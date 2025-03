Klasiky miluju, jsou jednodenní šok, říká Pogačar. Strade ovládl. A co Roubaix?

8:44

Do cíle zbývalo 49 kilometrů, když mu v zatáčce podjelo přední kolo a klouzal se po asfaltu. Ošklivý pád. Ještě před tím, než vylétl mimo silnici do přilehlé louky, udělal salto. A když nasedl zpět na kolo, jeho bílý dres mistra světa byl na spoustě míst roztrhaný a celý zaprášený. Že by tahle situace ovšem slovinského cyklisty Tadeje Pogačara zastavila na cestě za třetím vítězstvím na slavné klasice Strade Bianche? Kdepak.