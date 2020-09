Gangsteři, adrenalin i ocelové nervy. Jaký je Tadej Pogačar, hvězda Tour?

Když chtěl coby devítiletý následovat staršího bratra do cyklistického klubu Radenska Rog, trenéři mu řekli: „Jsi moc malý, nemáme tu pro tebe vhodné kolo. Musíš rok počkat.“ Poslechl je tedy, za rok se hlásil znovu. A za dva roky už porážel nejlepší slovinské žáky.

Když potom v roce 2019 získal Tadej Pogačar svoji první profesionální smlouvu v­e stáji UAE Emirates, šéfové týmu plánovali, že si 20letý mladík odbude debut na závodech Grand Tour v ­roce 2020 nebo možná až 2021. Po skvělých Pogačarových výkonech však změnili názor a už loni v srpnu ho poslali na španělskou Vueltu.

Dokončil ji v bílém dresu nejlepšího mladíka a třetí celkově!

Letos po příjezdu do Nice na startu odložené Tour sdělil: „Z umístění v Top 10 budu šťastný.“ Nyní je se ztrátou 44 sekund sedmý, ale pouze proto, že minulý pátek ztratil na větru. O víkendu byl v ­Pyrenejích ze všech nejsilnější.

Ano, s Primožem Rogličem, Eganem Bernalem a případnými dalšími kandidáty by se 21letý Tadej Pogačar mohl utkat o titul.

Kdo ví, možná už při vyhlášení svých cílů v Nice poněkud blufoval. „Věděli jsme, že má Tadej skvělá tréninková čísla. Tak teď už to ví každý,“ tvrdí jeho sportovní ředitel Allan Peiper.

Tour de France 2020 Speciální příloha iDNES.cz

Původně si sportovní ředitelé UAE Emirates údajně usmysleli, že budou jeho skutečnou formu na Tour do určité míry skrývat, aby mohl v ­klíčových etapách v posledních osmi dnech závodu zaskočit favority.

I po minutovém manku, které Pogačar v pátek nabral, ho tudíž Peiper nabádal: „Nesnaž se útočit jen proto, že máš kvůli té ztrátě vztek.“

Jenže Pogačar si nemohl pomoci a v sobotu ujel Rogličovi a spol. o 38 sekund. O den později je ve spurtu o 9. etapu porazil znovu. „Takže už si ho budou pořádně hlídat,“ uvědomuje si Peiper.

Mladý Slovinec se usmívá: „Když neútočíte, nenajedete čas.“

Také zdůrazňuje: „Panika je k ­ničemu, brzdí vás.“

A ještě: „Velké očekávání není tlak, je to motivace.“

Peiper o­ něm tvrdí, že má při závodech ocelové nervy. „Umí se koncentrovat, ale umí i naslouchat. To je u někoho tak mladého neobvyklé.“

Odmítl nabídku týmu Sky

Pokud se Pogačara zeptáte na sportovní vzor, nedostanete z něj žádné jméno. Odpoví jen: „Učím se od spousty skvělých jezdců, ale nebudu nikoho kopírovat. Chci být tím nejlepším z Tadeje Pogačara.“

Také jeho přítelkyně, studentka práv Urška Zigartová, je profesionální cyklistkou. V přípravném období trénuje občas i s ní. V Alpách, v Pohorje, u Jaderského moře.

Jindy si společně zajedou na kole aspoň na kávu, na které je Pogačar stejně jako další cyklisté závislý.

Loni při Vueltě četl Kmotra, oblíbil si gangsterské filmy, rád leze po horách, nebo si dopřává adrenalinové sjezdy na horských kolech. Odmaturoval na průmyslovce a zkusil studia na Fakultě sportovního managementu v Kranji.

„Jenže jsem zjistil, že není možné, abych se věnoval univerzitě i cyklistice na 100 procent. Dal jsem tedy škole prozatím sbohem.“

Ke svému instagramovému účtu si připsal: „Jsem cyklista, ne nejlepší, ale snažím se jím být. Možná toho nikdy nedosáhnu, ale nikdy se nepřestanu snažit.“

Za zlomový moment kariéry považuje předloňský triumf na Tour de l’Avenir, nejvýznamnějším etapovém klání kategorie do 23 let. Zapsal se do listiny vítězů, kde před ním figurují jména Quintana, Chaves, Barguil, López, Bernal.

Lákali ho do týmů Sky a Astana, přesto podepsal s UAE Emirates. Koneckonců měl s týmem, který se stal nástupnickou stájí italského Lampre, předběžnou dohodu už od roku 2017. Tehdy ho do Emirates doporučil exprofesionál Andrej Hauptmann, Pogačarův někdejší šéf ve slovinském klubu.

Do týmu Emirates však Pogačara vábila nejen zdejší silná slovinská stopa. „Věděl jsem, že tam dostanu víc prostoru než třeba ve Sky.“

Smlouvu má až do roku 2024

Vstup do profipelotonu měl poté ohromující. Pro etapy Kolem Algarve byl jen náhradníkem. Až na poslední chvíli jej povolali do sestavy a on závod vyhrál. V květnu 2019 v­ Kalifornii dosáhl i na první vítězství ve World Tour.

Při loňské premiéře na Vueltě měl původně pomáhat Italu Aruovi - a učit se. „Uvidíme, jak dlouho vydržíš,“ řekli mu.

Načež ve druhém týdnu vyhrál dvě etapy a vše bylo jinak. „Oblékl jsem bílý dres a chtěl zůstat Sněhulákem až do Madridu,“ vyprávěl. „Potěšilo mě, že i ve třetím týdnu mé tělo nečekaně dobře regeneruje.“ Což potvrdil 40kilometrovým vítězným sólem v­ poslední horské etapě, kterým si řekl o konečné 3. místo.

SLOVINSKÉ DUO. V červeném dresu jedoucí Primož Roglič a za ním talent Tadej Pogačar na Vueltě 2019.

Pak už nikdo nepochyboval, že chlapec ze vsi Klanec, který kdysi hrál fotbal za NK Komenda, může mít před sebou zářnou cyklistickou budoucnost.

Ve stáji UAE Emirates v něm rázem viděli budoucího šampiona Grand Tour. Smlouvu s ním vzápětí prodloužili až do roku 2024. Tak dlouhý kontrakt je v profipelotonu velmi zřídkavý.

„Jednou chceme být nejlepším týmem světa. Máme na to zaděláno. Tadej a Evenepoel (z Quick-Stepu) jsou budoucností pro souboje o celkové pořadí na Grand Tour,“ soudí Joxean Fernandez Matxín, další sportovní ředitel UAE Emirates.

Ale proč jen budoucností?

Už na této Tour může Tadej Pogačar vystoupat do nejvyšších pater. Jen na to bude dost sám.

Ze tří pomocníků do hor přišel o­ Davideho Formola (zlomená klíční kost) i Fabia Arua (kolaps) a navíc David De La Cruz po pádu v úvodní etapě kurýroval zranění.

Přesto Pogačar ujišťuje: „Jsem připraven otestovat sám sebe v tvrdých soubojích s nejlepšími.“

Nedělní výšlap na Grand Colombier, jedno z nejtěžších stoupání letošní Tour, takovým testem bude.