během víkendu Adriano Rotunno, lékař UAE.

„Ale když musíme parkovat autobusy přímo u veřejnosti, je to o to těžší,“ prozradil.

Pravidla posledních dvou Tour už totiž neplatila tak striktně. Tedy až do úterního podvečera, kdy se přece jen zpřísnila.

Fanoušci se k týmům a jezdcům až doteď mohli na startu nebo v cíli přiblížit víceméně na dotek. A to se mnohým z pochopitelných důvodů nelíbilo.

„V tomhle nám to ředitelství závodu rozhodně neusnadňuje. Všichni se snažíme dělat maximum, abychom se ochránili, ale je to těžké, když dojedete vyčerpaní do cíle a musíte se prodrat veřejností, která nenosí roušky,“ řekl Rotunno.

Slovinský cyklista Tadej Pogačar v bílém dresu se raduje s týmovým kolegou z UAE Rafalem Majkou z vítězství v šesté etapě Tour de France.

Poté, co pozitivní test vyhnal ze závodu Stakeho Laengena, zavedli v UAE ještě přísnější interní pravidla. Jezdci tak momentálně spí v oddělených místnostech stejně jako sportovní ředitelé stáje.

„Snažíme se dělat všemožná klasická opatření jako je sociální distanc a roušky, plus k tomu přidáváme určitá vlastní – třeba filtrace vzduchu v autobusu, která pomáhá eliminovat viry. Máme i určité bezpečnostní protokoly na to, jak pracovat s jídlem, na masáže a tak dále,“ uvedl lékař.

Zároveň se pochopitelně celý tým testuje buď každý den, nebo každý druhý den, byť to pravidla organizátorů nenařizují.

„Pro nás je důležité, abychom se těchto pravidel drželi, protože když nám někdo onemocní, riskovali bychom kvůli tomu, že to nevíme, celý závod,“ vysvětlil Rotunno.

Jen díky tomu odhalili i pozitivního Bennetta s Majkou.

Budou pod totálním tlakem

„Opravdu momentálně dodržujeme spoustu hygienických pravidel, snažíme se být co nejvíc sami. Ale když se do té vaší bubliny dostane jeden pozitivní, jen to přidá na starostech, stresu. Doufám, že to přežijeme až do cíle,“ říká Pogačar.

Jak velké riziko tedy covid-19 v současné době představuje pro lídra Tour Tadeje Pogačara?

„Stejné jako pro kohokoliv jiného. V ohrožení je všech 170 cyklistů, u nás je to pochopitelně o to těžší, že Tadej absolvuje všechny tiskové konference, pódia a podobně. A virus si nevybírá, takže je to velmi těžké,“ uznal Rotunno.

Obhájce žluté chlouby tak už teď má jen pět týmových kolegů do zbývajících deseti náročných dní.

Navíc jen Majka s McNultym mu skutečně mohou být k ruce v náročných horských etapách, které na peloton teprve čekají. Nebude tak překvapení, když Pogačar bude v některých z etap úplně sám na přesilu Jumba či Ineosu.

„Je to pro ně velká škoda. V etapě jsme chvíli jeli za Rafou, ale pak za ním nikdo nechtěl jet, ani my, ani Jumbo. To je legrace, všichni jsme se tomu smáli. Za mě je v pohodě, že v závodě zůstal, když má malou virovou nálož,“ usmál se Geraint Thomas.

„Ale rozhodně to pro ně není ideální situace. Zatím dokázali kontrolovat závod, ale bude to těžší a těžší,“ myslí si osmý muž pořadí Tom Pidcock.

Jistě, mnozí fanoušci v něco podobného doufali – vzhledem k Pogačarově dominanci to přidá Tour na atraktivitě.

Jen pokud kvůli tomu slovinský zázrak přijde o vítězný hattrick, bude to…

„Smutné,“ uznal i lékař týmu Rotunno.

Desátou etapu Tour de France narušili demonstranti, i lídr Tadej Pogačar musel zastavit.

„Jeho tým je teď rozhodně zranitelný,“ má jasno i Richard Plugge, sportovní ředitel Jumba. „Sám Pogačar je pochopitelně super silný, ale už jen to, že bojuje o každou sekundu, ukazuje, že náskok možná bude někdy potřebovat. Myslím, že bude pod totálním tlakem.“

V nadcházejících dnech se Tour ponoří daleko hlouběji do Alp a Pyrenejí.

Už ve středu bude peloton čelit Col du Télégraphe, Col du Galibier a Col du Granon, ve čtvrtek přijde na řadu Alpe d’Huez.

„Středeční závěrečné stoupání je brutální, těším se na to,“ snažil se Pogačar usmát při zmínce o dalších etapách.

Tak jen aby do nich nastoupil s celým zbytkem svého týmu.